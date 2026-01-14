Magyar Péter és a fancy HÓLAPÁT esete | Megérkezett The Man XII. része

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Meglehetősen többértelmű kijelentést tett sajtótájékoztatóján a politikus.
A The Man 12. részében Krisztiánék ismét Magyar Péter legújabb húzásait veszik elő – a címben szereplő fancy hólapát pedig tökéletes jelképe annak, mennyire a látványra és az imidzsre van kihegyezve minden.
Az adásban szó esik a „messiás” bevonulásokról, a saját magát építő kommunikációról, a kemény kijelentésekről és arról is, mennyire tűnnek megrendezettnek bizonyos jelenetek.
A fő kérdés végig ugyanaz: ez tudatos stratégia, vagy inkább csak kapkodás?
