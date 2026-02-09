Jön a rezsistop – erre figyeljen, ha árammal fűt

Hivatalosan is kihirdette a kormány a rezsistopot – itt vannak a részletek
Fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosítja a rezsistopot a kormány, de egyeseknek nyilatkozniuk kell, hogy hozzájussanak a segítséghez.
Az MVM is részletes tájékoztatót közölt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a kormány bő egy hete a januári rezsistop részletszabályai. Mint ismert, fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek segít a kormány, de egyeseknek nyilatkozniuk kell, hogy hozzájussanak a segítséghez.
Az Energiaügyi Minisztérium (EM) által kiadott tájékoztató szerint a rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében viszont a kormány januári rezsistopot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít.
A túlzott többletterhek alól a januári gáz- vagy áramfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi, a távfűtésben 30 százalékos árkedvezmény mentesíti a háztartásokat.
A kormány 50 milliárdos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal, amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz- és távhőszámlákban.
Az MVM is egy külön oldalon ismerteti a rezsistop részleteit, melyről többek között kiderül, hogy a kedvezményről szóló részletes tájékoztatónkat a február 15-ig küldik ki minden ügyfelüknek, és ezzel egy időben elérhetővé válik weboldalukon is.
A januári időszakra vonatkozó mennyiségi kedvezmény villamos energia esetén a nyilatkozat feldolgozását követő első számlában, de legkésőbb a május 16-át követően kiállított első elszámoló számlában jelenik meg.
Földgáz számla esetén, ha diktálós számlázási módban van az ügyfél, akkor várhatóan a februári diktálást követő első számlában megkapja a kedvezményt. Míg ha egyenletes részszámlás az ügyfél, akkor az éves leolvasást követő első számlában lesz látható a kedvezmény.
A honlapon arra is választ adtak, hogy kiknek, meddig és hol kell nyilatkozni. Mint írták, földgáz és távhő energianemben automatikusan jár a kedvezmény, arról nem kell nyilatkozni. Azonban, ha valamely ügyfél villamos energiában szeretné érvényesíteni a kedvezményt, nyilatkoznia kell legkésőbb április 30-ig.
Tehát két esetben kell nyilatkozni:
– hívták fel a figyelmet.
A nyilatkozati űrlapot február közepétől teszik elérhetővé ügyfeleik számára. Jelenleg pedig egy olyan fejlesztésen dolgoznak, amelynek eredményeként a nyilatkozati űrlapot gyorsabb és egyszerűbb lesz ügyfeleiknek kitölteni.
Fontos, hogy érvényes nyilatkozatot tenni kizárólag az MVM által biztosított nyilatkozati űrlapon, vagy az MVM online felületén lesz majd lehetőség – hangsúlyozta szolgáltató honlapján.
