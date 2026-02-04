Olajlobbi a háttérben: Kapitány István ma is Shell-közeli német cégek igazgatóságában ül

Nyíltan reagált a provokációra: megszólalt a magyar, akivel nem hajlandó kezet fogni ukrán ellenfele
A kolozsvári WTA-tornán történtek túlmutattak a pályán zajló játékon.
Tisza Párt gazdasági és energetikai vezetője 2024-es távozása után sem engedte el teljesen a Shell érdekeltségi körét.
Két, a Shell németországi érdekeltségéhez köthető vállalat igazgatóságában ma is szerepel Kapitány István – írta meg a Magyar Nemzet.
A nemzetközi cégadatbázisok alapján a Hannover–Langenhagen repülőtérhez kötődő FS Langenhagen Fuelling Services GbR és a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR vezetésében is megtalálható a neve, vagyis a 2024-ig betöltött globális Shell-vezetői posztja után sem szakadt el teljesen az olajóriás környezetétől.
A két hannoveri cég repülőtéri üzemanyag-ellátással foglalkozik. Az FS Langenhagen Fuelling Services GbR az AFS Aviation Fuel Services GmbH hálózatához tartozó helyi egységként repülőgépek tankolását, üzemanyag-tárolást és logisztikai szolgáltatásokat végez, míg a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR hasonló feladatokat lát el ugyanott, a légikikötőben.
A tulajdonosi háttérben mindkét társaságnál megjelenik a Deutsche Shell Holding (DSH) GmbH, amely 50 százalékos részesedéssel bír ezekben a vállalatokban. A DSH a németországi nyilvántartások szerint regisztrált lobbiérdek-képviselőként működik, vagyis szerepel a Bundestag lobbiregiszterében, amely nyilvános elektronikus adatbázisként tartja számon azokat a szereplőket, akik a parlament vagy a szövetségi kormány tagjaival kapcsolatba lépve közvetlenül vagy közvetve befolyásolni kívánják a döntéshozatalt.
A cégkivonatokban Kapitány István angol lakcímmel szerepel, és a rendelkezésre álló adatok szerint 2024. június 30-ig a Deutsche Shell Holding felügyelőbizottságának elnöke volt.
A lobbiregiszterben elérhető a holding 2024-es üzleti évéről szóló beszámoló is, amely nagy eszközértéket, ugyanakkor jelentős veszteséget és magas kötelezettségállományt mutat.
Mindez azért kap külön figyelmet, mert Kapitány István korábbi megszólalásai között szerepelt az is, hogy Magyarországnak le kell válnia az orosz kőolajról. A felvetés így túlmutat a cégjogi formalitásokon, hiszen a kérdés az, hogyan fér össze egy, a németországi olajipari érdekkörhöz kötődő pozíció azzal a politikai-energetikai üzenettel, amelyet a nyilvánosság előtt képviselt.
