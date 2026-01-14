Az ukránok bejelentették: ha Magyar Péter nyer, nincs több vétó – Magyarország katonai támogatást nyújtana Kijevnek

Színt vallott Magyar Péter: háborúpárti fordulat jönne, és mindenben Brüsszelt követné (VIDEÓ)
Az ellenzéki politikus a Financial Times-ban üzent a piacnak: vége a pazarlásnak, jöhetnek a megszorítások.
Brüsszelben és Kijevben már tényekről beszélnek: ha a Tisza Párt nyeri a választásokat, elhárul Ukrajna támogatása elől az utolsó akadály is.
Hiába titkolja és próbálja elterelni a figyelmet Magyar Péter és a Tisza Párt, arról, hogy választási győzelmük esetén Magyarország azonnal csatlakozna az Ukrajnát feltétel nélkül támogató országokhoz és hozzájárulna a háború sújtotta ország gyorsított uniós csatlakozásához is.
Az ukrán Szabad Európa arról ír,
az idei év legnagyobb eredménye az lenne az EU számára, ha az ellenzék nyerné az április 12-ei magyarországi választásokat, mert Brüsszel azzal számol, Magyar Péter és a Tisza Párt azonnal megszüntetné az Ukrajna támogatásával kapcsolatos vétónkat.
Azt is megjegyzik, noha Csehország és Szlovákia sem támogatja maradéktalanul Brüsszel és Kijev terveit, Magyarország nélkül „nem lennének elég kemények” ahhoz, hogy blokkolják az uniós szintű döntéseket. Brüsszel arra számít, hogy Magyarország egy esetleges kormányváltás után már támogatná
Szintén kulcskérdés Brüsszelben a magyar voksolás eredménye a 2028-2034-es pénzügyi időszak költségvetése szempontjából:
Kijevben már azt is tudják, ha a Tisza Párt kerülne kormányra, sokkal könnyebb lenne a megállapodás az új költségvetési időszakról. A 2000 milliárd eurós büdzséből 100 milliárd forintot szánna – más források mellett – Ukrajna támogatására az unió.
Emellett kiemelik, ha Orbán Viktor kormánya veszít, akkor a jelenleg is alkalmazott jogállamisági mechanizmus a következő költségvetési időszakban is lehetővé tenné, hogy Brüsszel felfüggessze a támogatások kifizetését egy-egy általa politikai okokból problémásnak ítélt tagállam számára, ahogy ezt most Magyarországgal szemben is alkalmazzák.
Ahogy arról a Mandiner korábban részletesen beszámolt, a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben rendszeresen Ukrajna támogatása mellett szavaznak. Az egyik alkalommal Ukrajna támogatását azzal is egyértelművé tették, hogy ukrán zászlós pólóban jelentek meg a parlamenti ülésen.
Magyar Péterék Ukrajna támogatását ugyanakkor a kezdetektől próbálják eltitkolni a magyar választók elől, ezért előfordult, hogy a Tisza EP-képviselői nem vettek részt a szavazáson. A Tisza Párt már a Magyarok Hangja elnevezésű voksolás eredményei alapján is arra utalt, szerintük idehaza sokan támogatnák Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Ráadásul Magyar Péter már a 2024-es EP-választások előtt világossá tette,
ha elkezdenék rosszakat mondani Oroszországról, azonnal elveszítenék minden támogatottságot. Itt egy évtizednyi agymosás volt
– részletezte az egyik lengyel kormánypárti lapnak a Tisza Párt elnöke, agymosottaknak titulálva a magyar választókat. Magyar Péter a nyugati sajtóban is világossá tette, beterelné Magyarországot a háborút támogató államok táborába.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ellenzéki politikus a Financial Times-ban üzent a piacnak: vége a pazarlásnak, jöhetnek a megszorítások.
Ezt is ajánljuk a témában
Szombaton Magyar azt is bejelentette, hogy megpróbálja elhallgattatni az Orbán-kormány háborúellenes kampányát.
A Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, amely az Európai Parlament legnagyobb frakciója, egyben az orosz-ukrán háború és Ukrajna legnagyobb és leghangosabb támogatója, ezért Magyar Péteréknek arra is ügyelniük kell, hogy a magyargyűlölő Manfred Weber vezette pártcsalád elvárásainak is eleget tegyenek.
A Mandiner cikksorozatából kiderül, a Tisza Párt úgy tűnik végleg elkötelezhette magát Ukrajna feltétel nélküli támogatása mellett. A Mandiner bemutatja, miként került egyre közelebb a háborúzó országhoz – feltehetően Brüsszeli kérésre – Magyar Péter és pártja. Felidézzük egyebek mellett azt is, hogy milyen ukrán politikusokkal, üzletemberekkel állt már össze az ellenzéki szervezet és vezetője. Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja, Tseber Roland már korábban kijelentette, az ellenzéki politikus szerint Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter másfél éve még Orbán Viktorral értett egyet Ukrajna kérdésében, most pedig kiderült, hogy egy ukrán hadiipari érintettségű cég is részt vett pártja alkalmazásának fejlesztésében, amelyből húszezer támogató adatai kerültek nyilvánosságra. Bemutatjuk a Tisza Párt ukránbarát fordulatát.
Szintén kiderült, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Tisza Párt győzelmét akarja, bármi áron. A megdöbbentő dokumentumok szerint Kijev listázza a kárpátaljai magyarokat, megsemmisítené a levélszavazatok 40 százalékát, sőt, a frontra küldené vagy egy „hamis zászlós” terrortámadással félemlítené meg az Orbán-pártiakat.
Az egyik, Ukrajna miniszterelnökének, Julija Szviridenkónak küldött, kiszivárgott dokumentumban leírják, hogy a Tisza Párt, „amely támogatja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását”, erősíti a választások előtt a pozícióját. Minden mandátum számít a Tiszának az ukránok szerint:
ha a [magyarországi] ellenzék 3-4 képviselői hellyel többet szerez az új parlamentben, az döntő tényező lehet, és biztosíthatja az Ukrajnát támogató erők hatalomra kerülését Magyarországon.
Ezzel kapcsolatban a SZBU a dokumentum szerint az alábbi intézkedések meghozatalát javasolja:
Ezt is ajánljuk a témában
A megdöbbentő dokumentumok szerint Kijev listázza a kárpátaljai magyarokat, megsemmisítené a levélszavazatok 40 százalékát, sőt, a frontra küldené vagy egy „hamis zászlós” terrortámadással félemlítené meg az Orbán-pártiakat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem bírta tovább visszafognia magát, és egyértelművé tette, kinek a győzelmében reménykedik az idei választáson.
Ukrajna Orbánnal vagy nélküle is benne lesz az Európai Unióban. Mert ez az ukrán nép döntése. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok Magyarországon, akik támogatják Ukrajnát, ebben nincs kétségem
– fogalmazott Zelenszkij egy tavaly októberi sajtótájékoztatón.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök szerint a magyar miniszterelnöknek nincs joga megakadályozni Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását.
Nyitókép: Facebook