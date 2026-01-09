Magyarországnak a lehetetlenre kell vállalkoznia – mert a lehetségest más is meg tudja csinálni

Minden európai országnak joga van a legfontosabb kérdésekben ragaszkodni az egy nemzet egy szavazat elvéhez, ezt a jogot az Európai Unióban sem lehet megkerülni. Giró-Szász András írása.