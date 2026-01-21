Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
kormány család rezsi orbán viktor

Breaking! Orbán Viktor rezsistopot jelentett be januárra

2026. január 21. 15:37

Komoly költséget vállal át a kormány a családoktól.

2026. január 21. 15:37
null

„A kormány ma ülésezett. A januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, a múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük. A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifa-ellátásról és a mindenki számára elérhető melegedőkről. A szükséges tűzifa és a melegedők az előttünk álló hetekben is rendelkezésre állnak majd. De a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott és nagy terhet ró a családokra. Mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. Ezért 

a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja. 

A szokatlanul kemény tél még nem ért véget. Kérem vigyázzanak magukra és vigyázzanak egymásra!” – fogalmazott Otbán Viktor szerdán közétett videójában.

A teljes bejelentést itt nézheti meg:

Nyitókép: facebook / Orbán Viktor

 

