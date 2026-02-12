Ft
02. 12.
csütörtök
mvm rezsistop számla

Rezsistop: fontos határidőkre figyelmeztet az MVM!

2026. február 12. 15:27

A rezsistop kormányzati támogatása minden lakossági felhasználónak jár, ugyanakkor a számítás módja, valamint az igénylés menete a fűtési módtól függően eltérő lehet. Az MVM közzétette a részletes tudnivalókat a rezsistop szabályaival és a határidőkkel kapcsolatban.

2026. február 12. 15:27
Egyszeri, 30 százalékos kedvezmény jár a lakosságnak a rezsiszámlából a szokatlanul hideg januári időjárás miatt. Az MVM közlése szerint a háztartások januári földgázfogyasztása országos szinten 30 százalékkal emelkedett meg.

A kormány ennek megfelelően léptette életbe a januári rezsistopot – 

50 milliárd forint támogatással védi meg a magyar családokat. 

Az MVM a kormánydöntést végrehajtva egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményben részesíti a lakossági áram- és gázfelhasználókat. 

Fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára biztosítják a januári rezsistopot. 

Fűtési módonként változik az igénylés, a visszatérítés menete

A villamosenergia-kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban – figyelmeztetett az MVM –, a földgázzal fűtőknek nincs teendőjük. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak.

  • Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikus, a kedvezményes mennyiség meghatározása minden mérővel rendelkező ügyfél esetén a rezsistop bejelentésekor az MVM-nél rögzített elszámolási mód szerint történik.

Egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Havi diktálás esetén az MVM az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít.

  • Villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig szükséges nyilatkozni. E kedvezményre az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe.

Egyenletes részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet szintén 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM az idén januárra számított villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít.

A villamos energia kedvezmény nyilatkozattételt követően érvényesíthető a számlákban. Érvényes nyilatkozatot tenni kizárólag az MVM által biztosított nyilatkozati űrlapon, vagy az MVM online felületén lesz majd lehetőség.

Az MVM újraindította a számlák kiküldését. Az eddig kiállított és soron következő számlákat is rendezni szükséges. Ha a már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő eltelt, erre az időszakra nem számítanak fel késedelmi kamatot.

  • A távhő esetében biztosított árkedvezményt nem az MVM, hanem a távhőszolgáltatók érvényesítik elszámolásaikban.

 

A határidőkre figyeljünk!

Február 15. – Az MVM elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levél tartalma már a kiküldést megelőzően felkerül az mvmnext.hu/rezsistop oldalra is, így érdemes ott is figyelni.

Február 16. – Az MVM elérhetővé teszi ügyfelei részére a nyilatkozati felületeket. Akkor kell nyilatkozni, ha az ügyfél csak árammal fűt és nem használ földgázt, vagy a kedvezményt nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni. Nyilatkozni az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalon lehet majd, de készül egy adatokkal részben előre kitöltött nyomtatvány is, amelyet megküldenek.

Február 28. – Az MVM november vége óta tartó, meghosszabbított kikapcsolási moratóriumának záró napja. Eddig a napig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást.

Március eleje – Megérkeznek a diktálós ügyfelekhez az első, kedvezményt tartalmazó földgázszámlák. Ha egyenletes részszámlás az ügyfél és május 16-a előtt van az éves leolvasása, úgy a leolvasást követő következő részszámlában jelenik meg a kedvezmény.

Március 31. – Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek az MVM-nél vezetett folyószámlájukon legkésőbb március 31-ig jóváírják az egyszeri 7000 Ft-os támogatást. Az érintett ügyfeleket külön tájékoztatják a részletekről.

Április 30. – Nyilatkozattételi határidő. Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni.

Május 16. – Érkeznek az éves leolvasást követő elszámoló számlák, valamint azon ügyfelek kedvezményt tartalmazó számlái, akik úgy nyilatkoztak, hogy villamos energiában kérik a kedvezményt.

Nyitókép: MTVA/Faludi Imre

