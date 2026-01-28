Ft
európai tanács manfred weber európai néppárt Ursula von der Leyen európai bizottság

Erre biztos nem számított Von der Leyen: saját párttársa törölné el a pozícióját

2026. január 28. 20:30

Az EPP elnöke szerint új tisztség kell az EU élére.

2026. január 28. 20:30
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője a Spiegel magazinnak adott interjújában egy új, erős európai vezetői pozíció létrehozását javasolta.

Szerinte ideje lenne abbahagyni, hogy az EU folyamatosan Washington minden nyilatkozatára reagáljon, és inkább „európai módon” kezdjen el viselkedni. Ehhez konkrétan azt indítványozta, hogy a következő európai parlamenti választások után vonják össze az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének tisztségét egyetlen „európai elnök” poszttá.

Weber „nagyra értékeli” Ursula von der Leyent (az Európai Bizottság elnöke) és António Costát (az Európai Tanács elnöke), de hangsúlyozta: egy egyetlen erős, egységes európai arc sokkal hatékonyabb lenne.

Mint fogalmazott, ez „nagyon erős tisztség” lenne.

Emellett az EU bővítését is sürgeti: szerinte a nyugat-balkáni országok, Moldova és Ukrajna egyértelműen egy egyesült Európa részei, ráadásul Grönland és Izland is érdeklődést mutat az integráció iránt.

A kül- és biztonságpolitika terén újabb radikális lépést javasol: az eurózóna és a schengeni övezet mintájára új, úgynevezett „szuverenitási szerződést” dolgozzanak ki, amely lehetővé tenné, hogy az erre hajlandó tagállamok szorosabban együttműködjenek ezen a területen – akár úgy is, hogy nem minden EU-tag vesz részt benne.

Weber szerint a jelenlegi egyhangúsági követelmény miatt a külpolitikai döntéshozatal túl lassú. Egy ilyen rugalmasabb keretrendszerrel megfordulna a helyzet: nem Orbán Viktor Magyarországon vagy Robert Fico Szlovákiában tudná „túszul ejteni” az egész EU-t, hanem nekik kellene „magyarázkodniuk”, miért maradtak hirtelen egyedül.

Reményét fejezte ki, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Friedrich Merz is támogatná ezt a megközelítést.

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN / AFP

LevEDIa
2026. január 28. 21:24
Na, nem szívjóságból javasolja - ő szeretné gondolom, megnyerni. De egy dologról elfeledkezik, ez nem így működik, hacsak nem arra gondol, hogy azt az "elnököt" a tagállamok állampolgárai választják. A jelenlegi ET elnök a tagállami kormányfők "vezetője" - még ha nem is ők választják, csak a jelölést jóváhagyják. Az EB elnöke pedig egy tisztség, egy bürokrata, akit oda jelölnek, és a Parlament fogadja el. Az EB elvileg egy végrehajtó szervezet, és nem pedig egy irányító. Már megint fából akarnak vaskarikát ... csűrik, csavarják, hátha feltalálják a gödörben a lukat. Ezt az egész bűnbandát át kell szervezni, részben vissza kell térni az eredeti "felálláshoz" - hozzá igazítva a tagállami parlamenti választásokhoz a küldöttek sorát - aztán helyre áll a rend, mivel akkor mindig az aktuálisan hatalmon lévő politikai akarat érvényesíti az akaratát. És nem pedig lelakkozni a fekáliát.
Válasz erre
1
0
gyokertiszasok
2026. január 28. 21:18
Így van még több faszszopó rohadt rabszolgatartó zsidót a bársonyszékekbe , akik ott pöffeszkedve osszák nekünk az észt, meg dirigálnak !
Válasz erre
0
0
annamargit
•••
2026. január 28. 21:08 Szerkesztve
Össze kell gyúrni nekik Ilaria Salis-t Magyar Petivel, akkor majd a Rómában bevállt házfoglaló antifa és liberális, woke véna mindent eláraszt az EP-ben. Szépek lesznek, mint Jekyll & Hyde. Igazán zsák meg a foltja, főleg a hihetetlen karrierek terén, az modern európai arc, akiknek "sikerül". Akinek meg nem tetszik, annak majd jól odasóznak.
Válasz erre
0
0
Ergit
•••
2026. január 28. 20:52 Szerkesztve
Weber akar lenni a nevető 3. !! Tuti, hogy ő áll az Ursula és Zselé közti állítólagos viszony megszellőztetése mögött...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!