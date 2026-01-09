Rendkívüli levelet kapott Orbán Viktor Donald Trumptól: az amerikai elnök hamarosan Magyarországra látogathat
Donald Trump arról is írt, hogy aranykorukat élik a magyar-amerikai kapcsolatok.
Én csak annyit fűznék hozzá: madarat tolláról, embert barátjáról…
„Trump válaszolt Orbán talpnyaló levelére, amit Orbán büszkén kiposztolt. Én csak annyit fűznék hozzá: madarat tolláról, embert barátjáról…”
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump arról is írt, hogy aranykorukat élik a magyar-amerikai kapcsolatok.
Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP