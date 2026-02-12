Messzire gurult az ukrán külügyminiszter gyógyszere: szerinte Magyarországnak Moszkvánál kellene panaszkodnia a Barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt

Futótűzként terjed az ukrán médiában: Magyarország megkapta a hadüzenetet
Az ukránok szerint az Európai Unió több forgatókönyvet is mérlegel a magyar vétó megkerülésére.
Andrij Szibiha arra szólította fel a magyar kormányt, hogy „nyissa ki a szemét”.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen bírálta Magyarországot a Barátság kőolajvezetéket ért legutóbbi támadás kapcsán. A tárcavezető Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében arra szólította fel a magyar kormányt, hogy „nyissa ki a szemét”, és Moszkvához forduljon a történtek miatt.
Szibiha fotókat is nyilvánosságra hozott a január 27-i, állítása szerint orosz csapás következményeiről. Mint írta, a támadás nyomán a vezeték infrastruktúrája lángba borult, és az olajtranzit leállt.
A külügyminiszter közölte: Ukrajna tudomása szerint a magyar fél ismét panaszt készül tenni az orosz kőolaj tranzitjának akadozása miatt. Erre reagálva úgy fogalmazott:
Csak azt tudjuk tanácsolni nekik, hogy ezekkel a fotókkal forduljanak moszkvai »barátaikhoz«.”
Szibiha kifogásolta, hogy Magyarország – állítása szerint – nem panaszkodott Oroszországnál a támadás miatt. „Még az »Oroszország« szót sem tudták kimondani. Kettős mérce a javából” – írta.
Az ukrán külügyminiszter szerint Moszkva az Ukrajna elleni agresszió megindítása óta nem tekinthető megbízható energiaszállítónak. Úgy vélte, az elmúlt évek eseményei sem voltak elegendőek ahhoz, hogy az Orbán-kormány felismerje a helyzetet és diverzifikálja az energiaellátást.
A Barátság vezetéken keresztül Oroszország jelenleg is szállít kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A vezetéket korábban orosz területen is érték támadások, amelyek miatt Budapest és Pozsony is bírálta Ukrajnát
2025 augusztusában két támadás is érte a nyersolajszállító rendszert, amelyeket ukrán drónok hajtottak végre.
Ezeknek a csapásoknak a végrehajtásában kulcsszerepet játszó ukrán drónparancsnokot, Robert Brovdit a történtek nyomán Magyarország ki is tiltotta területéről, és a döntés a schengeni övezetre is kiterjedt.
Emellett 2025 decemberében is komoly fennakadást okozott egy akció, amikor távirányítású robbanószerkezetekkel rongálták meg a vezetéket, ideiglenesen veszélyeztetve ezzel a Magyarországra irányuló szállításokat. Az eset után az ukrán hírszerzés úgy fogalmazott:
Nem hagyunk fel a támadásokkal, mindaddig robbanni és égni fog a kőolajvezeték, amíg Oroszország fel nem hagy Ukrajna támadásával.”
