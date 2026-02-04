Nyíltan reagált a provokációra: megszólalt a magyar, akivel nem hajlandó kezet fogni ukrán ellenfele

Ahogy lapunk korábban megírta, az ukrán teniszező, Olekszandra Oliynykova nem hajlandó kezet fogni a magyar Bondár Annával, mivel teniszezőnk 2022-ben részt vett egy Oroszországban, a Gazprom által támogatott bemutató tornán. Oliynykova szerint csak akkor hajlandó a jövőben kézfogásra, ha Bondár nyilvánosan elismeri a hibát és bocsánatot kér az ukrán néptől.

A kolozsvári tornán az ukrán teniszező végül 6:4, 6:4-re nyert, és a meccs után valóban nem ment oda a hálóhoz kezet fogni. A Kolozsvári Rádiónak Bondár Anna reagált az esetre. A magyar sportoló elmondása szerint korábban több ukrán teniszező ellen is pályára lépett, és hasonlóra eddig nem volt példa.