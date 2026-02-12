„Nyíltan hadat üzentek Magyarországnak” – végre megszólalt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta az Európai Bizottság 2027-es ukrán EU-csatlakozási tervét, „nyílt hadüzenetnek” nevezve azt Magyarországgal szemben – írja a Hungarian Conservative.

Orbán szerint a brüsszeli öt pontból három célja, hogy megfossza Magyarországot vétójogától, akár választási beavatkozással vagy szavazati jogának elvételével.

Úgy véli, az EU-elit és Kijev a Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert támogatná a Fidesz leváltására, megszüntetve ezzel a magyar ellenállást. A cikk kiemeli: Orbán szerint csak a Fidesz garantálja Magyarország szuverenitását Brüsszellel szemben; hangsúlyozza az áprilisi választások tétjét is. Az Európai Néppárt (EPP) és más uniós szereplők is javasolják a nemzeti vétók eltörlését külpolitikai kérdésekben.