Jó hírt közölt Orbán Viktor: pénz áll a házhoz a nyugdíjasoknál

„A nyugdíjak vásárlóerejének védelme becsületbeli ügy”

A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közleményében azt írta, a nemzeti kormány számára a nyugdíjak vásárlóerejének védelme becsületbeli ügy, és elutasít minden olyan tervet, amely elvenne a szépkorúaktól. A kormány ezért 3,6 százalékkal tovább emelte a nyugdíjakat. Mindez kézzelfogható lépést jelent a nyugdíjasok életszínvonalának megőrzésében.

A tárca azt is hozzátette, hogy a kormány 2010 óta garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének védelmét, amelynek eredményeként a nyugdíjak összege több mint két és félszeresére, a vásárlóerejük pedig mintegy 25 százalékkal nőtt.