Hivatalosan is kihirdette a kormány a rezsistopot – itt vannak a részletek

Aki villamos energiában kéri elszámolni a kedvezményt, annak erről április 30-ig szükséges nyilatkoznia.

A kormány a rezsicsökkentéssel Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok és nyugdíjasok számára. Az év eleji rendkívüli hidegben megemelkedő fűtési igények nagyarányú költségnövekedést eredményezhettek volna a lakossági fogyasztóknál. A kormány a családok védelme érdekében januári rezsistopot vezetett be.

A rezsistop a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is.

A januári gázfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, amely a különböző elszámolási módokhoz igazodva, de főszabály szerint automatikusan jelenik meg a számlákban. Az előírások megnyugtatóan rendezik az egyetlen közös mérőórával rendelkező, jellemzően társasházakban élő fogyasztók helyzetét is – tették hozzá.