Az ukránok bejelentették: ha Magyar Péter nyer, nincs több vétó – Magyarország katonai támogatást nyújtana Kijevnek

Ahogy arról a Mandiner korábban részletesen beszámolt, a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben rendszeresen Ukrajna támogatása mellett szavaznak. Az egyik alkalommal Ukrajna támogatását azzal is egyértelművé tették, hogy ukrán zászlós pólóban jelentek meg a parlamenti ülésen.

Magyar Péterék Ukrajna támogatását ugyanakkor a kezdetektől próbálják eltitkolni a magyar választók elől, ezért előfordult, hogy a Tisza EP-képviselői nem vettek részt a szavazáson. A Tisza Párt már a Magyarok Hangja elnevezésű voksolás eredményei alapján is arra utalt, szerintük idehaza sokan támogatnák Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Ráadásul Magyar Péter már a 2024-es EP-választások előtt világossá tette,

ha elkezdenék rosszakat mondani Oroszországról, azonnal elveszítenék minden támogatottságot. Itt egy évtizednyi agymosás volt

– részletezte az egyik lengyel kormánypárti lapnak a Tisza Párt elnöke, agymosottaknak titulálva a magyar választókat. Magyar Péter a nyugati sajtóban is világossá tette, beterelné Magyarországot a háborút támogató államok táborába.