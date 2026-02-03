Sokáig tagadták, most kimondta Zelenszkij: erőszakkal viszik el a hadköteleseket

Elemzők szerint az ukrán elnök megszólalása nem feltétlenül a rendszer működésének gyökeres átalakítását jelzi. Inkább arról lehet szó, hogy Zelenszkij megpróbálja elhatárolni magát egy egyre inkább vállalhatatlanná váló gyakorlattól, miközben a felelősséget a védelmi tárcára hárítja.

A szakértők ugyanakkor kevés esélyt látnak arra, hogy a toborzóirodák valóban szakítanának ezzel a módszerrel.

A hadseregnek égető szüksége van az utánpótlásra, miközben továbbra is gondot okoz a dezertálások magas aránya, és a 18–24 évesek számára bevezetett szerződéses katonai szolgálat sem hozta meg a várt eredményeket. A társadalmi feszültség eközben egyre nő. A mozgósítással szembeni ellenállás erősödik, és megszaporodtak az erőszakos cselekmények is, amelyek egyértelműen jelzik, hogy a kényszersorozás gyakorlata súlyos következményekkel jár.

A közelmúltban újabb tragikus eset hívta fel a figyelmet a kényszersorozások súlyos következményeire. A Mandiner is beszámolt róla, hogy egy szívbeteg, korábban többször is felmentett kárpátaljai magyar férfit erőszakkal vittek el, aki később életét vesztette. Az ügy sokakban felidézte Sebestyén József esetét, amely szintén komoly kérdéseket vetett fel az ukrajnai mozgósítás gyakorlatával kapcsolatban.