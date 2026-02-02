Ma rendkívüli ülést tart a parlament – itt vannak a részletek!

Összegyűlt a szükséges számú képviselői aláírás, ezért a Demokratikus Koalíció kezdeményezésére összehívták a parlament rendkívüli ülését. A párt azt javasolja, hogy emeljék a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségét, valamint több támogatást kapjanak a fával fűtő háztartások – írja az Index.

A portál emlékeztet: korábbi közleményében Sebián-Petrovszki László frakcióvezető hangsúlyozta, „Orbán Viktor csak a fűtés januári többletköltségének megtérítését ígéri, homályos feltételek mellett, addig a DK javaslata a tél végéig, azaz januárban és februárban, sőt visszamenőlegesen is csökkentené a rezsiszámlákat. Ráadásul nemcsak havi diktálás, hanem átalányfizetés esetén is”.