A nyugdíjasoknak segít a januári rezsistop

2026. február 04. 15:51

A Tisztelet Társasága üdvözli a január végén bejelentett rezsistop intézkedést, amely a megemelkedett rezsiköltségek idején érdemi segítséget nyújt a nyugdíjasok és szépkorúak számára.

2026. február 04. 15:51
A Tisztelet Társasága üdvözli a január végén bejelentett rezsistop intézkedést, amely a megemelkedett rezsiköltségek idején érdemi segítséget nyújt a nyugdíjasok és szépkorúak számára. A szervezet szerint az intézkedés hozzájárul a kiszámíthatósághoz és a biztonságosabb mindennapokhoz.

A Tisztelet Társasága üdvözli a január végén bejelentett rezsistop intézkedést, amely a jelenlegi, kihívásokkal teli időszakban érdemi segítséget jelent az egyébként is sok kiadással terhelt nyugdíjasok és szépkorúak számára.

Tagjaink közül sokan jelezték, hogy a januári rezsiköltségek emelkedése miatt sok családban újra kellett tervezni a havi költségvetést. Éppen ezért megnyugtató és hathatós segítséget jelent ez az intézkedés, amely által a szépkorúak nyugodtabban kezdhetik a tavaszt.

A Tisztelet Társasága elkötelezetten kiáll a nyugdíjasok megbecsülése mellett. Meggyőződésünk, hogy a szépkorúaknak minden körülmények között jár a figyelem, a támogatás és az a társadalmi gondoskodás, amely méltó életet biztosít számukra.

A Tisztelet Társasága és a tagjaink abban érdekeltek, hogy Magyarország a nyugdíjasok számára a kiszámíthatóság, a biztonság és az odafigyelés hazája legyen.

(MTI) 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

