Messzire gurult az ukrán külügyminiszter gyógyszere: szerinte Magyarországnak Moszkvánál kellene panaszkodnia a Barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen bírálta Magyarországot a Barátság kőolajvezetéket ért legutóbbi támadás kapcsán. A tárcavezető Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében arra szólította fel a magyar kormányt, hogy „nyissa ki a szemét”, és Moszkvához forduljon a történtek miatt.

Szibiha fotókat is nyilvánosságra hozott a január 27-i, állítása szerint orosz csapás következményeiről. Mint írta, a támadás nyomán a vezeték infrastruktúrája lángba borult, és az olajtranzit leállt.