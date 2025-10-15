Ft
Újabb segítség jöhet az időseknek: a kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj megvalósításán

2025. október 15. 10:27

Lázár János úgy fogalmazott, keményen dolgoznak azon, hogy a 13. havi után a 14. havi nyugdíj is valósággá váljon.

2025. október 15. 10:27
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik, amit a kisnyugdíjasok helyzetének javítására szolgáló legigazságosabb megoldásnak tart. A politikus a kaposvári fórumán beszélt erről, ahol részletesen ismertette a nyugdíjrendszer helyzeté – számolt be a Portfolio.

Lázár elmondta, hogy a 2,4 millió nyugdíjas ellátását nem korábbi megtakarításokból, hanem a jelenlegi munkavállalók befizetéseiből finanszírozzák. Rámutatott a jelentős különbségekre is: félmillió nyugdíjas 240 ezer forintnál kevesebbet, 250 ezren pedig 140 ezer forint alatti összeget kapnak. Sok somogyi településen a mezőgazdasági nyugdíjasok juttatása mindössze 100–130 ezer forint körül mozog.

A miniszter szerint a 14. havi nyugdíj jelentené a legigazságosabb választ ezekre a problémákra. Úgy fogalmazott: 

Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, kőkeményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósítható legyen”.

Lázár felidézte, hogy a korábbi, sávos nyugdíjemelési kísérletek igazságtalanságérzetet keltettek, ezért szerinte most egységes megoldásra van szükség. A kormány november végére és decemberre minden nyugdíjasnak mintegy 50 ezer forintos kiegészítést és 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt tervez.

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

***

