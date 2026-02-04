Ft
gazprom bondár kézfogás ukrán döntés oroszország

Nyíltan reagált a provokációra: megszólalt a magyar, akivel nem hajlandó kezet fogni ukrán ellenfele

2026. február 04. 06:34

A kolozsvári WTA-tornán történtek túlmutattak a pályán zajló játékon.

2026. február 04. 06:34
null

Ahogy lapunk korábban megírta, az ukrán teniszező, Olekszandra Oliynykova nem hajlandó kezet fogni a magyar Bondár Annával, mivel teniszezőnk 2022-ben részt vett egy Oroszországban, a Gazprom által támogatott bemutató tornán. Oliynykova szerint csak akkor hajlandó a jövőben kézfogásra, ha Bondár nyilvánosan elismeri a hibát és bocsánatot kér az ukrán néptől.

A kolozsvári tornán az ukrán teniszező végül 6:4, 6:4-re nyert, és a meccs után valóban nem ment oda a hálóhoz kezet fogni. A Kolozsvári Rádiónak Bondár Anna reagált az esetre. A magyar sportoló elmondása szerint korábban több ukrán teniszező ellen is pályára lépett, és hasonlóra eddig nem volt példa.

Más ukrán ellenfelekkel is teniszeztem korábban, tavaly például Szvitolinával háromszor, vele és más ukrán játékossal sem volt hasonló esetre példa. Nyilván nem esik jól, de ez az ő döntése, amit el kell fogadjak”

– fogalmazott a magyar játékos.

Oliynyikova álláspontja szerint Bondár Gazprom által finanszírozott szentpétervári tornán való szerepléssel „súlyos erkölcsi hibát” követett el. A döntését rendkívül élesen indokolta, amikor azt mondta, ez „erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének. Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később”.

Hozzátette ugyanakkor, hogy 

kész lenne a kézfogásra, ha Bondár elismerné a hibát, bocsánatot kérne az ukrán néptől, valamint egyértelműen elítélné Oroszország Ukrajna elleni agresszióját és Vlagyimir Putyint.

Bondár a mérkőzést követően kijelentette: „Készültem rá, hogy ez lesz. Nem egy egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Nem tudok a történteken változtatni és soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban” – tette hozzá a magyar teniszező, aki elmondta, bízott abban, hogy ellenfele a mérkőzésig esetleg meggondolja magát, de erre nem került sor, és a bemelegítés során sem nyílt lehetőség a helyzet tisztázására.

A nyitókép forrása: Facebook/Hungarian Tennis

***

