Kíméletlen leleplezés robbanthatja ki a gigabotrányt a Tisza Pártban: „Magyar Péter politikai formációja átverés”

Magyar Péter politikai formációja, a Tisztelet és Szabadság Pártja valójában csak 27 tagú. Ez az egyik legdurvább átverés – mondta a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP–) képviselőcsoportjának vezetője szerdán az Igazság órája című online műsorban.

Deutsch Tamás kifejtette, ezzel Magyar Péter egy „politikai aranyrészvényt” hozott létre, ő és „szűk baráti köre” a jelöltállítók, ők tudnak majd parlamenti frakciót alakítani, a választási eredmény alapján járó állami és frakciótámogatás nekik jár majd. „Ez a biznisz neki már bejött, papírja is van róla, maga írta alá” – utalt a fideszes politikus a Tisza Párt elnökének vagyonnyilatkozatára, hangsúlyozva, hogy ezek a „jogok” a Tisza szimpatizánsi körét nem illetik meg.