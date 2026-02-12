Ha ezt nem lépjük meg, elbúcsúzhatunk a magyar élelmiszerektől

Agrárminiszter: a kormány megvédi a magyar gazdák érdekeit
Nagy István idén is számít nehézségekre, Brüsszel ugyanis – tette hozzá – csaknem 20 százalékkal csökkentené az agrártámogatásokat.
A háborús helyzet, az uniós támogatási rendszer bizonytalanságai és a globálisan növekvő fogyasztói igények miatt öt éven belül kiszorulhatnak a magyar termékek a hazai boltok polcairól – írja az Agrárszektor.hu az Agrárközösség rendezvényén elhangzottak alapján. A szakmai szervezet úgy véli: a túlélés egyik záloga a technológiai váltás.
A magyar agrárium és élelmiszeripar szereplői számára az idei év az alkalmazkodásról és a stratégiai fejlesztésekről kell, hogy szóljon – derült ki az Agrárközösség által szervezett évnyitó szakmai eseményen.
A résztvevők hangsúlyozták:
a hatékony termelés a biztosítéka annak, hogy az élelmiszerárak stabilak maradjanak, a minőség pedig folyamatosan javuljon.
Fontos üzenet volt a rendezvényen a magyar termékek versenyképességének megőrzése is. A szakértők – írja az Agrárszektor – arra figyelmeztettek, hogy a lengyel és a szlovák termelők hatékonysága, az olcsóbb román munkaerő és az ottani nagy léptékű fejlesztések, a cseh élelmiszerfeldolgozási kapacitás komoly fenyegetést jelent a hazai piacra.
Török Zoltán, az Agrárközösség ügyvezetője azt hangsúlyozta:
Ne adjuk el külföldre az alapanyagot azért, hogy aztán drágábban, feldolgozott termékként vásároljuk vissza.
A fejlesztésekben a 2024-ben elindult Közös Agrárpolitika (KAP) pályázatai kulcsszerepet játszanak, 2026 pedig – derül ki a szakmai cikkből – a pályázati eredményhirdetés, a megvalósítás és az eredmények éve lesz, ahol a hangsúly a precíziós gazdálkodáson és az automatizáláson van.
