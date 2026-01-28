Ft
01. 28.
szerda
kormány gulyás gergely mvm lantos csaba rezsistop bejelentés kormányinfó miniszterelnök orbán viktor

Megvan az időpont: nagy bejelentésre készül a kormány, ez lesz a főszerepben

2026. január 28. 16:49

Várhatóan érkezek a részletek az egy hete beharangozott rezsistopról, melyhez kapcsolódóan az MVM már megtette az első lépéseket.

2026. január 28. 16:49
null

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán közölte, hogy csütörtökön 10 órakor ismét nagy bejelentésre készül a kormány, Kormányinfót tartanak. Feltehetően a fókuszban a múlt héten beharangozott rezsistop áll majd.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a kormány szerdai ülésén dönt az úgynevezett rezsistop bevezetéséről, vagyis arról, hogy 

milyen költségvetési forrásból és milyen módon vállalja át a januári rendkívüli hideg időjárás miatt megemelkedett fűtésszámlák egy részének finanszírozását.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még január 21-én a tervezett intézkedés kapcsán elmondta, hogy „ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja” .

Gulyás Gergely miniszter a legutóbbi Kormányinfón pedig ismertette, hgy a rezsistop kapcsán egy munkacsoport is létrejött Lantos Csaba vezetésével, ennek tagjai dolgozzák ki a pontos részleteket kidolgozzák. Gulyás az újságírók jelentlétében azt is kijelentette, hogy a számlázási rendszerek is eltérőek, így sokféle megoldás lehetséges. 

Részletes megoldást pedig erre a hétre ígért.

A tárcavezető bő egy hete azt hangsúlyozta, hogy ami biztos, az az, hogy ez a támogatás automatikusan mindenkinek járni fog. 

Ezt lépte az MVM

A fenti döntésre várva az MVM már tett is egy lépést: az állami energetikai vállalat felfüggesztette a számlák kiküldését. 

A társaság tájékoztatása szerint a felfüggesztés addig tart, amíg a kormányzati döntéshez kapcsolódó technikai részleteket ki nem dolgozzák. Továbbá azt javasolták az ügyfeleknek, hogy 

akik már megkapták a gázszámlájukat, egyelőre ne fizessék be azt.

Az MVM arra is felhívta a figyelmet, hogy a rezsistop miatt nincs szükség a számlázási mód megváltoztatására.

Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala

Korrupt Kornél
2026. január 28. 16:54
Már a második mondat hibás... kirúgni aki írta!
