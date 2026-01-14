Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter the man Lentulai Krisztián Kacsoh Dániel

Magyar Péter és a fancy HÓLAPÁT esete | Megérkezett The Man XII. része

2026. január 14. 18:57

A The Man 12. részében Krisztiánék ismét Magyar Péter legújabb húzásait veszik elő – a címben szereplő fancy hólapát pedig tökéletes jelképe annak, mennyire a látványra és az imidzsre van kihegyezve minden.

2026. január 14. 18:57
null

Az adásban szó esik a „messiás” bevonulásokról, a saját magát építő kommunikációról, a kemény kijelentésekről és arról is, mennyire tűnnek megrendezettnek bizonyos jelenetek.

 A fő kérdés végig ugyanaz: ez tudatos stratégia, vagy inkább csak kapkodás?

Nézze meg a The Man 12. részét a Mandiner YouTube-csatornáján!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!