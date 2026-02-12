Rezsistop: fontos határidőkre figyelmeztet az MVM!

Február 15. – Az MVM elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levél tartalma már a kiküldést megelőzően felkerül az mvmnext.hu/rezsistop oldalra is, így érdemes ott is figyelni.

Február 16. – Az MVM elérhetővé teszi ügyfelei részére a nyilatkozati felületeket. Akkor kell nyilatkozni, ha az ügyfél csak árammal fűt és nem használ földgázt, vagy a kedvezményt nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni. Nyilatkozni az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalon lehet majd, de készül egy adatokkal részben előre kitöltött nyomtatvány is, amelyet megküldenek.

Február 28. – Az MVM november vége óta tartó, meghosszabbított kikapcsolási moratóriumának záró napja. Eddig a napig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást.

Március eleje – Megérkeznek a diktálós ügyfelekhez az első, kedvezményt tartalmazó földgázszámlák. Ha egyenletes részszámlás az ügyfél és május 16-a előtt van az éves leolvasása, úgy a leolvasást követő következő részszámlában jelenik meg a kedvezmény.

Március 31. – Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek az MVM-nél vezetett folyószámlájukon legkésőbb március 31-ig jóváírják az egyszeri 7000 Ft-os támogatást. Az érintett ügyfeleket külön tájékoztatják a részletekről.