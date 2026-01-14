Kiszivárgott Zelenszkijék terve a magyar választások befolyásolására: így csalnának a Tisza Párt javára

A szerb Vaseljenska nevű oldal nyilvánosságra hozott két, az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SZBU) származó dokumentumot, amely szerint Volodimir Zelenszkij kormánya már 2025 szeptemberében létrehozott egy tárcaközi „Különleges Munkacsoportot a magyarországi parlamenti választásokra”. A csoport célja – a cikk szerint –, hogy

az ukránok a Tisza Párt győzelme érdekében korlátoznák, megfélemlítenék, és hamis zászlós terrort alkalmaznának a kárpátaljai magyarokkal szemben.

Az ukránok már korábban is ellenségesek voltak, ugyanis Orbán Viktor leszögezte, nem támogatja a magyar állampolgárok kárára az ukránok „háborús erőfeszítéseit”, ami állítólag éles reakciót váltott ki Volodimir Zelenszkij elnökből.