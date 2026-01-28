Erre biztos nem számított Von der Leyen: saját párttársa törölné el a pozícióját

Emellett az EU bővítését is sürgeti: szerinte a nyugat-balkáni országok, Moldova és Ukrajna egyértelműen egy egyesült Európa részei, ráadásul Grönland és Izland is érdeklődést mutat az integráció iránt.

A kül- és biztonságpolitika terén újabb radikális lépést javasol: az eurózóna és a schengeni övezet mintájára új, úgynevezett „szuverenitási szerződést” dolgozzanak ki, amely lehetővé tenné, hogy az erre hajlandó tagállamok szorosabban együttműködjenek ezen a területen – akár úgy is, hogy nem minden EU-tag vesz részt benne.

Weber szerint a jelenlegi egyhangúsági követelmény miatt a külpolitikai döntéshozatal túl lassú. Egy ilyen rugalmasabb keretrendszerrel megfordulna a helyzet: nem Orbán Viktor Magyarországon vagy Robert Fico Szlovákiában tudná „túszul ejteni” az egész EU-t, hanem nekik kellene „magyarázkodniuk”, miért maradtak hirtelen egyedül.

Reményét fejezte ki, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Friedrich Merz is támogatná ezt a megközelítést.

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN / AFP