02. 12.
csütörtök
02. 12.
csütörtök
ukrán hadsereg mozgósítás Ukrajna orosz-ukrán háború kényszersorozás

Elszólta magát Zelenszkij párttársa: már nem sokáig bírják az ukránok

2026. február 12. 15:44

Folyamatosan apad a frontra küldhető élőerő, katasztrofálisak a kilátások.

2026. február 12. 15:44
null

Ukrajnában az elmúlt években nem kezelték rendszerszinten a mozgósítás kérdését, és számos súlyos hibát követtek el – mondta Ruszlan Horbenko, a kormánypárti Nép Szolgája parlamenti képviselője, a Kárpátaljai Igaz Szó beszámolója szerint.

A politikus szerint a jelenlegi nehézségek részben a korábbi rossz döntések következményei. Úgy fogalmazott:

nem alakult ki átfogó, következetes állami politika sem a mozgósítás előkészítésére, sem annak fenntartására.

Horbenko kitért az úgynevezett „buszos mozgósításra”magyarán szólva, a kényszersorozásokra – is, vagyis arra a gyakorlatra, amikor a hadköteleseket ellenőrzések során gyűjtik össze. Elismerte, hogy ez hozzájárulhat az utánpótlás biztosításához, de szerinte

önmagában nem jelent megoldást a problémára.

Különösen nagy hatásúnak nevezte azt a 2025 augusztusában életbe lépett kormányrendeletet, amely lehetővé tette a 18–22 év közötti fiatal férfiak külföldre utazását. A képviselő szerint ez érezhetően csökkentette az ország mozgósítási tartalékait.

Ha őszinték akarunk lenni, fel kell tennünk a kérdést: ki kérdezte meg a katonák véleményét? Ki akarta egyáltalán meghallgatni őket?”

– fogalmazott Horbenko. Hozzátette: a jelenlegi adatok alapján Ukrajnának nagyjából másfél évre elegendő mozgósítható tartaléka maradt, főként azokból a fiatalokból, akik még nem hagyták el az országot.

A fiatalok kivándorlásáról szólva a politikus túlzónak nevezte a közbeszédben gyakran emlegetett 200 ezres számot. Szerinte reálisan 40–60 ezer, ebbe a korosztályba tartozó fiatal távozhatott külföldre. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan még kivárnak:

Aki el akar menni, az ritkán dönt 18 évesen. Inkább 22–23 éves kor körül születnek meg ezek a családi vagy személyes döntések.”

A mozgósítással kapcsolatos törvények komoly politikai feszültséget is keltenek. Horbenko szerint akkor van esély döntésre, ha a vezérkar vagy a fegyveres erők főparancsnoka közvetlenül kéri a parlament támogatását. Más a helyzet azonban a népszerűtlen intézkedésekkel, például a szolgálatot önkényesen elhagyók vagyonának vagy bankszámláinak zárolásával.

Amikor csak szóba került, hogy ilyen intézkedésekről egyeztetés zajlik a parlamentben, máris fenyegető üzeneteket kaptam a közösségi médiában”

– mondta a képviselő.

***

Fotó: Ozan KOSE / AFP

 

jump-ing
2026. február 12. 17:10
nem alakult ki átfogó, következetes állami politika sem a mozgósítás előkészítésére, sem annak fenntartására. --- ha fogynak a mozgósíthatók, akkor az ukránok miért nem sorozzák be haderejükbe Putyint is? (minden megoldódna egykettőre)
angie1
•••
2026. február 12. 17:00 Szerkesztve
Mindig másra mutogatnak, mindig más a hibás, mindig más támad, ők meg az "ártatlan angyalok"! Amíg az ukránok és a DS nem kezdett szemétségekbe, addig béke volt. Megkeverték a szart, de nem úgy alakult, ahogy tervezték és megy a prüszkölés! Én felajánlom szívesen a fostos szavazóit és Rácz Andrást is a frontra!
Dixtroy
2026. február 12. 16:52
"az úgynevezett „buszos mozgósításra” – magyarán szólva, a kényszersorozásokra – is, vagyis arra a gyakorlatra, amikor a hadköteleseket ellenőrzések során gyűjtik össze. Elismerte, hogy ez hozzájárulhat az utánpótlás biztosításához, de szerinte önmagában nem jelent megoldást a problémára." Dehogynem. Nem jól látod, hogy nekik mi a problémájuk. Az egyik az, hogy meg akarnak szabadulni a nem ukránoktól, a másik, pedig kihúzni valahogy a frontot nagyobb összeomlás nélkül a Trump utáni Amerikáig, vagy legalább addig, míg az eut/natot bele nem lehet ugratni a háborúba, mert akkor majd jön a friss hús. A kényszersorozás mindkettőre jó, bár kicsit macerás, lehet szűrni a kisebbségekre, és így minimál (nem ukrán) emberbefektetéssel elketyegtetni a boltot, közben mehet a szabadrablás.
sozlib_abschaum
2026. február 12. 16:40
Tehát működik Putyin nacitlanítása!
