Újabb segítség jöhet az időseknek: a kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj megvalósításán

Lázár elmondta, hogy a 2,4 millió nyugdíjas ellátását nem korábbi megtakarításokból, hanem a jelenlegi munkavállalók befizetéseiből finanszírozzák. Rámutatott a jelentős különbségekre is: félmillió nyugdíjas 240 ezer forintnál kevesebbet, 250 ezren pedig 140 ezer forint alatti összeget kapnak. Sok somogyi településen a mezőgazdasági nyugdíjasok juttatása mindössze 100–130 ezer forint körül mozog.

A miniszter szerint a 14. havi nyugdíj jelentené a legigazságosabb választ ezekre a problémákra. Úgy fogalmazott: