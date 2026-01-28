Megvan az időpont: nagy bejelentésre készül a kormány, ez lesz a főszerepben

Fontos bejelentést tett az MVM: akik januári gázszámlát kaptak, ne fizessék be
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rezsistop miatt nincs szükség a számlázási mód megváltoztatására.
Várhatóan érkezek a részletek az egy hete beharangozott rezsistopról, melyhez kapcsolódóan az MVM már megtette az első lépéseket.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán közölte, hogy csütörtökön 10 órakor ismét nagy bejelentésre készül a kormány, Kormányinfót tartanak. Feltehetően a fókuszban a múlt héten beharangozott rezsistop áll majd.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a kormány szerdai ülésén dönt az úgynevezett rezsistop bevezetéséről, vagyis arról, hogy
milyen költségvetési forrásból és milyen módon vállalja át a januári rendkívüli hideg időjárás miatt megemelkedett fűtésszámlák egy részének finanszírozását.
Ezt is ajánljuk a témában
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rezsistop miatt nincs szükség a számlázási mód megváltoztatására.
Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még január 21-én a tervezett intézkedés kapcsán elmondta, hogy „ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja” .
Gulyás Gergely miniszter a legutóbbi Kormányinfón pedig ismertette, hgy a rezsistop kapcsán egy munkacsoport is létrejött Lantos Csaba vezetésével, ennek tagjai dolgozzák ki a pontos részleteket kidolgozzák. Gulyás az újságírók jelentlétében azt is kijelentette, hogy a számlázási rendszerek is eltérőek, így sokféle megoldás lehetséges.
Részletes megoldást pedig erre a hétre ígért.
A tárcavezető bő egy hete azt hangsúlyozta, hogy ami biztos, az az, hogy ez a támogatás automatikusan mindenkinek járni fog.
Ezt is ajánljuk a témában
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
A fenti döntésre várva az MVM már tett is egy lépést: az állami energetikai vállalat felfüggesztette a számlák kiküldését.
A társaság tájékoztatása szerint a felfüggesztés addig tart, amíg a kormányzati döntéshez kapcsolódó technikai részleteket ki nem dolgozzák. Továbbá azt javasolták az ügyfeleknek, hogy
akik már megkapták a gázszámlájukat, egyelőre ne fizessék be azt.
Az MVM arra is felhívta a figyelmet, hogy a rezsistop miatt nincs szükség a számlázási mód megváltoztatására.
Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rezsistop miatt nincs szükség a számlázási mód megváltoztatására.