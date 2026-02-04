Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza deutsch tamás magyar péter igazság órája

Kíméletlen leleplezés robbanthatja ki a gigabotrányt a Tisza Pártban: „Magyar Péter politikai formációja átverés”

2026. február 04. 12:15

Deutsch Tamás szerint Csercsa Balázs nyilatkozata két szempontból fontos.

2026. február 04. 12:15
null

Magyar Péter politikai formációja, a Tisztelet és Szabadság Pártja valójában csak 27 tagú. Ez az egyik legdurvább átverés – mondta a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP–) képviselőcsoportjának vezetője szerdán az Igazság órája című online műsorban.

Deutsch Tamás kifejtette, ezzel Magyar Péter egy „politikai aranyrészvényt” hozott létre, ő és „szűk baráti köre” a jelöltállítók, ők tudnak majd parlamenti frakciót alakítani, a választási eredmény alapján járó állami és frakciótámogatás nekik jár majd. „Ez a biznisz neki már bejött, papírja is van róla, maga írta alá” – utalt a fideszes politikus a Tisza Párt elnökének vagyonnyilatkozatára, hangsúlyozva, hogy ezek a „jogok” a Tisza szimpatizánsi körét nem illetik meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Csercsa Balázs volt tiszás munkacsoport-vezető nyilatkozatáról szólva Deutsch Tamás azt mondta: „ez egy brutális lelepleződés”, hiszen 

Csercsa Magyar Péter „top munkatársa” volt, akit „lebuzizva hallgatott meg a pártelnök jelöltnek”.

Közölte, tele van az ország megélhetési, liberális jogvédőkkel, akik azonnal az ENSZ-csoportok bevonulását kezdeményezik. „Ezek a jogvédők most politikai süketségben szenvednek” – értékelt. „Hol van most Karácsony Gergely, amikor saját szövetséges pártjának az elnöke buzizik?” – tette fel a kérdést.

Deutsch Tamás szerint Csercsa Balázs nyilatkozata két szempontból fontos. Egyrészt egyre többen erősítik meg, hogy Magyar Péter környezetében lenni mérgező, bántó, lenéző és fájdalmas Magyar magatartása. Másrészt egyértelművé válik, hogy a tiszások olyan mellszélességgel akarják kiszolgálni Brüsszelt, amely „teljes katasztrófát jelent Magyarországnak”. Kiderültek már ennek a gyakorlatnak a részletei is: brutális személyi jövedelemadó-emelés, áfaemelés, a nyugdíjak megadóztatása, a kedvezmények elvétele. 

Ez a fájdalomküszöböt lényegesen meghaladó baloldali megszorítócsomag”

– fogalmazott Deutsch Tamás.

Ezt is ajánljuk a témában

Azokra a sajtócikkekre, melyek szerint Magyar Péter vezetné vissza Magyarországot az európai mainstream-be, az EP-képviselő úgy reagált: Isten óvja Magyarországot, hogy bárki visszavezesse egy „kudarcos, migráns- és háborúpárti, a genderőrületet a mindennapok részévé tevő európai mainstreambe. Onnan menekül minden ország közvéleményének döntő többsége” – húzta alá.

Megjegyezte: „Nyugat-Európa bezzeg országaiban” a polgárok 28 százaléka nem tudja kellő hőmérsékletre felfűteni a lakását a magas rezsidíjak miatt, 20 százalék pedig nem tudja kifizetni azokat.

Arra a felvetésre, hogy Manfred Weber kerülhetne az EU élére, Deutsch Tamás azt mondta: történelmi tapasztalat alapján tudjuk, hogy „semmi jó nem sül ki abból”, ha Németország egy „negyedik birodalmat” próbál meg létrehozni. Magyarország ellenzi ezt, és képviseli az európai emberek többségének álláspontját is – fejtette ki.

A Tisza Párt előnyét mérő közvélemény-kutatásokról szólva a politikus közölte, „infantilis módszerrel”, 90 százalékos vagy azt meghaladó választási részvétellel kalkulálva hozták ki ezeket a számokat.

Deutsch Tamás Kapitány Istvánt, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjét „öregedéstől rettegő sugar daddy-nek” nevezte, a 13. és 14. havi nyugdíj Tisza által tervezett elvételéről szóló híreket pedig úgy kommentálta: „merényletet készítenek a magyar nyugdíjasok ellen”.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. február 04. 12:23
Csercsa Magyar Péter „top munkatársa” volt, akit „lebuzizva hallgatott meg a pártelnök jelöltnek”. Azt hallottuk hogy miként beszéled az angolt. Dehogy már magyarral is hadilábon vagy. :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
states-2
2026. február 04. 12:22
MSZMP/MSZP/DK=Tiszar.
Válasz erre
0
0
csipkejozsika
2026. február 04. 12:20
ő és „szűk baráti köre” a jelöltállítók, " A fideszben meg az a sok ismeretlen,mikor megalakultak azt sem tudták ki kicsoda.😁🤦‍♂️
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!