Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
andrij szibiha külügyminiszter magyarország barátság támadás ukrajna oroszország

Messzire gurult az ukrán külügyminiszter gyógyszere: szerinte Magyarországnak Moszkvánál kellene panaszkodnia a Barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt

2026. február 12. 15:38

Andrij Szibiha arra szólította fel a magyar kormányt, hogy „nyissa ki a szemét”.

2026. február 12. 15:38
null

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen bírálta Magyarországot a Barátság kőolajvezetéket ért legutóbbi támadás kapcsán. A tárcavezető Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében arra szólította fel a magyar kormányt, hogy „nyissa ki a szemét”, és Moszkvához forduljon a történtek miatt.

Szibiha fotókat is nyilvánosságra hozott a január 27-i, állítása szerint orosz csapás következményeiről. Mint írta, a támadás nyomán a vezeték infrastruktúrája lángba borult, és az olajtranzit leállt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

A külügyminiszter közölte: Ukrajna tudomása szerint a magyar fél ismét panaszt készül tenni az orosz kőolaj tranzitjának akadozása miatt. Erre reagálva úgy fogalmazott: 

Csak azt tudjuk tanácsolni nekik, hogy ezekkel a fotókkal forduljanak moszkvai »barátaikhoz«.”

Szibiha kifogásolta, hogy Magyarország – állítása szerint – nem panaszkodott Oroszországnál a támadás miatt. „Még az »Oroszország« szót sem tudták kimondani. Kettős mérce a javából” – írta.

Az ukrán külügyminiszter szerint Moszkva az Ukrajna elleni agresszió megindítása óta nem tekinthető megbízható energiaszállítónak. Úgy vélte, az elmúlt évek eseményei sem voltak elegendőek ahhoz, hogy az Orbán-kormány felismerje a helyzetet és diverzifikálja az energiaellátást.

Ezt is ajánljuk a témában

A Barátság vezetéken keresztül Oroszország jelenleg is szállít kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A vezetéket korábban orosz területen is érték támadások, amelyek miatt Budapest és Pozsony is bírálta Ukrajnát

2025 augusztusában két támadás is érte a nyersolajszállító rendszert, amelyeket ukrán drónok hajtottak végre.

Ezeknek a csapásoknak a végrehajtásában kulcsszerepet játszó ukrán drónparancsnokot, Robert Brovdit a történtek nyomán Magyarország ki is tiltotta területéről, és a döntés a schengeni övezetre is kiterjedt.

Ezt is ajánljuk a témában

Emellett 2025 decemberében is komoly fennakadást okozott egy akció, amikor távirányítású robbanószerkezetekkel rongálták meg a vezetéket, ideiglenesen veszélyeztetve ezzel a Magyarországra irányuló szállításokat. Az eset után az ukrán hírszerzés úgy fogalmazott: 

Nem hagyunk fel a támadásokkal, mindaddig robbanni és égni fog a kőolajvezeték, amíg Oroszország fel nem hagy Ukrajna támadásával.”

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
2026. február 12. 17:17
Na..na... na.... Akinek érdeke az árucikkének az eladása, fizető partnertől nem fogja visszatartani vagy elszabotálni azt, te kibaszott idióta...
Válasz erre
1
0
Csigorin
2026. február 12. 16:54
ez hülye bazdmeg... az oroszok lovik a sajat vezetekuket? ezt kene elhinni?
Válasz erre
6
0
hexahelicene
•••
2026. február 12. 16:17 Szerkesztve
A Barátság vezetéket támadó, ukro-terrornáci drónparancsnok, Robert Brovdi őrjöng: Oroszország lerombolta Ukrajna egyik legnagyobb dróngyártó üzemét "A veszteségek mértékét most hozták nyilvánosságra először. Néhány hónappal ezelőtt orosz drónok hulláma megsemmisítette a Lasar’s Group fő dróngyártó üzemét... mintegy 35 millió dollár értékű felszerelés égett el, köztük nagy mennyiségű fegyver." (Magyar Nemzet, 2026. 02. 12.)
Válasz erre
6
0
Fgabee
2026. február 12. 16:05
Rohadt nácik vagytok, ráadásul a legelfajzottabb fajta. Kurva banderisták. Nektek kuss van kurva ukik
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!