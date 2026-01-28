Megvan az időpont: nagy bejelentésre készül a kormány, ez lesz a főszerepben

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még január 21-én a tervezett intézkedés kapcsán elmondta, hogy „ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja” .

Gulyás Gergely miniszter a legutóbbi Kormányinfón pedig ismertette, hgy a rezsistop kapcsán egy munkacsoport is létrejött Lantos Csaba vezetésével, ennek tagjai dolgozzák ki a pontos részleteket kidolgozzák. Gulyás az újságírók jelentlétében azt is kijelentette, hogy a számlázási rendszerek is eltérőek, így sokféle megoldás lehetséges.

Részletes megoldást pedig erre a hétre ígért.

A tárcavezető bő egy hete azt hangsúlyozta, hogy ami biztos, az az, hogy ez a támogatás automatikusan mindenkinek járni fog.