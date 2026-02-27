Röhöghet a markába Zelenszkij: Orbán ezt nem fogja megtenni Ukrajnával a szakértő szerint

Ezt soha nem gondoltuk volna: Von der Leyen elutazott Ukrajnába, majd kiállt Magyarország mellett
Szinte borítékolható, hogy a hír hamar végig fog szaladni a világsajtón.
Egy nagyon egyszerű elmélettel állt elő.
Az ENTSO-E adatai szerint 2026 februárjában Ukrajna importált villamos energiájának közel fele Magyarországról érkezett, annak ellenére, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő korábban az export leállításával fenyegettek – írja az Unian.
A két ország a Barátság kőolajvezeték orosz támadása miatti tranzitleállásért Ukrajnát hibáztatja.
Az energetikai szakértő, Gennagyij Rjabcev szerint azonban az export esetleges tiltása visszaüthetne Magyarországra is.
