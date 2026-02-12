Ft
Megüzenték Von der Leyennek: súlyos hátrány éri a magyarokat, azonnal cselekednie kell a Bizottságnak

2026. február 12. 12:15

Politikai kizárás érte hazánkat.

2026. február 12. 12:15
„Az Európai Bizottság mielőbb állítsa helyre a magyar diákok teljes hozzáférését az Erasmus+ programhoz!” – szólított fel Vicsek Annamária fideszes európai parlamenti képviselő csütörtöki sajtóközleményében.

Strasbourgi plenáris ülésén az Európai Parlament az oktatás nemzetközi napja alkalmából vitát tartott az oktatáshoz való hozzáférés terén mutatkozó egyenlőtlenségek elleni küzdelemről. Vicsek Annamária hangsúlyozta: az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést gyakran globális problémaként kezelik, holott az az Európai Unióban is valós kérdés.

Úgy fogalmazott: 

„az oktatás nem kiváltság, hanem alapvető jog, amelynek mindenki számára, korlátozás és megkülönböztetés nélkül hozzáférhetőnek kell lennie”.

Hozzátette: miközben a kérdést sokszor a világ legszegényebb régióival azonosítják, Európában is létezik a probléma, nem szegénységi, hanem politikai kizárás miatt.

A képviselő emlékeztetett: a magyar diákok 2022-es kizárása az Erasmus+ programból „fájdalmasan világossá tette”, hogy az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés az EU-ban sem magától értetődő.

Mint mondta, amikor az uniós programokhoz való hozzáférést politikai okokból korlátozzák, nemcsak a hallgatói mobilitás sérül, hanem az oktatáshoz való jog, az egyenlő bánásmód elve, valamint az az európai ígéret is, hogy egyetlen diákot sem hagynak magára.

Vicsek Annamária az oktatás nemzetközi napja alkalmából arra kérte az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul állítsa helyre a magyar diákok Erasmus+ programhoz való teljes hozzáférését, és biztosítsa, hogy minden diák egyenlő feltételek mellett tanulhasson és fejlődhessen az Európai Unióban.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

gyokertiszasok
2026. február 12. 14:38
Majd most áprilisban bevehetik ötödszörre is 2/3-ig a FIDESZES faszt és után elmehetnek majd libasoraban a jó büdös kurva anyjukba, ukránostul, zsidóstul, eustul
pipa89
•••
2026. február 12. 13:27 Szerkesztve
Hümm, ezt ők is, mi is tudjuk. Helyreállítani? Igen, de perelni az EU-t, ütni, míg nem tejeli le a magyar pénzt kamatostul, plusz kárpótlással!
esvany-0
2026. február 12. 13:27
Az Erasmusból való kizárás ugyanolyan kollektív büntetés, mint az EU-s források visszatartása, vagy a Benes dekrétumok, vagy a Soros-maffia leminősítései. Ezek Kun Béla és Rákosi óta semmit sem változtak.
masikhozzaszolo
2026. február 12. 12:38
Na végre. Tehát toppantottunk! Még ha nő is, akkor is érvényes lehet, vágja a kalapját a földhöz! Ja, az az Ibolya.
