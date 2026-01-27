Fontos bejelentést tett az MVM: akik januári gázszámlát kaptak, ne fizessék be

A kormány szerdai ülésén dönt az úgynevezett rezsistop bevezetéséről, vagyis arról, hogy milyen költségvetési forrásból és milyen módon vállalja át a januári rendkívüli hideg időjárás miatt megemelkedett fűtésszámlák egy részének finanszírozását. A döntésre várva az MVM ideiglenesen felfüggesztette a számlák kiküldését – közölte az állami energetikai vállalat kedden a Facebook-oldalán.

A társaság tájékoztatása szerint a felfüggesztés addig tart, amíg a kormányzati döntéshez kapcsolódó technikai részleteket ki nem dolgozzák.