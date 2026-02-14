Felmérés támasztja alá: az ellenzékiek is támogatják a plusz kéthavi nyugdíjat és a rezsistopot (FOTÓ)

A Fidesz-táboron túlnyúlik a támogatottsága a 13. és 14. havi nyugdíjnak, valamint a januári rezsistopnak – ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. Ez azt jelenti, hogy a kormányellenes szimpatizánsok többsége is úgy gondolja, jól jár az Orbán-kormány intézkedéseivel – számolt be róla maga az intézet legújabb bejegyzésében.

Mint ismert, két jelentős, különösen az idősebbek pénztárcáját érintő kormányzati intézkedés indult el 2026 februárjában.