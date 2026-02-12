Elárulta a TEK a Mandinernek: Így készülnek Trump külügyminiszterének érkezésére

Budapestre és Pozsonyba is ellátogat Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere február 15-16-án – jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvivő-helyettese a napokban.

A budapesti megbeszélés napirendjén – egyebek mellett – szerepel a magyar és az amerikai kormány által közösen képviselt kétoldalú és regionális érdekek erősítése, ide értve a békefolyamatok melletti elkötelezettséget is a globális konfliktusok megoldása érdekében. A közleményben hangsúlyozzák: a megbeszélések témája lesz a Magyarország és Egyesült Államok közötti energetikai partnerség elmélyítése is.