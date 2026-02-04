Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
shell hannover kapitány istván deutsche shell holding fs langenhagen fuelling services gbr

Olajlobbi a háttérben: Kapitány István ma is Shell-közeli német cégek igazgatóságában ül

2026. február 04. 08:36

Tisza Párt gazdasági és energetikai vezetője 2024-es távozása után sem engedte el teljesen a Shell érdekeltségi körét.

2026. február 04. 08:36
null

Két, a Shell németországi érdekeltségéhez köthető vállalat igazgatóságában ma is szerepel Kapitány István – írta meg a Magyar Nemzet.

A nemzetközi cégadatbázisok alapján a Hannover–Langenhagen repülőtérhez kötődő FS Langenhagen Fuelling Services GbR és a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR vezetésében is megtalálható a neve, vagyis a 2024-ig betöltött globális Shell-vezetői posztja után sem szakadt el teljesen az olajóriás környezetétől.

A két hannoveri cég repülőtéri üzemanyag-ellátással foglalkozik. Az FS Langenhagen Fuelling Services GbR az AFS Aviation Fuel Services GmbH hálózatához tartozó helyi egységként repülőgépek tankolását, üzemanyag-tárolást és logisztikai szolgáltatásokat végez, míg a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR hasonló feladatokat lát el ugyanott, a légikikötőben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

A tulajdonosi háttérben mindkét társaságnál megjelenik a Deutsche Shell Holding (DSH) GmbH, amely 50 százalékos részesedéssel bír ezekben a vállalatokban. A DSH a németországi nyilvántartások szerint regisztrált lobbiérdek-képviselőként működik, vagyis szerepel a Bundestag lobbiregiszterében, amely nyilvános elektronikus adatbázisként tartja számon azokat a szereplőket, akik a parlament vagy a szövetségi kormány tagjaival kapcsolatba lépve közvetlenül vagy közvetve befolyásolni kívánják a döntéshozatalt.

A cégkivonatokban Kapitány István angol lakcímmel szerepel, és a rendelkezésre álló adatok szerint 2024. június 30-ig a Deutsche Shell Holding felügyelőbizottságának elnöke volt.

A lobbiregiszterben elérhető a holding 2024-es üzleti évéről szóló beszámoló is, amely nagy eszközértéket, ugyanakkor jelentős veszteséget és magas kötelezettségállományt mutat.

Mindez azért kap külön figyelmet, mert Kapitány István korábbi megszólalásai között szerepelt az is, hogy Magyarországnak le kell válnia az orosz kőolajról. A felvetés így túlmutat a cégjogi formalitásokon, hiszen a kérdés az, hogyan fér össze egy, a németországi olajipari érdekkörhöz kötődő pozíció azzal a politikai-energetikai üzenettel, amelyet a nyilvánosság előtt képviselt.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Perczel Éva
2026. február 04. 09:37
Tegnap az M5-ön Fodor Gábor körömszakadtáig védte, és bizonygatta, hogy ez a Kapitány nem az a Kapitány lesz. Dehogy nem!
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 04. 09:34
Sima lobbi tevékenység és nem munka! A fickónak köze nincs a gazadsági élethez , csak egy szektorba rágta - nyalta be magát.
Válasz erre
0
0
salátás
2026. február 04. 09:31
vajon a multicég érdekeit fogja nézni, ahol évtizedek óta építgeti a karrierjét, vagy az országét, ahol TALÁN 4 évig betölt majd valami pozit?
Válasz erre
0
0
bondavary
•••
2026. február 04. 09:31 Szerkesztve
"rasputin 2026. február 04. 09:04 A cégkivonatokban Kapitány István angol lakcímmel szerepel, és a rendelkezésre álló adatok szerint 2024. június 30-ig a Deutsche Shell Holding felügyelőbizottságának elnöke volt. Ma 2026.02.04. Récsöl napja van." Arra válaszolj, mit keres egy külföldi cégben érdekelt, külföldön lakó fazon a magyar belpolitikában? Itthon nem talál a Tisza megfelelő szakembert, csak a levitézlett maradék dolgozik nekik? Vagy értelmes magyar szakember nem égeti magát a Tiszával? Netán Weber alakítja a kormányt, mint ahogyan 2014-ben Victoria Nuland alakította az ukrán kormányt, amiben állampolgárság nélküli idegenek is voltak? Na, most válaszolhatsz valami baromságot, megengedem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!