Hivatalosan is kihirdette a kormány a rezsistopot – itt vannak a részletek

Fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek segít a kormány, de egyeseknek nyilatkozniuk kell, hogy hozzájussanak a segítséghez. Megjelentek a januári rezsistop részletszabályai.
Megjelent a kedd esti Magyar Közlönyben a januári rezsistop részletszabályairól szóló kormányrendelet. Az Energiaügyi Minisztérium (EM) kiadott tájékoztatója szerint a rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében a kormány januári rezsistopot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít.
A túlzott többletterhek alól
a januári gáz- vagy áramfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi, a távfűtésben 30 százalékos árkedvezmény mentesíti a háztartásokat.
A kormány 50 milliárdos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal, amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz- és távhőszámlákban.
Aki villamos energiában kéri elszámolni a kedvezményt, annak erről április 30-ig szükséges nyilatkoznia.
A kormány a rezsicsökkentéssel Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok és nyugdíjasok számára. Az év eleji rendkívüli hidegben megemelkedő fűtési igények nagyarányú költségnövekedést eredményezhettek volna a lakossági fogyasztóknál. A kormány a családok védelme érdekében januári rezsistopot vezetett be.
A rezsistop a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is.
A januári gázfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, amely a különböző elszámolási módokhoz igazodva, de főszabály szerint automatikusan jelenik meg a számlákban. Az előírások megnyugtatóan rendezik az egyetlen közös mérőórával rendelkező, jellemzően társasházakban élő fogyasztók helyzetét is – tették hozzá.
A távfűtéssel ellátottak számára a januárra eső hőfelhasználásuk díjából biztosít 30 százalékos árkedvezményt a kormány.
A földgáz- és távhőszolgáltatók februárban közvetlen megkeresésben tájékoztatják ügyfeleiket a kedvezmény részleteiről – áll a közleményben.
Megjegyezték:
a rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető,
például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében.
A kedvezmény igénybevételéhez ekkor
az általa biztosított formanyomtatványon. A mennyiségi gáz- és áramkedvezményekből egy otthonra csak egyféle érvényesíthető, de egy felhasználó több fogyasztási helyen is részesülhet a rezsistopból.
A kormány a részletszabályok szerint gondoskodik arról, hogy a tavaly sávhatár alatt fogyasztók rezsije éves alapon idén hasonlóképpen a sávhatár alatt maradjon, a további, speciális kedvezményekkel (például a nagycsaládosokéval) számolva is.
Az előre fizetős fogyasztók a rezsistop jóvoltából egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek; külön az áramban és a gázban.
A rezsicsökkentés működik: az elmúlt években a gáz esetében tíz fogyasztóból kilenc, az áramnál tízből nyolc kizárólag rezsicsökkentett árakat fizetett. A kormány ezért kitart a rezsivédelem mellett – fogalmaztak.
„A brüsszeli orosz energiatilalom ellehetetlenítené a rezsicsökkentés fenntartását”, háromszorosára emelné a magyar családok rezsijét. A kormány minden bevethető eszközzel küzd az elért eredmények megőrzéséért. A most zajló nemzeti petícióban is nemet mondhatunk arra, hogy magasabb rezsit fizessünk a háború miatt – írta az EM.
Az Alapjogokért Központ gyorselemzéésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a RePowerEU rendeletet nem csak Ukrajna, de a Tisza Párt is támogatja.
