Pattanásig feszült a helyzet Brüsszelben: elég egy rossz lépés, és egész Európát tőrbe csalja Von der Leyen

Ezek egyenlőtlen versenyfeltételek, és gazdák ezrei mehetnek tönkre”

– mondta. A képviselő közölte: a Fidesz delegációja minden lehetséges módon kiáll a gazdák ügye mellett. Mint mondta, a keddi szakbizottsági ülésen is szóvá tették, hogy a ciprusi soros EU-elnökség nem bocsátott szavazásra a Tanácsban egy olyan javaslatot, amely arról szólt volna, hogy a szerződést ne lehessen életbe léptetni parlamenti ratifikáció nélkül. Dömötör Csaba szerint a ciprusi elnökséget minden bizonnyal nyomás alá helyezték.

A politikus bírálta Magyar Pétert is, akinek – mint mondta – az eheti üléseken hűlt helye volt, miközben több olyan vitát is tartottak a héten, ahol felmerült a Mercosur-megállapodás. Úgy fogalmazott: több helyen fel lehetett volna szólalni ellene, több fórumon ki lehetett volna állni a gazdák mellett, de Magyar Péter ezt nem tette meg, miközben „otthon ennek az ellenkezőjét adja elő”.