02. 13.
péntek
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány nemzetgazdasági minisztérium orbán vikor nyugdíjas védelem

Jó hírt közölt Orbán Viktor: pénz áll a házhoz a nyugdíjasoknál

2026. február 13. 13:54

A bankszámlákra már pénteken megérkezik a 13. és 14. havi nyugdíj.

2026. február 13. 13:54
null

Orbán Vikor miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy pénteken érkezik a nyugdíjasok bankszámláira a 13. és 14. havi nyugdíj.

A fotóhoz a Facebookon kísérőszövegként azt fűzte hozzá, 

megígértük, megcsináltuk. A nyugdíjasok mindig számíthatnak ránk”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

„A nyugdíjak vásárlóerejének védelme becsületbeli ügy”

A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közleményében azt írta, a nemzeti kormány számára a nyugdíjak vásárlóerejének védelme becsületbeli ügy, és elutasít minden olyan tervet, amely elvenne a szépkorúaktól. A kormány ezért 3,6 százalékkal tovább emelte a nyugdíjakat. Mindez kézzelfogható lépést jelent a nyugdíjasok életszínvonalának megőrzésében. 

A tárca azt is hozzátette, hogy a kormány 2010 óta garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének védelmét, amelynek eredményeként a nyugdíjak összege több mint két és félszeresére, a vásárlóerejük pedig mintegy 25 százalékkal nőtt.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

survivor
2026. február 13. 14:19
johannluipigus Hát nem is lesz 700 millám, mint Poloskának... (Ha nem segít úgyse, akkor ne is adjunk semmit ?? )
Válasz erre
0
0
survivor
2026. február 13. 14:18
Ha a Poloska többet ígért volna a nyuggereknek..... ugye.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. február 13. 14:03
Lipsi közgazdászok szerint ez a plusz juttatás semmit sem segít a nyuggereken. Az összeset bedobnám egy nyugdíjas klub harcosai közé.
Válasz erre
0
2
balbako_
2026. február 13. 13:58
Meg is érkezett mind a három!
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!