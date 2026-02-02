Ma rendkívüli ülést tart a parlament – itt vannak a részletek!

Hidegzuhany helyett mentőöv: újabb részleteket közöltek a januári rezsistopról!
A DK elégedetlen a kormány rezsistopjával.
Összegyűlt a szükséges számú képviselői aláírás, ezért a Demokratikus Koalíció kezdeményezésére összehívták a parlament rendkívüli ülését. A párt azt javasolja, hogy emeljék a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségét, valamint több támogatást kapjanak a fával fűtő háztartások – írja az Index.
A portál emlékeztet: korábbi közleményében Sebián-Petrovszki László frakcióvezető hangsúlyozta, „Orbán Viktor csak a fűtés januári többletköltségének megtérítését ígéri, homályos feltételek mellett, addig a DK javaslata a tél végéig, azaz januárban és februárban, sőt visszamenőlegesen is csökkentené a rezsiszámlákat. Ráadásul nemcsak havi diktálás, hanem átalányfizetés esetén is”.
A párt azt javasolja, hogy
A rendkívüli ülés hétfőn 13 órakor kezdődik.
Mint ismert,
az extrém hideg miatt elszállt a fogyasztás, de jött a kormány válasza: januárban egyszeri, 30 százalékos rezsikedvezményt kapnak a magyar háztartások. Az MVM automatikusan jóváírja a támogatást, egyeseknek még nyilatkozniuk sem kell.
További részleteket ebben a cikkünkben olvashat.
Újabb részletek közölt az MVM!
