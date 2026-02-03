Sokáig tagadták, most kimondta Zelenszkij: erőszakkal viszik el a hadköteleseket

Itt az új Sebestyén József-ügy: szívbeteg, családja szerint többször felmentett kárpátaljai magyart soroztak be az ukránok erőszakkal, meghalt
Reban Zsolt halála számos kérdést felvet.
Egyre nehezebb elhallgatni azt, amit Ukrajnában eddig sokáig propagandának bélyegeztek. Zelenszkij most először nyíltan beszélt a kényszersorozások egyik legdurvább formájáról, a köznyelvben csak buszifikációnak nevezett gyakorlatról. Elemzők szerint azonban a megszólalás inkább politikai manőver, mint valódi fordulat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először ismerte el nyilvánosan azt a jelenséget, amelyről eddig hivatalosan legfeljebb legyintéssel lehetett beszélni. Az Ukrajnában „buszifikációnak” nevezett kényszersorozási módszer lényege, hogy a hadköteleseket erőszakkal, akaratuk ellenére tuszkolják be a toborzók kisbuszaiba.
Sokáig minden erről szóló beszámolót orosz propagandának minősítettek, ám a Kárpátaljai Igaz Szó beszámolója szerint most maga az államfő emelt szót a gyakorlat ellen.
Zelenszkij arra utasította az új védelmi minisztert, hogy tegyenek rendet ezen a téren.
Elemzők szerint az ukrán elnök megszólalása nem feltétlenül a rendszer működésének gyökeres átalakítását jelzi. Inkább arról lehet szó, hogy Zelenszkij megpróbálja elhatárolni magát egy egyre inkább vállalhatatlanná váló gyakorlattól, miközben a felelősséget a védelmi tárcára hárítja.
A szakértők ugyanakkor kevés esélyt látnak arra, hogy a toborzóirodák valóban szakítanának ezzel a módszerrel.
A hadseregnek égető szüksége van az utánpótlásra, miközben továbbra is gondot okoz a dezertálások magas aránya, és a 18–24 évesek számára bevezetett szerződéses katonai szolgálat sem hozta meg a várt eredményeket. A társadalmi feszültség eközben egyre nő. A mozgósítással szembeni ellenállás erősödik, és megszaporodtak az erőszakos cselekmények is, amelyek egyértelműen jelzik, hogy a kényszersorozás gyakorlata súlyos következményekkel jár.
A közelmúltban újabb tragikus eset hívta fel a figyelmet a kényszersorozások súlyos következményeire. A Mandiner is beszámolt róla, hogy egy szívbeteg, korábban többször is felmentett kárpátaljai magyar férfit erőszakkal vittek el, aki később életét vesztette. Az ügy sokakban felidézte Sebestyén József esetét, amely szintén komoly kérdéseket vetett fel az ukrajnai mozgósítás gyakorlatával kapcsolatban.
Nyitókép: Petras Malukas / AFP