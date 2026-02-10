Szlovákia olyan ajánlattal állt Brüsszel elé, ami Magyaroroszág függetlenségét is érinti – tűkön ülve várjuk, mi lesz ebből

Szlovákia miniszterelnök-helyettese és gazdasági minisztere, Denisa Saková olyan javaslatot tett Klaus-Dieter Borchardt, a közép- és délkelet-európai energiahálózat-összeköttetések európai uniós koordinátorával folytatott megbeszélésén, mely Magyarország érdekeit is szolgálhatja – számolt be a VG a CEEnergy News alapján.

Az energia-infrastruktúra megerősítéséről, az ellátásbiztonságról és az energiaárak csökkentéséről szóló tárgyaláson a szlovák kormányfő-helyettes javasolta a fosszilis tüzelőanyag-infrastruktúra átmeneti finanszírozásának lehetőségét az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) és a TEN-E jogszabályokból.