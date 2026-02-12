Az ukrán katonák belefásultak a háborúba – és visszasírják Joe Bident
A frontkatonák nincsenek megelégedve a Trump-adminisztrációval a Spectator riportja szerint.
Folyamatosan apad a frontra küldhető élőerő, katasztrofálisak a kilátások.
Ukrajnában az elmúlt években nem kezelték rendszerszinten a mozgósítás kérdését, és számos súlyos hibát követtek el – mondta Ruszlan Horbenko, a kormánypárti Nép Szolgája parlamenti képviselője, a Kárpátaljai Igaz Szó beszámolója szerint.
A politikus szerint a jelenlegi nehézségek részben a korábbi rossz döntések következményei. Úgy fogalmazott:
nem alakult ki átfogó, következetes állami politika sem a mozgósítás előkészítésére, sem annak fenntartására.
Horbenko kitért az úgynevezett „buszos mozgósításra” – magyarán szólva, a kényszersorozásokra – is, vagyis arra a gyakorlatra, amikor a hadköteleseket ellenőrzések során gyűjtik össze. Elismerte, hogy ez hozzájárulhat az utánpótlás biztosításához, de szerinte
önmagában nem jelent megoldást a problémára.
Különösen nagy hatásúnak nevezte azt a 2025 augusztusában életbe lépett kormányrendeletet, amely lehetővé tette a 18–22 év közötti fiatal férfiak külföldre utazását. A képviselő szerint ez érezhetően csökkentette az ország mozgósítási tartalékait.
Ha őszinték akarunk lenni, fel kell tennünk a kérdést: ki kérdezte meg a katonák véleményét? Ki akarta egyáltalán meghallgatni őket?”
– fogalmazott Horbenko. Hozzátette: a jelenlegi adatok alapján Ukrajnának nagyjából másfél évre elegendő mozgósítható tartaléka maradt, főként azokból a fiatalokból, akik még nem hagyták el az országot.
A fiatalok kivándorlásáról szólva a politikus túlzónak nevezte a közbeszédben gyakran emlegetett 200 ezres számot. Szerinte reálisan 40–60 ezer, ebbe a korosztályba tartozó fiatal távozhatott külföldre. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan még kivárnak:
Aki el akar menni, az ritkán dönt 18 évesen. Inkább 22–23 éves kor körül születnek meg ezek a családi vagy személyes döntések.”
A mozgósítással kapcsolatos törvények komoly politikai feszültséget is keltenek. Horbenko szerint akkor van esély döntésre, ha a vezérkar vagy a fegyveres erők főparancsnoka közvetlenül kéri a parlament támogatását. Más a helyzet azonban a népszerűtlen intézkedésekkel, például a szolgálatot önkényesen elhagyók vagyonának vagy bankszámláinak zárolásával.
Amikor csak szóba került, hogy ilyen intézkedésekről egyeztetés zajlik a parlamentben, máris fenyegető üzeneteket kaptam a közösségi médiában”
– mondta a képviselő.
Fotó: Ozan KOSE / AFP