Demokratikus Koalíció (DK) mvm rendkívüli ülés parlament

Ma rendkívüli ülést tart a parlament – itt vannak a részletek!

2026. február 02. 08:31

A DK elégedetlen a kormány rezsistopjával.

2026. február 02. 08:31
null

Összegyűlt a szükséges számú képviselői aláírás, ezért a Demokratikus Koalíció kezdeményezésére összehívták a parlament rendkívüli ülését. A párt azt javasolja, hogy emeljék a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségét, valamint több támogatást kapjanak a fával fűtő háztartások – írja az Index.

A portál emlékeztet: korábbi közleményében Sebián-Petrovszki László frakcióvezető hangsúlyozta, „Orbán Viktor csak a fűtés januári többletköltségének megtérítését ígéri, homályos feltételek mellett, addig a DK javaslata a tél végéig, azaz januárban és februárban, sőt visszamenőlegesen is csökkentené a rezsiszámlákat. Ráadásul nemcsak havi diktálás, hanem átalányfizetés esetén is”.

A párt azt javasolja, hogy

  • 500 m3-el emelkedjen a kedvezményes áron igénybe vehető gáz,
  • 500 kWh-val emelkedjen a kedvezményes áron igénybe vehető áram mennyisége,
  • a fával fűtő háztartások pedig 200 ezer forint azonnali pénzbeli támogatáshoz jussanak.

A rendkívüli ülés hétfőn 13 órakor kezdődik. 

Mint ismert, 

az extrém hideg miatt elszállt a fogyasztás, de jött a kormány válasza: januárban egyszeri, 30 százalékos rezsikedvezményt kapnak a magyar háztartások. Az MVM automatikusan jóváírja a támogatást, egyeseknek még nyilatkozniuk sem kell. 

További részleteket ebben a cikkünkben olvashat.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

sanya55-2
2026. február 02. 10:47
Idáig támadták, most a bolgár Lamantin kitalálta, hogy még is jó, csak kevés a lakása, villája, medencéje felfűtéséhez
chief Bromden
2026. február 02. 09:43
Talán verjék a saját farkukkal a csalánt. Bár, ha már összetrombitálják a képviselőket és kapnának a nyakukba egy kis választási módosítást nekik csípné. :)
Obsitos Technikus
•••
2026. február 02. 08:59 Szerkesztve
Ezek se tudnak mást, mint arra licitálni, amit Orbánék már megoldottak.
valaki-954
2026. február 02. 08:54
A rekvirált Apró-Dobrev villa fűtésére több fogy, ezért kötelezően meg kell emelni a kedvezményes kvótákat! Nehogy már a böszme és a (volt) némbere ráfizessen! Mibúl? A,úgy a válásuk szerintem csak színpadi kamu volt, hogy Dobrev elhatároltnak látszódjon a gyurcsányi hazugságözönből, amit egyébként közösen agyaltak ki annak idején.
