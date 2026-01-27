Fontos bejelentést tett az MVM: akik januári gázszámlát kaptak, ne fizessék be

Breaking! Orbán Viktor rezsistopot jelentett be januárra
A kormány szerdai ülésén dönt az úgynevezett rezsistop bevezetéséről, vagyis arról, hogy milyen költségvetési forrásból és milyen módon vállalja át a januári rendkívüli hideg időjárás miatt megemelkedett fűtésszámlák egy részének finanszírozását. A döntésre várva az MVM ideiglenesen felfüggesztette a számlák kiküldését – közölte az állami energetikai vállalat kedden a Facebook-oldalán.
A társaság tájékoztatása szerint a felfüggesztés addig tart, amíg a kormányzati döntéshez kapcsolódó technikai részleteket ki nem dolgozzák.
Az MVM egyúttal azt is javasolja az ügyfeleknek, hogy akik már megkapták a gázszámlájukat, egyelőre ne fizessék be azt.
Felhívták továbbá a figyelmet arra, hogy a rezsistop miatt nincs szükség a számlázási mód megváltoztatására.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, január 21-én szárdan a kormány úgy döntött, hogy januárra rezsistopot vezet be. „Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja” – fogalmazott Orbán Viktor.
Komoly költséget vállal át a kormány a családoktól.
