Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány rezsistop számla kedvezmény energiaügyi minisztérium ügyfél

Jön a rezsistop – erre figyeljen, ha árammal fűt

2026. február 09. 22:23

Az MVM is részletes tájékoztatót közölt.

2026. február 09. 22:23
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a kormány bő egy hete a januári rezsistop részletszabályai. Mint ismert, fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek segít a kormány, de egyeseknek nyilatkozniuk kell, hogy hozzájussanak a segítséghez.

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) által kiadott tájékoztató szerint a rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében viszont a kormány januári rezsistopot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít.

A túlzott többletterhek alól a januári gáz- vagy áramfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi, a távfűtésben 30 százalékos árkedvezmény mentesíti a háztartásokat.

A kormány 50 milliárdos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal, amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz- és távhőszámlákban.

Fontos részleteket közölt az MVM

Az MVM is egy külön oldalon ismerteti a rezsistop részleteit, melyről többek között kiderül, hogy a kedvezményről szóló részletes tájékoztatónkat a február 15-ig küldik ki minden ügyfelüknek, és ezzel egy időben elérhetővé válik weboldalukon is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

A januári időszakra vonatkozó mennyiségi kedvezmény villamos energia esetén a nyilatkozat feldolgozását követő első számlában, de legkésőbb a május 16-át követően kiállított első elszámoló számlában jelenik meg.

Földgáz számla esetén, ha diktálós számlázási módban van az ügyfél, akkor várhatóan a februári diktálást követő első számlában megkapja a kedvezményt. Míg ha egyenletes részszámlás az ügyfél, akkor az éves leolvasást követő első számlában lesz látható a kedvezmény.

A honlapon arra is választ adtak, hogy kiknek, meddig és hol kell nyilatkozni. Mint írták, földgáz és távhő energianemben automatikusan jár a kedvezmény, arról nem kell nyilatkozni. Azonban, ha valamely ügyfél villamos energiában szeretné érvényesíteni a kedvezményt, nyilatkoznia kell legkésőbb április 30-ig. 

Tehát két esetben kell nyilatkozni:

  • ha az ügyfél csak árammal fűt és nem használ egyáltalán földgázt, vagy
  • ha kedvezményét nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni

– hívták fel a figyelmet.

A nyilatkozati űrlapot február közepétől teszik elérhetővé ügyfeleik számára. Jelenleg pedig egy olyan fejlesztésen dolgoznak, amelynek eredményeként a nyilatkozati űrlapot gyorsabb és egyszerűbb lesz ügyfeleiknek kitölteni.

Fontos, hogy érvényes nyilatkozatot tenni kizárólag az MVM által biztosított nyilatkozati űrlapon, vagy az MVM online felületén lesz majd lehetőség – hangsúlyozta szolgáltató honlapján. 

Nyitókép illusztráció. Fotó: Charly TRIBALLEAU / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!