01. 27.
kedd
mvm rezsistop számla

Fontos bejelentést tett az MVM: akik januári gázszámlát kaptak, ne fizessék be

2026. január 27. 16:48

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rezsistop miatt nincs szükség a számlázási mód megváltoztatására.

2026. január 27. 16:48
null

A kormány szerdai ülésén dönt az úgynevezett rezsistop bevezetéséről, vagyis arról, hogy milyen költségvetési forrásból és milyen módon vállalja át a januári rendkívüli hideg időjárás miatt megemelkedett fűtésszámlák egy részének finanszírozását. A döntésre várva az MVM ideiglenesen felfüggesztette a számlák kiküldését – közölte az állami energetikai vállalat kedden a Facebook-oldalán.

A társaság tájékoztatása szerint a felfüggesztés addig tart, amíg a kormányzati döntéshez kapcsolódó technikai részleteket ki nem dolgozzák.

Az MVM egyúttal azt is javasolja az ügyfeleknek, hogy akik már megkapták a gázszámlájukat, egyelőre ne fizessék be azt. 

Felhívták továbbá a figyelmet arra, hogy a rezsistop miatt nincs szükség a számlázási mód megváltoztatására.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, január 21-én szárdan a kormány úgy döntött, hogy januárra rezsistopot vezet be. „Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja” – fogalmazott Orbán Viktor. 

Nyitókép: Charly TRIBALLEAU / AFP

kalmanok
2026. január 27. 19:10
Aki árammal fűt az mit ne fizessen be?
simakutya
2026. január 27. 18:57
Amit január végén fizet be az ember, az a decemberi számla ?Mert az már be van fizetve! Jó lenne értelmesen leírni ,ha már arra biztatnak embereket hogy ne fizessenek be számlát!
Chekke-Faint
2026. január 27. 17:37
Jó, de most még a decemberi jön, a jövő honapban meg a januári. Akkor, mit ne fizessek be?
Krupp Skya
•••
2026. január 27. 17:30 Szerkesztve
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2026. január 27. 16:57 Csak egy kérdés. Miért van szükség rezsi stopra egy hét igazi tél után, ha olyan olcsón kapjuk az orosz energiát? A rezsicsökkentés csak addig működik, amíg nem fűtenek az emberek? A kormány legnagyobb szégyene ez a rezsicsökkentés téma. 15 év után ott tartanak, hogy az emberek nem tudnak kifizetni egy téli hónap gázszámláját. Közben meg a fideszre szavaznak a rezsicsökkentés miatt... nem érzik az agyh......... --------------------------------------------------------------------- Jobban illene neked a Bolond vagyok a Boldog vagyok helyett NÁLATOK AZ ÁVH-NÁL MIVEL FŰTÖTÖK? RAJK LÁSZLÓ ÉS NAGY IMRE KÖTELÉVEL?
