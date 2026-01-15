Szabadesésben a Tisza népszerűsége: belső mérésből derült ki, mi indította el a lejtőn Magyar Péteréket

A forrás kiemeli, hogy a problémát súlyosbítja a helyi szervezeti háttér gyengesége: sok körzetben még mindig nincs stabil Tisza-szervezet, ami egy éles kampányban kulcsfontosságú lenne. Papíron az országos listás számok még mindig kedvezőnek tűnhetnek, de a 106 egyéni körzetben dől el a lényeg – és ott jelenleg sokkal gyengébb a helyzet, mint amit a párt kifelé kommunikál.

A belső elemzések szerint emellett nő a lemorzsolódás az aktivisták és a Tisza-szigetek tagjai között, kevesebb az új csatlakozó, és a bizonytalan szavazók körében is csökken az érdeklődés. Magyar Péter ezt azzal magyarázza, hogy „elmúlt az újdonság varázsa”, ám a forrás szerint az alelnökök számára is világos, hogy strukturális problémákról van szó. Különösen problémás a Tisza-szigetek laza, nehezen kontrollálható rendszere: bármikor, előzetes jelzés nélkül „felszívódhatnak”, vagy egy-egy koordinátor személyes sértettsége miatt azonnal megszűnhetnek, magukkal rántva az addig elkötelezett aktivistákat is.

A Magyar Nemzet forrása szerint éppen ezek a kedvezőtlen belső trendek állnak a háttérben, amikor Magyar Péter az eddigi rendszerváltásról, elszámoltatásról és új politikai kultúráról szóló üzenetei helyett mostanában egyre gyakrabban emlegeti a „meghekkelt” választásokat és a torzított eredményeket. Ez a forrás szerint tudatos stratégiai váltás, amellyel a pártvezető a saját táborát próbálja felkészíteni egy esetleges gyengébb eredményre, illetve igyekszik igazolni a kudarcot külső okokkal.

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP