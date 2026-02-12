Ft
agrárközösség magyar termékek magyar termék közös agrárpolitika

Ha ezt nem lépjük meg, elbúcsúzhatunk a magyar élelmiszerektől

2026. február 12. 12:00

A háborús helyzet, az uniós támogatási rendszer bizonytalanságai és a globálisan növekvő fogyasztói igények miatt öt éven belül kiszorulhatnak a magyar termékek a hazai boltok polcairól – írja az Agrárszektor.hu az Agrárközösség rendezvényén elhangzottak alapján. A szakmai szervezet úgy véli: a túlélés egyik záloga a technológiai váltás.

null

A magyar agrárium és élelmiszeripar szereplői számára az idei év az alkalmazkodásról és a stratégiai fejlesztésekről kell, hogy szóljon – derült ki az Agrárközösség által szervezett évnyitó szakmai eseményen.

A résztvevők hangsúlyozták: 

a hatékony termelés a biztosítéka annak, hogy az élelmiszerárak stabilak maradjanak, a minőség pedig folyamatosan javuljon.

Fontos üzenet volt a rendezvényen a magyar termékek versenyképességének megőrzése is. A szakértők – írja az Agrárszektor – arra figyelmeztettek, hogy a lengyel és a szlovák termelők hatékonysága, az olcsóbb román munkaerő és az ottani nagy léptékű fejlesztések, a cseh élelmiszerfeldolgozási kapacitás komoly fenyegetést jelent a hazai piacra.

Török Zoltán, az Agrárközösség ügyvezetője azt hangsúlyozta: 

Ne adjuk el külföldre az alapanyagot azért, hogy aztán drágábban, feldolgozott termékként vásároljuk vissza.

A fejlesztésekben a 2024-ben elindult Közös Agrárpolitika (KAP) pályázatai kulcsszerepet játszanak, 2026 pedig – derül ki a szakmai cikkből – a pályázati eredményhirdetés, a megvalósítás és az eredmények éve lesz, ahol a hangsúly a precíziós gazdálkodáson és az automatizáláson van. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép (illusztráció): MTI/Katona Tibor

ufonaut
2026. február 12. 14:30
Arról is lehetne beszélgetni, hogy mekkora a bürokrácia a mezőgazdaságban: minisztérium, NAK, Nébih, kormányhivatal, MÁK, stb. Ezeknek nincs összefüggő rendszere, de szinte mindegyik fele jelentési, vagy megfelelési kötelezettségük van a gazdáknak.
ufonaut
2026. február 12. 14:16
Első körön az mg termékek áfáját kellene rendezni, hogy az importtal ne lehessen játszani, aztán ki is derülne, hogy a hazai itthon marad, mert feldolgozható, vagy sem... A precíziós műveléstől azért idegenkednek már a gazdák, mert mások is láthatják, mikor, mit, és hogyan csinálnak (akár a szigorú AÖP vagy AKG szabályok megszegésével), és hogy miből mennyit takarítanak be. Lassan arcfelismerős lesz a mezőgazdaság is...
Reszelő Aladár
2026. február 12. 14:11
Amúgy pedig a kis saját belső piac is korlát, hatékony termelő kapacitást nehéz létrehozni egy 10 milliós piacra. Franciaországban simán utazhat Párizsba a sajt 500km-ről az még mindig francia marad, Nálunk pedig ugyanilyen távolságból már szlovák, de méginkább lengyel. Kb Csányiék vágóhídjának méretezésén lehet látni, hogy gyár akkor lesz igazán hatékony, ha akár Magyarország teljes termelésénél nagyobb volument is fel tud dolgozni.
Reszelő Aladár
2026. február 12. 14:07
MInden országnak van lakosonként egy X körüli pénzösszege amit el tud költeni fejlesztésre. Hogy ebből vasutat, autópályát, közutat, közoktatást, felsőoktatást, kórházakat, ipari termelőegységeket vagy agrár kapacitást támogat, az rá van bízva. Alighanem akkor végzi a legjobban a dolgát, ha egy olyan mixet tud kialakítani, ami a sok X befektetése után a lehető legnagyobb társadalmi hasznot hozza. Nálunk több ment infrastruktúrára és ipari beruházásokra, ennek köszönhető, hogy az autópálya ellátottságunk kifejezetten jó a régióhoz képest és nagy hozzáadott értékű ipari beruházások jöttek létre, ami pedig a foglalkoztatottságnak és a fizetőképes keresletnek jó. Ha mondjuk agráriumra költünk utak helyett, akkor lenne termék, csak nem tudnánk sehova sem eljuttatni versenyképesen. De valóban, ahogy Dr Miniszterelnök mondta, ez a következő lépés, hogy az agráriumot teljes értékláncban fejlesszük, gazdától az asztalig.
