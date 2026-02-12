Ft
Futótűzként terjed az ukrán médiában: Magyarország megkapta a hadüzenetet

2026. február 12. 11:44

Az ukránok szerint az Európai Unió több forgatókönyvet is mérlegel a magyar vétó megkerülésére.

2026. február 12. 11:44
null

Az EU-ban egy példa nélküli tervet vitatnak, amely lehetővé tenné Ukrajna gyorsított, részleges csatlakozását már 2027-ben, még a teljes jogi feltételek teljesítése előtt – írja a Korrespondent.

Orbán Viktor miniszterelnök ezt „hadüzenetnek” nevezte, és hangsúlyozta: a Fidesz az egyetlen garancia az ország szuverenitására Brüsszel terveivel szemben.

Az ukrán lap szerint az Európai Unió több forgatókönyvet is mérlegel a magyar vétó megkerülésére; szóba került Donald Trump amerikai elnök lehetséges befolyása Orbán Viktorra. A cikk kiemeli Németország aggályait is az új modell igazságosságával kapcsolatban.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

 

Dixtroy
2026. február 12. 12:11
Ki adja ezeket a faszom címeket?
Upuaut
2026. február 12. 12:03
Szórakoztató, hogy az EU-ban utált Trumpot kérnék fel, hogy "győzze" meg Magyarországot az Ukrán csatlakozáshoz. Nos, ha Grönlandot odaadják Amerkának, akkor meggyőzhetők leszünk.
Grogu
2026. február 12. 12:01
Ajánlom a mandi és egyéb propaganda figyelmébe: Háborús uszítás Btk. 331. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint a Háborús uszítás Btk. 331.§ törvényi tényállása (1) Aki nagy nyilvánosság előtt háborúra uszít, vagy egyébként háborús hírverést folytat, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, aki nagy nyilvánosság előtt a terrorizmus támogatására uszít, vagy egyébként a terrorizmust támogató hírverést folytat. További jó riogatást, nagyszerű újságírói teljesítmény!
Hangillat
2026. február 12. 11:58
Egyszerűbb, ha az EU csatlakozik Ukrajnához többségi , elkerülő szavazattal, amit EUZel azonnal. elfogad
