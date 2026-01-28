Erre biztos nem számított Von der Leyen: saját párttársa törölné el a pozícióját

Pattanásig feszült a helyzet Brüsszelben: elég egy rossz lépés, és egész Európát tőrbe csalja Von der Leyen
Mindenkit felrázott a Fidesz.
Az EPP elnöke szerint új tisztség kell az EU élére.
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője a Spiegel magazinnak adott interjújában egy új, erős európai vezetői pozíció létrehozását javasolta.
Szerinte ideje lenne abbahagyni, hogy az EU folyamatosan Washington minden nyilatkozatára reagáljon, és inkább „európai módon” kezdjen el viselkedni. Ehhez konkrétan azt indítványozta, hogy a következő európai parlamenti választások után vonják össze az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének tisztségét egyetlen „európai elnök” poszttá.
Weber „nagyra értékeli” Ursula von der Leyent (az Európai Bizottság elnöke) és António Costát (az Európai Tanács elnöke), de hangsúlyozta: egy egyetlen erős, egységes európai arc sokkal hatékonyabb lenne.
Mint fogalmazott, ez „nagyon erős tisztség” lenne.
Emellett az EU bővítését is sürgeti: szerinte a nyugat-balkáni országok, Moldova és Ukrajna egyértelműen egy egyesült Európa részei, ráadásul Grönland és Izland is érdeklődést mutat az integráció iránt.
A kül- és biztonságpolitika terén újabb radikális lépést javasol: az eurózóna és a schengeni övezet mintájára új, úgynevezett „szuverenitási szerződést” dolgozzanak ki, amely lehetővé tenné, hogy az erre hajlandó tagállamok szorosabban együttműködjenek ezen a területen – akár úgy is, hogy nem minden EU-tag vesz részt benne.
Weber szerint a jelenlegi egyhangúsági követelmény miatt a külpolitikai döntéshozatal túl lassú. Egy ilyen rugalmasabb keretrendszerrel megfordulna a helyzet: nem Orbán Viktor Magyarországon vagy Robert Fico Szlovákiában tudná „túszul ejteni” az egész EU-t, hanem nekik kellene „magyarázkodniuk”, miért maradtak hirtelen egyedül.
Reményét fejezte ki, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Friedrich Merz is támogatná ezt a megközelítést.
