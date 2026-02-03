Ft
Sebestyén József Zelenszkij kényszersorozás ukrajna

Sokáig tagadták, most kimondta Zelenszkij: erőszakkal viszik el a hadköteleseket

2026. február 03. 19:35

Egyre nehezebb elhallgatni azt, amit Ukrajnában eddig sokáig propagandának bélyegeztek. Zelenszkij most először nyíltan beszélt a kényszersorozások egyik legdurvább formájáról, a köznyelvben csak buszifikációnak nevezett gyakorlatról. Elemzők szerint azonban a megszólalás inkább politikai manőver, mint valódi fordulat.

2026. február 03. 19:35
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először ismerte el nyilvánosan azt a jelenséget, amelyről eddig hivatalosan legfeljebb legyintéssel lehetett beszélni. Az Ukrajnában „buszifikációnak” nevezett kényszersorozási módszer lényege, hogy a hadköteleseket erőszakkal, akaratuk ellenére tuszkolják be a toborzók kisbuszaiba.

Sokáig minden erről szóló beszámolót orosz propagandának minősítettek, ám a Kárpátaljai Igaz Szó beszámolója szerint most maga az államfő emelt szót a gyakorlat ellen. 

Zelenszkij arra utasította az új védelmi minisztert, hogy tegyenek rendet ezen a téren.

Zelenszkij és a buszifikáció elhatárolása

Elemzők szerint az ukrán elnök megszólalása nem feltétlenül a rendszer működésének gyökeres átalakítását jelzi. Inkább arról lehet szó, hogy Zelenszkij megpróbálja elhatárolni magát egy egyre inkább vállalhatatlanná váló gyakorlattól, miközben a felelősséget a védelmi tárcára hárítja.

A szakértők ugyanakkor kevés esélyt látnak arra, hogy a toborzóirodák valóban szakítanának ezzel a módszerrel. 

A hadseregnek égető szüksége van az utánpótlásra, miközben továbbra is gondot okoz a dezertálások magas aránya, és a 18–24 évesek számára bevezetett szerződéses katonai szolgálat sem hozta meg a várt eredményeket. A társadalmi feszültség eközben egyre nő. A mozgósítással szembeni ellenállás erősödik, és megszaporodtak az erőszakos cselekmények is, amelyek egyértelműen jelzik, hogy a kényszersorozás gyakorlata súlyos következményekkel jár.

A közelmúltban újabb tragikus eset hívta fel a figyelmet a kényszersorozások súlyos következményeire. A Mandiner is beszámolt róla, hogy egy szívbeteg, korábban többször is felmentett kárpátaljai magyar férfit erőszakkal vittek el, aki később életét vesztette. Az ügy sokakban felidézte Sebestyén József esetét, amely szintén komoly kérdéseket vetett fel az ukrajnai mozgósítás gyakorlatával kapcsolatban.

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Pandaka pygmaea
•••
2026. február 03. 19:56 Szerkesztve
Amúgy meg tényleg, micsoda egy kibaszott, elátkozott hely ez a fuckrajna, hogy ott a SZU szétesése óta ilyen körülmények uralkodhatnak a fényesseggű "nyugat" támogatásával?
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 03. 19:52
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok, mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, Zselenszkij és rezsimje, valamint a hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háború pártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népével szolidáris, békét akaró magyar kormányt! A Zselenszkij rezsim és az EU háború párti vezetése, valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál. Magyarország és a békét akarók képviselik az európai kultúrát és az erkölcsöt. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 03. 19:50
250 000 ukrán katona dezertált. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Az ukrán embereken próbálták ki az oroszok, az USA és az európai államok az új fegyvereiket, de nem adták nekik, csak az elavultat kapták az ukránok. Szart sem érnek az ukránok harci tapasztalatai. Fegyveres rablóbandák garázdálkodnak Ukrajnában. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2026. február 03. 19:49 Szerkesztve
Az ukrán hadseregbe befektetni pénzkidobás. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van, a katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban stb. Harci tapasztalataik értéktelenek. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Az ukrán emberek békét akarnak. Ukrajnában pénzért osztják az igazságot. Jogállamról, demokráciáról nem is hallottak. A Zselenszkij diktatúra a háborún nyerészkedik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!