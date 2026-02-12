Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
terrorelhárítási központ tek marco rubio egyesült államok

Elárulta a TEK a Mandinernek: Így készülnek Trump külügyminiszterének érkezésére

2026. február 12. 15:55

Budapesti látogatásán a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el Marco Rubio személyi védelmét. Mint a Mandiner megtudta, a nemzetközi jog alapján az amerikai külügyminiszter különleges védelemre jogosult.

2026. február 12. 15:55
null

Budapestre és Pozsonyba is ellátogat Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere február 15-16-án – jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvivő-helyettese a napokban. 

A budapesti megbeszélés napirendjén – egyebek mellett – szerepel a magyar és az amerikai kormány által közösen képviselt kétoldalú és regionális érdekek erősítése, ide értve a békefolyamatok melletti elkötelezettséget is a globális konfliktusok megoldása érdekében. A közleményben hangsúlyozzák: a megbeszélések témája lesz a Magyarország és Egyesült Államok közötti energetikai partnerség elmélyítése is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Különleges védelem illeti meg Rubiót Budapesten

A külföldi védett személyek védelmének végrehajtása a nemzetközi jogi kötelezettségek és a viszonosság elvének figyelembe vételével történik – válaszolt a Mandiner.hu Rubio budapesti személyvédelmével kapcsolatos megkeresésére Terrorelhárítási Központ Társadalmi Kapcsolatok Osztálya. Kiemelték: e tekintetben alapvetően a New York-i egyezmény rendelkezései az irányadók, mely szerint 

a fogadó ország köteles a nemzetközileg védett személy védelmének, szabadságának és méltóságának a veszélyeztetettség mértékéhez igazodó biztosítására.

Az ENSZ fenti, vonatkozó egyezménye értelmében nemzetközileg védett személy az államfő, illetve a vonatkozó állam alkotmánya szerint az államfői feladatokat ellátó testület bármelyik tagja, a kormányfő vagy a külügyminiszter, amikor bármelyikük külföldi államban tartózkodik; illetve védett személy a kíséretükben levő családtag is.

Magyarországi tartózkodása során Marco Rubio amerikai külügyminiszter nemzetközileg védett személynek minősül, és a nemzetközi jog alapján különleges védelemre jogosult. Személyvédelmét a TEK a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés felhatalmazása alapján, a belügyminiszter ideiglenes, eseti kijelölése alapján látja el” 

– tudatta a Mandinerrel a TEK.

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek alapján tehát a TEK felelőssége Marco Rubio amerikai külügyminiszter személyvédelmének megszervezése és végrehajtása egyaránt, és bár diplomáciai értelemben az állam- és kormányfő vagy a külügyminiszter közjogi státusza között nincs különbségtétel – valamennyien egyformán jogosultak védelemre –,

személyvédelmi szempontból számos körülményt kell együttesen mérlegelni.

A személyvédelem célja a TEK tájékoztatása szerint „a védett személy biztonságának maximális szem előtt tartásával a személyét érintő veszélyek és fenyegetések megelőzése, illetve elhárítása”.

A személyvédelembe bevont erők és eszközök mértékét, valamint a végrehajtás részletszabályait – azaz a személyvédelem konkrét kereteit – a külföldi társszerv kérései, a védett személy veszélyeztetettségére vonatkozó információk, továbbá az ellene irányuló erőszakos cselekmények megelőzését szolgáló adatok egyaránt befolyásolják

– közölte a TEK, hozzátéve: a konkrét biztonsági intézkedések részletszabályait a két szolgálat (az amerikai és a magyar) közös helyszínbejárás és egyeztetések során konkretizálja.

A nyitóképen Donald Trump és Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!