01. 15.
csütörtök
magyar nemzet tisza párt magyar péter tisza - szigetek

Szabadesésben a Tisza népszerűsége: belső mérésből derült ki, mi indította el a lejtőn Magyar Péteréket

2026. január 15. 07:25

Egyre nagyobbak a problémák a párton belül.

2026. január 15. 07:25
null

A Magyar Nemzet információi szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter az utóbbi hetekben egyre gyakrabban és hangosabban említi a választási csalás, a manipuláció és az előre elcsalt eredmények lehetőségét. A lap egy, a Tisza Párt elnökségével szoros kapcsolatban álló, névtelen forrásra hivatkozva számol be egy nem nyilvános belső kutatásról, amely szerint a párt korábbi lendülete jelentősen megtorpant, sőt több helyen visszaesés látható. 

A tavaszi-nyári erősödés után a támogatottság növelése gyakorlatilag lehetetlenné vált, a kezdeti lendület pedig teljesen kifulladt. 

A kutatás legfontosabb megállapításai a forrás szerint:

  • A korábban biztosnak hitt egyéni választókerületek száma drasztikusan csökkent, jelenleg alig 30 olyan körzet maradt, amelyet biztosnak tekintenek. Több körzet billegővé vált, sőt sok helyen már egyértelműen esélytelennek minősítik a Tisza-jelöltek győzelmét.
  • Különösen Pest vármegye déli része, valamint Nyugat-Magyarország több körzete csúszott ki a kezükből, miközben korábban teljes Pest vármegyét, Budapest nagy részét és számos vidéki nagyvárost könnyedén megnyerhetőnek tartották.
  • Több vidéki körzetben a Tisza jelöltjeinek ismertsége és elfogadottsága jóval elmarad a várakozásoktól, így számos korábban „biztos” vagy „erősen esélyes” körzet átkerült a billegő vagy esélytelen kategóriába.

A forrás kiemeli, hogy a problémát súlyosbítja a helyi szervezeti háttér gyengesége: sok körzetben még mindig nincs stabil Tisza-szervezet, ami egy éles kampányban kulcsfontosságú lenne. Papíron az országos listás számok még mindig kedvezőnek tűnhetnek, de a 106 egyéni körzetben dől el a lényeg – és ott jelenleg sokkal gyengébb a helyzet, mint amit a párt kifelé kommunikál.

A belső elemzések szerint emellett nő a lemorzsolódás az aktivisták és a Tisza-szigetek tagjai között, kevesebb az új csatlakozó, és a bizonytalan szavazók körében is csökken az érdeklődés. Magyar Péter ezt azzal magyarázza, hogy „elmúlt az újdonság varázsa”, ám a forrás szerint az alelnökök számára is világos, hogy strukturális problémákról van szó. Különösen problémás a Tisza-szigetek laza, nehezen kontrollálható rendszere: bármikor, előzetes jelzés nélkül „felszívódhatnak”, vagy egy-egy koordinátor személyes sértettsége miatt azonnal megszűnhetnek, magukkal rántva az addig elkötelezett aktivistákat is.

A Magyar Nemzet forrása szerint éppen ezek a kedvezőtlen belső trendek állnak a háttérben, amikor Magyar Péter az eddigi rendszerváltásról, elszámoltatásról és új politikai kultúráról szóló üzenetei helyett mostanában egyre gyakrabban emlegeti a „meghekkelt” választásokat és a torzított eredményeket. Ez a forrás szerint tudatos stratégiai váltás, amellyel a pártvezető a saját táborát próbálja felkészíteni egy esetleges gyengébb eredményre, illetve igyekszik igazolni a kudarcot külső okokkal.

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

***

 

reakcio1969
2026. január 15. 09:05 Szerkesztve
Ezt hazugságot ami címben van. Ezt csak a nagyon elkötelezett fidesz szavazók hiszik el, ők pedig kevesebben vannak mint a tiszások. Hagyjuk is. Sikorski lengyel külügyminiszter: Orbán korrupt nacionalizmusa nem patrióta
Szerintem
2026. január 15. 09:02
A tiszar egy tagság nélküli, csak virtuális képzódmény. A tiszarszigetek elvileg a helyi párt alapszervezetek lennének, de párttagok mégse lehetnek. Ahogy a tiszafostos maga köré gyűjtött őskomcsi programíró szakértői sem. Persze, mert hogy hazudozva letagadhassa bármelyik legközelebb álló emberét is, mondván nem tartozik a párthoz. Csak nyomja, tolja kétségbeesetten a hazugság propagandáit, hogy megpróbálja eltizkolni a valódi szándékait, amit Ursula, Weber követelnek meg tőle. Saját magán kívül, megpróbálva mindenkit elkussoltatni. Hát nem is csoda, hogy már oszlásnak is indultak a tiszarszigetei, bedobva a törölközőt, egyre több képviselő jelöltje is.
..--..
2026. január 15. 08:57
-zsoltkom- "A lap egy, a Tisza Párt elnökségével szoros kapcsolatban álló, névtelen forrásra hivatkozva számol be" Így, ezzel a logikával, akár Jézusra is lehetne hivatkozni. A kutya nem tudná nála sem igazolni a forrás valódiságát. Tehát, ha mondani akar valaki egy rendes valótlanságot, csak a névtelen forrást kell hangoztatni. Aki ilyen fordulatot használ önmagát és akit képvisel járatja le. Nem elég a Deutsch Tamás -szerű buci fej tudományos rezzenéstelen pislogása. Akinek meg elég, ő minden élethelyzetben, ilyen infót kapjon. Aztán majd kiderül, hogy ki tud-e jutni az útvesztőből... vagy nem tudja eldönteni magáról, hogy fiú-e vagy lány. A végén jönnek a fideszes fóliázók és annyi neki.
google-2
2026. január 15. 08:56
Ja, hát Magyar sikertelenségért mindannyian hibásak vagyunk, egyedül ő maga nem az. Tudjuk!
