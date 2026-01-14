Kiszivárgott Zelenszkijék terve a magyar választások befolyásolására: így csalnának a Tisza Párt javára

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Tisza Párt győzelmét akarja, bármi áron. A megdöbbentő dokumentumok szerint Kijev listázza a kárpátaljai magyarokat, megsemmisítené a levélszavazatok 40 százalékát, sőt, a frontra küldené vagy egy „hamis zászlós” terrortámadással félemlítené meg az Orbán-pártiakat.
A szerb Vaseljenska nevű oldal nyilvánosságra hozott két, az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SZBU) származó dokumentumot, amely szerint Volodimir Zelenszkij kormánya már 2025 szeptemberében létrehozott egy tárcaközi „Különleges Munkacsoportot a magyarországi parlamenti választásokra”. A csoport célja – a cikk szerint –, hogy
az ukránok a Tisza Párt győzelme érdekében korlátoznák, megfélemlítenék, és hamis zászlós terrort alkalmaznának a kárpátaljai magyarokkal szemben.
Az ukránok már korábban is ellenségesek voltak, ugyanis Orbán Viktor leszögezte, nem támogatja a magyar állampolgárok kárára az ukránok „háborús erőfeszítéseit”, ami állítólag éles reakciót váltott ki Volodimir Zelenszkij elnökből.
Ahogy a szerb oldal fogalmazott, „a Magyarországhoz kapcsolódó energetikai infrastruktúra – például a Barátság kőolajvezeték – elleni korábbi szabotázskísérletek, valamint a magyar kormány ellen irányuló dezinformációs kampányok után az ukrán biztonsági erők állítólag most az Ukrajnában élő etnikai magyarokra összpontosítanak. Kijev régóta bizalmatlanul tekint erre a közösségre, annak Budapesthez fűződő közelsége miatt.”
Az egyik, Ukrajna miniszterelnökének, Julija Szviridenkónak küldött dokumentumban leírják, hogy a Tisza Párt, „amely támogatja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását”, erősíti a választások előtt a pozícióját. Minden mandátum számít a Tiszának az ukránok szerint: „ha a [magyarországi] ellenzék 3-4 képviselői hellyel többet szerez az új parlamentben,
az döntő tényező lehet, és biztosíthatja az Ukrajnát támogató erők hatalomra kerülését Magyarországon.”
Ezzel kapcsolatban a SZBU a dokumentum szerint az alábbi intézkedések meghozatalát javasolja:
A kiszivárgott SZBU-dokumentumok alapján az ukránok egyrészt felmérték a kárpátaljai magyarság választási preferenciáit, és „riasztóan magas Orbán-támogatottságot” állapítottak meg. Ezt követően pedig egy megfélemlítési kampány végrehajtását javasolták a beregszászi, nagyszőlősi, ungvári és munkácsi politikailag aktív polgárok ellen, mindezt úgy, hogy nem zárták ki az erő alkalmazását sem.
A dokumentum lehallgatások, aktivisták megfigyelése és egyéb nyomásgyakorlási eszközök alkalmazását is leírja, valamint a „további mozgósítási intézkedések” kifejezést, amelyet széles körben a rendszer ellenfeleinek frontra küldését jelentő eufemizmusként értelmeznek, akár a halálba is.
A másik kiszivárgott dokumentumot Denisz Smihal védelmi miniszternek címezték, és egy, a lakosság megfélemlítését célzó terrorcselekmény tervét részletezi.
A támadás során lelőtt orosz pilóta nélküli repülőeszközök alkatrészeiből összeállított drónokat használnának, hogy azokat „az agresszor állam repülőeszközeiként” lehessen azonosítani.
Bár a célpontot nem nevezték meg pontosan, feltételezhetően egy határ menti polgári létesítményről van szó, ami jelentős számú áldozathoz vezethetne. Az várható, hogy az ukrán hatóságok azonnal Oroszországot tennék felelőssé a támadásért, és az incidenst ürügyként használnák fel
a szigorúbb hadiállapot bevezetésére Kárpátalján, beleértve a határok lezárását és a postai szolgáltatások felfüggesztését, ami súlyosan veszélyeztetné a választások lebonyolítását.
A szerb lap felemlegette, hogy az ilyen módszerek a második világháború fasiszta rezsimjeinek borzalmaira emlékeztetnek és semmivel sem igazolhatók – valamint remélik, hogy Zelenszkijék tervei meghiúsulnak.
