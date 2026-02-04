Ft
rezsistop kedvezmény energiaügyi minisztérium

Hivatalosan is kihirdette a kormány a rezsistopot – itt vannak a részletek

2026. február 04. 08:42

Fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek segít a kormány, de egyeseknek nyilatkozniuk kell, hogy hozzájussanak a segítséghez. Megjelentek a januári rezsistop részletszabályai.

2026. február 04. 08:42
null

Megjelent a kedd esti Magyar Közlönyben a januári rezsistop részletszabályairól szóló kormányrendelet. Az Energiaügyi Minisztérium (EM) kiadott tájékoztatója szerint a rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében a kormány januári rezsistopot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít.

A rezsistopot fátési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosítja a kormány (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
A rezsistopot fátési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosítja a kormány (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A túlzott többletterhek alól 

a januári gáz- vagy áramfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi, a távfűtésben 30 százalékos árkedvezmény mentesíti a háztartásokat. 

A kormány 50 milliárdos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal, amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz- és távhőszámlákban.

Aki villamos energiában kéri elszámolni a kedvezményt, annak erről április 30-ig szükséges nyilatkoznia.

A kormány a rezsicsökkentéssel Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok és nyugdíjasok számára. Az év eleji rendkívüli hidegben megemelkedő fűtési igények nagyarányú költségnövekedést eredményezhettek volna a lakossági fogyasztóknál. A kormány a családok védelme érdekében januári rezsistopot vezetett be.

A rezsistop a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is. 

A januári gázfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, amely a különböző elszámolási módokhoz igazodva, de főszabály szerint automatikusan jelenik meg a számlákban. Az előírások megnyugtatóan rendezik az egyetlen közös mérőórával rendelkező, jellemzően társasházakban élő fogyasztók helyzetét is – tették hozzá.

A távfűtéssel ellátottak számára a januárra eső hőfelhasználásuk díjából biztosít 30 százalékos árkedvezményt a kormány. 

Áramszámlákban is érvényesíthető a rezsistop

A földgáz- és távhőszolgáltatók februárban közvetlen megkeresésben tájékoztatják ügyfeleiket a kedvezmény részleteiről – áll a közleményben.

Megjegyezték: 

a rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, 

például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében. 

A kedvezmény igénybevételéhez ekkor 

  • a fogyasztó nyilatkozatára van szükség, 
  • amelyet április 30-ig kell megtenni a szolgáltató felé, 

az általa biztosított formanyomtatványon. A mennyiségi gáz- és áramkedvezményekből egy otthonra csak egyféle érvényesíthető, de egy felhasználó több fogyasztási helyen is részesülhet a rezsistopból.

A kormány a részletszabályok szerint gondoskodik arról, hogy a tavaly sávhatár alatt fogyasztók rezsije éves alapon idén hasonlóképpen a sávhatár alatt maradjon, a további, speciális kedvezményekkel (például a nagycsaládosokéval) számolva is. 

Az előre fizetős fogyasztók a rezsistop jóvoltából egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek; külön az áramban és a gázban.

A rezsicsökkentés működik: az elmúlt években a gáz esetében tíz fogyasztóból kilenc, az áramnál tízből nyolc kizárólag rezsicsökkentett árakat fizetett. A kormány ezért kitart a rezsivédelem mellett – fogalmaztak.

„A brüsszeli orosz energiatilalom ellehetetlenítené a rezsicsökkentés fenntartását”, háromszorosára emelné a magyar családok rezsijét. A kormány minden bevethető eszközzel küzd az elért eredmények megőrzéséért. A most zajló nemzeti petícióban is nemet mondhatunk arra, hogy magasabb rezsit fizessünk a háború miatt – írta az EM.
 

Nyitókép: MTI/Faludi Imre

