10. 15.
szerda
Tisza Párt Simonovits András Magyar Péter nyugdíj

Megdöbbentő javaslat érkezett Magyar Péterék háza tájáról: 10–20 százalékos adóval sújtanák a nyugdíjakat (VIDEÓ)

2025. október 15. 10:06

A Tisza közgazdásza a 13. havi nyugdíjat is eltörölné.

2025. október 15. 10:06
null

A Tisza Párthoz közel álló közgazdászok a nyugdíjrendszer átalakítását sürgetik. Az Ellenpont írta meg, hogy Simonovits András az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, indokoltnak látná a Nők40 program megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését. 

Szerinte a jelenlegi rendszer túl bőkezű, különösen az induló nyugdíjak esetében, ezért a magasabb juttatásokat megadóztatná. Javaslata szerint a legnagyobb nyugdíjakat 10–20 százalékos adóval kellene sújtani.

A Tisza körüli más szakértők is a nyugdíjak visszafogását támogatják. Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj csökkentését, illetve átlagolását szorgalmazta, míg Surányi György volt jegybankelnök szerint a 13. havi juttatásnak „nincs valós alapja”.

Az Ellenpont összefoglalója szerint a párt egyéb gazdasági tervei is hátrányosan érinthetnék a nyugdíjasokat. A háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése különösen a nyugdíj mellett dolgozók terheit növelné, mivel ők nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot, így arányaiban nagyobb adóemelést tapasztalnának, mint az aktív dolgozók.

A tervezett adórendszer alapján egy nyugdíjas pedagógusnak évente akár 180 ezer, egy egészségügyi dolgozónak 397 ezer forinttal kellene több adót fizetnie. Egy tapasztalt orvos a legmagasabb, 33 százalékos adósávba kerülne, ami éves szinten több mint 3 millió forintos nettó jövedelemcsökkenést jelentene.

Nyitókép: ATV Magyarország / YouTube / Screenshot

***

 

