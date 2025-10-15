Megdöbbentő javaslat érkezett Magyar Péterék háza tájáról: 10–20 százalékos adóval sújtanák a nyugdíjakat (VIDEÓ)

A Tisza Párthoz közel álló közgazdászok a nyugdíjrendszer átalakítását sürgetik. Az Ellenpont írta meg, hogy Simonovits András az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, indokoltnak látná a Nők40 program megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését.

Szerinte a jelenlegi rendszer túl bőkezű, különösen az induló nyugdíjak esetében, ezért a magasabb juttatásokat megadóztatná. Javaslata szerint a legnagyobb nyugdíjakat 10–20 százalékos adóval kellene sújtani.

A Tisza körüli más szakértők is a nyugdíjak visszafogását támogatják. Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj csökkentését, illetve átlagolását szorgalmazta, míg Surányi György volt jegybankelnök szerint a 13. havi juttatásnak „nincs valós alapja”.

Az Ellenpont összefoglalója szerint a párt egyéb gazdasági tervei is hátrányosan érinthetnék a nyugdíjasokat. A háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése különösen a nyugdíj mellett dolgozók terheit növelné, mivel ők nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot, így arányaiban nagyobb adóemelést tapasztalnának, mint az aktív dolgozók.