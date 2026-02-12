Futótűzként terjed az ukrán médiában: Magyarország megkapta a hadüzenetet

„Nyíltan hadat üzentek Magyarországnak” – végre megszólalt Orbán Viktor
Betelt a pohár a magyar miniszterelnöknél.
Az ukránok szerint az Európai Unió több forgatókönyvet is mérlegel a magyar vétó megkerülésére.
Az EU-ban egy példa nélküli tervet vitatnak, amely lehetővé tenné Ukrajna gyorsított, részleges csatlakozását már 2027-ben, még a teljes jogi feltételek teljesítése előtt – írja a Korrespondent.
Orbán Viktor miniszterelnök ezt „hadüzenetnek” nevezte, és hangsúlyozta: a Fidesz az egyetlen garancia az ország szuverenitására Brüsszel terveivel szemben.
Az ukrán lap szerint az Európai Unió több forgatókönyvet is mérlegel a magyar vétó megkerülésére; szóba került Donald Trump amerikai elnök lehetséges befolyása Orbán Viktorra. A cikk kiemeli Németország aggályait is az új modell igazságosságával kapcsolatban.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
