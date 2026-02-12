Ukrajnában az elmúlt években nem kezelték rendszerszinten a mozgósítás kérdését, és számos súlyos hibát követtek el – mondta Ruszlan Horbenko, a kormánypárti Nép Szolgája parlamenti képviselője, a Kárpátaljai Igaz Szó beszámolója szerint.

A politikus szerint a jelenlegi nehézségek részben a korábbi rossz döntések következményei. Úgy fogalmazott: