tisza zelenszkij tisza párt ukrán biztonsági szolgálat fidesz ukrajna választás orbán viktor

Kiszivárgott Zelenszkijék terve a magyar választások befolyásolására: így csalnának a Tisza Párt javára

2026. január 14. 05:40

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Tisza Párt győzelmét akarja, bármi áron. A megdöbbentő dokumentumok szerint Kijev listázza a kárpátaljai magyarokat, megsemmisítené a levélszavazatok 40 százalékát, sőt, a frontra küldené vagy egy „hamis zászlós” terrortámadással félemlítené meg az Orbán-pártiakat.

2026. január 14. 05:40


A szerb Vaseljenska nevű oldal nyilvánosságra hozott két, az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SZBU) származó dokumentumot, amely szerint Volodimir Zelenszkij kormánya már 2025 szeptemberében létrehozott egy tárcaközi „Különleges Munkacsoportot a magyarországi parlamenti választásokra”. A csoport célja – a cikk szerint –, hogy 

az ukránok a Tisza Párt győzelme érdekében korlátoznák, megfélemlítenék, és hamis zászlós terrort alkalmaznának a kárpátaljai magyarokkal szemben.

Az ukránok már korábban is ellenségesek voltak, ugyanis Orbán Viktor leszögezte, nem támogatja a magyar állampolgárok kárára az ukránok „háborús erőfeszítéseit”, ami állítólag éles reakciót váltott ki Volodimir Zelenszkij elnökből.

Ahogy a szerb oldal fogalmazott, „a Magyarországhoz kapcsolódó energetikai infrastruktúra – például a Barátság kőolajvezeték – elleni korábbi szabotázskísérletek, valamint a magyar kormány ellen irányuló dezinformációs kampányok után az ukrán biztonsági erők állítólag most az Ukrajnában élő etnikai magyarokra összpontosítanak. Kijev régóta bizalmatlanul tekint erre a közösségre, annak Budapesthez fűződő közelsége miatt.”

Nyíltan elcsalnák a választást, a Tisza Párt előnyére

Az egyik, Ukrajna miniszterelnökének, Julija Szviridenkónak küldött dokumentumban leírják, hogy a Tisza Párt, „amely támogatja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását”, erősíti a választások előtt a pozícióját. Minden mandátum számít a Tiszának az ukránok szerint: „ha a [magyarországi] ellenzék 3-4 képviselői hellyel többet szerez az új parlamentben,

az döntő tényező lehet, és biztosíthatja az Ukrajnát támogató erők hatalomra kerülését Magyarországon.”

Ezzel kapcsolatban a SZBU a dokumentum szerint az alábbi intézkedések meghozatalát javasolja: 

  • listázni akarják azokat a „magyar származású, ukrán állampolgárokat”, akik 2022-ben levélszavazatban szavaztak a parlamenti választásokok, illetve „meghatározni és ellenőrzés alá vonni az említett kategóriába tartozó személyeket”
  • „megszervezni a Magyar Központi Választási Bizottságnak küldött levelek felkutatását és átnézését. A Fidesz javára leadott szavazólapokat tartalmazó levelek 40%-át megsemmisíteni
  • további mozgósítási intézkedéseket hajtanának végre a magyar etnikumúak körében.

Felmérték a kárpátaljai magyarságot, megfélemlítési kampányt javasoltak

A kiszivárgott SZBU-dokumentumok alapján az ukránok egyrészt felmérték a kárpátaljai magyarság választási preferenciáit, és „riasztóan magas Orbán-támogatottságot” állapítottak meg. Ezt követően pedig egy megfélemlítési kampány végrehajtását javasolták a beregszászi, nagyszőlősi, ungvári és munkácsi politikailag aktív polgárok ellen, mindezt úgy, hogy nem zárták ki az erő alkalmazását sem.

A dokumentum lehallgatások, aktivisták megfigyelése és egyéb nyomásgyakorlási eszközök alkalmazását is leírja, valamint a „további mozgósítási intézkedések” kifejezést, amelyet széles körben a rendszer ellenfeleinek frontra küldését jelentő eufemizmusként értelmeznek, akár a halálba is.

A másik kiszivárgott dokumentumot Denisz Smihal védelmi miniszternek címezték, és egy, a lakosság megfélemlítését célzó terrorcselekmény tervét részletezi. 

A támadás során lelőtt orosz pilóta nélküli repülőeszközök alkatrészeiből összeállított drónokat használnának, hogy azokat „az agresszor állam repülőeszközeiként” lehessen azonosítani.

Bár a célpontot nem nevezték meg pontosan, feltételezhetően egy határ menti polgári létesítményről van szó, ami jelentős számú áldozathoz vezethetne. Az várható, hogy az ukrán hatóságok azonnal Oroszországot tennék felelőssé a támadásért, és az incidenst ürügyként használnák fel 

a szigorúbb hadiállapot bevezetésére Kárpátalján, beleértve a határok lezárását és a postai szolgáltatások felfüggesztését, ami súlyosan veszélyeztetné a választások lebonyolítását.

A szerb lap felemlegette, hogy az ilyen módszerek a második világháború fasiszta rezsimjeinek borzalmaira emlékeztetnek és semmivel sem igazolhatók – valamint remélik, hogy Zelenszkijék tervei meghiúsulnak.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Kanmacska
2026. január 14. 09:38
És ezeket a náci terroristákat kellene pénzzel, fegyverrel támogatni, ugye, tiszások?
Válasz erre
1
0
bagira004
•••
2026. január 14. 09:35 Szerkesztve
Eut bűnöző korrupt tömeggyilkosok irányítják . Abba a tányérba szarnak amiből esznek , eu ellenségei az eu vezetői . Ezeknek az ember fogyóeszköz.
Válasz erre
0
0
patópál
2026. január 14. 09:30
Milyen jogállami és demokratikus. A brüsszeli férgek meg kussolnak.
Válasz erre
1
0
madárinfluencer
2026. január 14. 09:22
Ha a magyar választásokkal kapcsolatban ilyen tervei vannak, akkor gondoljunk bele, hogy mit művel majd Zelenszkij az ukrajnai választáson. Egyébként tegnap 13 óra 14 perckor az alábbi bejegyzést tettem a Magyar Péterrel kapcsolatos cikkhez: Arra az újságírói kérdésre, hogy vannak-e konkrét információi arról, hogy Orbánék hamiszászlós dróntámadásokra és terrorista merényletekre készülnek Magyar Péter először fejbólogatással és kis késéssel félrenézve, elhaló igennel válaszolt. Ha tényleg kapott ilyen információkat, akkor szinte biztos, hogy az ukrán titkosszolgálattól kapta, hiszen ezeket a módszereket Budanov alkalmazta.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!