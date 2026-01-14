Magyar Péter és a fancy HÓLAPÁT esete | Megérkezett The Man XII. része

2026. január 14. 18:57

A The Man 12. részében Krisztiánék ismét Magyar Péter legújabb húzásait veszik elő – a címben szereplő fancy hólapát pedig tökéletes jelképe annak, mennyire a látványra és az imidzsre van kihegyezve minden.

2026. január 14. 18:57 1 p 2 0 0 Mentés

Az adásban szó esik a „messiás” bevonulásokról, a saját magát építő kommunikációról, a kemény kijelentésekről és arról is, mennyire tűnnek megrendezettnek bizonyos jelenetek. A fő kérdés végig ugyanaz: ez tudatos stratégia, vagy inkább csak kapkodás? Nézze meg a The Man 12. részét a Mandiner YouTube-csatornáján!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre: Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig Tovább a cikkhez

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.