Ha ezt nem lépjük meg, elbúcsúzhatunk a magyar élelmiszerektől

a hatékony termelés a biztosítéka annak, hogy az élelmiszerárak stabilak maradjanak, a minőség pedig folyamatosan javuljon.

Fontos üzenet volt a rendezvényen a magyar termékek versenyképességének megőrzése is. A szakértők – írja az Agrárszektor – arra figyelmeztettek, hogy a lengyel és a szlovák termelők hatékonysága, az olcsóbb román munkaerő és az ottani nagy léptékű fejlesztések, a cseh élelmiszerfeldolgozási kapacitás komoly fenyegetést jelent a hazai piacra.