gáz energiaellátás Szlovákia

Szlovákia olyan ajánlattal állt Brüsszel elé, ami Magyaroroszág függetlenségét is érinti – tűkön ülve várjuk, mi lesz ebből

2026. február 10. 10:08

Értékes lehetőség ütötte fel a fejét.

2026. február 10. 10:08
null

Szlovákia miniszterelnök-helyettese és gazdasági minisztere, Denisa Saková olyan javaslatot tett Klaus-Dieter Borchardt, a közép- és délkelet-európai energiahálózat-összeköttetések európai uniós koordinátorával folytatott megbeszélésén, mely Magyarország érdekeit is szolgálhatja – számolt be a VG a CEEnergy News alapján.

Az energia-infrastruktúra megerősítéséről, az ellátásbiztonságról és az energiaárak csökkentéséről szóló tárgyaláson a szlovák kormányfő-helyettes javasolta a fosszilis tüzelőanyag-infrastruktúra átmeneti finanszírozásának lehetőségét az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) és a TEN-E jogszabályokból.

Az ehhez való hozzáférés elengedhetetlen a tengerparttal nem rendelkező országok számára, amelyek nem férnek hozzá közvetlen LNG-terminálokhoz.

A szóban forgó finanszírozási lehetőség hiányáról korábban Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Világgazdaságnak elmondta: a gázimport diverzifikálása érdekében nagy szükség lenne a magyar–szlovén interkonnektor lefektetésére.

Ez a gáz kétirányú szállítására alkalmas cső ugyanis lehetővé tenné, hogy alternatív forrásként délről ne csak Horvátország és Románia felől számíthassunk gázra.

A magyar–román interkonnektor kapacitását is növelni kell, ha 2027 táján beindul a termelés és a szállítás a romániai Neptun Deep gázmezőről – magyarázta.

Borítókép: Denisa Saková (akkor még szlovák belügyminiszter) és Orbán Viktor miniszterelnök a Peter Pellegrini szlovák kormányfővel közös sajtótájékoztatón a röszkei tranzitzónában tett látogatásuk során 2020. február 13-án (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

Szamóca bácsi
2026. február 10. 12:13
mi a helyzet a Makó környéki palagáz-mező vel, mely jelenleg amcsi tulajdonban van (no, vajon kik voltak hatalmon, amikor eladták)? – ha már Marco bácsi hazánkba látogat, gondoltam releváns a kérdés.
NovaTerra
2026. február 10. 11:45
Úgy beszélnek az LNG-ről mintha az valami csoda lenne. Közben meg kilincselnek Katarban, meg ahol tudnak, mert az amcsi LNG hiába drága, de nem is elég a kontinensnek. Nem tudnak egész egyszerűen annyit szállítani, amennyi kellene. Remélem USA hamar megveszi részben -egészben az gázvezeték egy részét és akkor jöhet a "demokratikus" gáz nyíltan.
angie1
2026. február 10. 11:10
Ja, aztán másnap már meg is vonják a támogatást! Köszönjük, de már ismerjük a "segítségüket"! Mi maradunk annál, amit a főniék jónak látnak! Nekem ez most olyan csőbe húzosnak tűnik!
Hangillat
2026. február 10. 11:09
" tűkön ülve várjuk, mi lesz ebből" Politikai, akupunktúra fakír szerep kell az EB gazdasági halálangyalok miatt.
