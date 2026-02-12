Itt van Von der Leyen jóslata: új fronton indít támadást

Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén arról beszélt, hogy az Európai Uniónak sürgősen le kell bontania az egységes piac működését akadályozó belső korlátokat, ha valódi globális gazdasági erővé akar válni. Hangsúlyozta, az EU nemzetközi súlya gazdasági teljesítményétől függ, ami nemcsak a jólét, hanem a biztonság és a demokrácia alapja is.

Az energiaunió kapcsán úgy vélekedett, a fosszilis energiahordozóktól való függés és az elégtelen hálózati összekötések miatt továbbra is magasak és ingadozók az energiaárak. Példaként említette, hogy 2025-ben a gáztüzelésű áram ára átlagosan meghaladta a 100 eurót megawattóránként, míg a napenergia 34 euróba, a nukleáris energia pedig 50–60 euróba került.