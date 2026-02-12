Elárulta a TEK a Mandinernek: Így készülnek Trump külügyminiszterének érkezésére

Döbbenetes diplomáciai nagyüzem: egymásnak adják a kilincset a világhatalmak vezetői Budapesten
Magyarországra figyel a világ, Marco Rubio és Netanjahu látogatása mindent megváltoztathat.
Budapesti látogatásán a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el Marco Rubio személyi védelmét. Mint a Mandiner megtudta, a nemzetközi jog alapján az amerikai külügyminiszter különleges védelemre jogosult.
Budapestre és Pozsonyba is ellátogat Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere február 15-16-án – jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvivő-helyettese a napokban.
A budapesti megbeszélés napirendjén – egyebek mellett – szerepel a magyar és az amerikai kormány által közösen képviselt kétoldalú és regionális érdekek erősítése, ide értve a békefolyamatok melletti elkötelezettséget is a globális konfliktusok megoldása érdekében. A közleményben hangsúlyozzák: a megbeszélések témája lesz a Magyarország és Egyesült Államok közötti energetikai partnerség elmélyítése is.
A külföldi védett személyek védelmének végrehajtása a nemzetközi jogi kötelezettségek és a viszonosság elvének figyelembe vételével történik – válaszolt a Mandiner.hu Rubio budapesti személyvédelmével kapcsolatos megkeresésére Terrorelhárítási Központ Társadalmi Kapcsolatok Osztálya. Kiemelték: e tekintetben alapvetően a New York-i egyezmény rendelkezései az irányadók, mely szerint
a fogadó ország köteles a nemzetközileg védett személy védelmének, szabadságának és méltóságának a veszélyeztetettség mértékéhez igazodó biztosítására.
Az ENSZ fenti, vonatkozó egyezménye értelmében nemzetközileg védett személy az államfő, illetve a vonatkozó állam alkotmánya szerint az államfői feladatokat ellátó testület bármelyik tagja, a kormányfő vagy a külügyminiszter, amikor bármelyikük külföldi államban tartózkodik; illetve védett személy a kíséretükben levő családtag is.
Magyarországi tartózkodása során Marco Rubio amerikai külügyminiszter nemzetközileg védett személynek minősül, és a nemzetközi jog alapján különleges védelemre jogosult. Személyvédelmét a TEK a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés felhatalmazása alapján, a belügyminiszter ideiglenes, eseti kijelölése alapján látja el”
– tudatta a Mandinerrel a TEK.
Ennek alapján tehát a TEK felelőssége Marco Rubio amerikai külügyminiszter személyvédelmének megszervezése és végrehajtása egyaránt, és bár diplomáciai értelemben az állam- és kormányfő vagy a külügyminiszter közjogi státusza között nincs különbségtétel – valamennyien egyformán jogosultak védelemre –,
személyvédelmi szempontból számos körülményt kell együttesen mérlegelni.
A személyvédelem célja a TEK tájékoztatása szerint „a védett személy biztonságának maximális szem előtt tartásával a személyét érintő veszélyek és fenyegetések megelőzése, illetve elhárítása”.
A személyvédelembe bevont erők és eszközök mértékét, valamint a végrehajtás részletszabályait – azaz a személyvédelem konkrét kereteit – a külföldi társszerv kérései, a védett személy veszélyeztetettségére vonatkozó információk, továbbá az ellene irányuló erőszakos cselekmények megelőzését szolgáló adatok egyaránt befolyásolják
– közölte a TEK, hozzátéve: a konkrét biztonsági intézkedések részletszabályait a két szolgálat (az amerikai és a magyar) közös helyszínbejárás és egyeztetések során konkretizálja.
