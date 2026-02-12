Megüzenték Von der Leyennek: súlyos hátrány éri a magyarokat, azonnal cselekednie kell a Bizottságnak

Hozzátette: miközben a kérdést sokszor a világ legszegényebb régióival azonosítják, Európában is létezik a probléma, nem szegénységi, hanem politikai kizárás miatt.

A képviselő emlékeztetett: a magyar diákok 2022-es kizárása az Erasmus+ programból „fájdalmasan világossá tette”, hogy az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés az EU-ban sem magától értetődő.

Mint mondta, amikor az uniós programokhoz való hozzáférést politikai okokból korlátozzák, nemcsak a hallgatói mobilitás sérül, hanem az oktatáshoz való jog, az egyenlő bánásmód elve, valamint az az európai ígéret is, hogy egyetlen diákot sem hagynak magára.

Vicsek Annamária az oktatás nemzetközi napja alkalmából arra kérte az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul állítsa helyre a magyar diákok Erasmus+ programhoz való teljes hozzáférését, és biztosítsa, hogy minden diák egyenlő feltételek mellett tanulhasson és fejlődhessen az Európai Unióban.