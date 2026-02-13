Jó hírt közölt Orbán Viktor: pénz áll a házhoz a nyugdíjasoknál

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor: jöhet a 14. havi nyugdíj!
A kisnyugdíjasok helyzetének javítását tűzte ki célul a kormány.
A bankszámlákra már pénteken megérkezik a 13. és 14. havi nyugdíj.
Orbán Vikor miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy pénteken érkezik a nyugdíjasok bankszámláira a 13. és 14. havi nyugdíj.
megígértük, megcsináltuk. A nyugdíjasok mindig számíthatnak ránk”.
A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közleményében azt írta, a nemzeti kormány számára a nyugdíjak vásárlóerejének védelme becsületbeli ügy, és elutasít minden olyan tervet, amely elvenne a szépkorúaktól. A kormány ezért 3,6 százalékkal tovább emelte a nyugdíjakat. Mindez kézzelfogható lépést jelent a nyugdíjasok életszínvonalának megőrzésében.
A tárca azt is hozzátette, hogy a kormány 2010 óta garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének védelmét, amelynek eredményeként a nyugdíjak összege több mint két és félszeresére, a vásárlóerejük pedig mintegy 25 százalékkal nőtt.
