Szlovákia olyan ajánlattal állt Brüsszel elé, ami Magyaroroszág függetlenségét is érinti – tűkön ülve várjuk, mi lesz ebből

Szlovákia miniszterelnök-helyettese és gazdasági minisztere, Denisa Saková olyan javaslatot tett Klaus-Dieter Borchardt, a közép- és délkelet-európai energiahálózat-összeköttetések európai uniós koordinátorával folytatott megbeszélésén, mely Magyarország érdekeit is szolgálhatja – számolt be a VG a CEEnergy News alapján.
Az energia-infrastruktúra megerősítéséről, az ellátásbiztonságról és az energiaárak csökkentéséről szóló tárgyaláson a szlovák kormányfő-helyettes javasolta a fosszilis tüzelőanyag-infrastruktúra átmeneti finanszírozásának lehetőségét az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) és a TEN-E jogszabályokból.
Az ehhez való hozzáférés elengedhetetlen a tengerparttal nem rendelkező országok számára, amelyek nem férnek hozzá közvetlen LNG-terminálokhoz.
A szóban forgó finanszírozási lehetőség hiányáról korábban Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Világgazdaságnak elmondta: a gázimport diverzifikálása érdekében nagy szükség lenne a magyar–szlovén interkonnektor lefektetésére.
Ez a gáz kétirányú szállítására alkalmas cső ugyanis lehetővé tenné, hogy alternatív forrásként délről ne csak Horvátország és Románia felől számíthassunk gázra.
A magyar–román interkonnektor kapacitását is növelni kell, ha 2027 táján beindul a termelés és a szállítás a romániai Neptun Deep gázmezőről – magyarázta.
