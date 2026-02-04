Olajlobbi a háttérben: Kapitány István ma is Shell-közeli német cégek igazgatóságában ül

A cégkivonatokban Kapitány István angol lakcímmel szerepel, és a rendelkezésre álló adatok szerint 2024. június 30-ig a Deutsche Shell Holding felügyelőbizottságának elnöke volt.

A lobbiregiszterben elérhető a holding 2024-es üzleti évéről szóló beszámoló is, amely nagy eszközértéket, ugyanakkor jelentős veszteséget és magas kötelezettségállományt mutat.

Mindez azért kap külön figyelmet, mert Kapitány István korábbi megszólalásai között szerepelt az is, hogy Magyarországnak le kell válnia az orosz kőolajról. A felvetés így túlmutat a cégjogi formalitásokon, hiszen a kérdés az, hogyan fér össze egy, a németországi olajipari érdekkörhöz kötődő pozíció azzal a politikai-energetikai üzenettel, amelyet a nyilvánosság előtt képviselt.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

***