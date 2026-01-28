Ft
Brüsszel Ursula von der Leyen Manfred Weber Dömötör Csaba Európai Parlament Európai Bizottság Európai Unió Európai Néppárt

Pattanásig feszült a helyzet Brüsszelben: elég egy rossz lépés, és egész Európát tőrbe csalja Von der Leyen

2026. január 28. 19:00

Mindenkit felrázott a Fidesz.

2026. január 28. 19:00
null

A néppárti nagykoalíció felül akarja írni az európai gazdák és az Európai Parlament többségének akaratát a Mercosur-megállapodás ügyében – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján.

A politikus szerint változatlanul „áll a bál” a Mercosur-megállapodás körül. Emlékeztetett arra, hogy múlt héten az Európai Parlament szűk többséggel úgy döntött: bíróságra viszi az ügyet.

Ennek ellenére – fogalmazott – a „Tisza-féle Európai Néppárt” ezt követően felszólította az Európai Bizottságot, hogy folytassa az egyezmény előkészítését, a bizottság pedig jelezte, hogy készen áll erre.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a Fidesz delegációja számtalan okból ellenzi a megállapodást, mert szerinte úgy nyitják meg az uniós piacokat a dél-amerikai termékek előtt, hogy közben csökkentik az európai gazdák támogatását. Rámutatott: a dél-amerikai termelőknek nem kell ugyanazoknak a szigorú szabályoknak megfelelniük, mint az európai gazdáknak, ezért az uniós termelőknek kevesebb pénzből kell majd versenyezniük több százezer hektáron gazdálkodó óriásbirtokokkal, miközben nő a bürokrácia is.

Ezek egyenlőtlen versenyfeltételek, és gazdák ezrei mehetnek tönkre”

 – mondta. A képviselő közölte: a Fidesz delegációja minden lehetséges módon kiáll a gazdák ügye mellett. Mint mondta, a keddi szakbizottsági ülésen is szóvá tették, hogy a ciprusi soros EU-elnökség nem bocsátott szavazásra a Tanácsban egy olyan javaslatot, amely arról szólt volna, hogy a szerződést ne lehessen életbe léptetni parlamenti ratifikáció nélkül. Dömötör Csaba szerint a ciprusi elnökséget minden bizonnyal nyomás alá helyezték.

A politikus bírálta Magyar Pétert is, akinek – mint mondta – az eheti üléseken hűlt helye volt, miközben több olyan vitát is tartottak a héten, ahol felmerült a Mercosur-megállapodás. Úgy fogalmazott: több helyen fel lehetett volna szólalni ellene, több fórumon ki lehetett volna állni a gazdák mellett, de Magyar Péter ezt nem tette meg, miközben „otthon ennek az ellenkezőjét adja elő”.

(MTI)

 

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

