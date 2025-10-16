Fontos bejelentést tett Orbán Viktor: jöhet a 14. havi nyugdíj!

Újabb segítség jöhet az időseknek: a kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj megvalósításán
Lázár János úgy fogalmazott, keményen dolgoznak azon, hogy a 13. havi után a 14. havi nyugdíj is valósággá váljon.
A kisnyugdíjasok helyzetének javítását tűzte ki célul a kormány.
„A kormány gőzerővel dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén” – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a Tisza adóemelési terveire válaszul azt írta, a kormány 15 évvel ezelőtt megállapodást kötött a magyar nyugdíjasokkal, amelynek értelmében visszaállították a 13. havi nyugdíjat, és garantálták, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet. Sőt, ha a gazdaság jól teljesít, abból az idősek is részesülnek.
Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon”
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor szerint Brüsszel a magyar nyugdíjrendszert „túl nagylelkűnek” tartja, és a céljuk, hogy a magyar nyugdíjakból elvont forrásokat más célokra, például Ukrajna támogatására fordítsák, a Tisza Párt pedig a brüsszeli elvárásoknak megfelelően csökkentené a nyugdíjakat.
Kedden Lázár János Kaposváron beszélt arról, hogy a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik, amit az építési és közlekedési miniszter a kisnyugdíjasok helyzetének javítására szolgáló legigazságosabb megoldásnak tart.
Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, kőkeményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósítható legyen”
– fogalmazott a miniszter. Lázár felidézte, hogy a korábbi, sávos nyugdíjemelési kísérletek igazságtalanságérzetet keltettek, ezért szerinte most egységes megoldásra van szükség.
A kormány november végére és decemberre minden nyugdíjasnak mintegy 50 ezer forintos kiegészítést és 30 ezer forintos élelmiszerutalványt tervez.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
