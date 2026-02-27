Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
áram áramexport Robert Fico Magyarország energia Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Szlovákia

Röhöghet a markába Zelenszkij: Orbán ezt nem fogja megtenni Ukrajnával a szakértő szerint

2026. február 27. 10:09

Egy nagyon egyszerű elmélettel állt elő.

2026. február 27. 10:09
null

Az ENTSO-E adatai szerint 2026 februárjában Ukrajna importált villamos energiájának közel fele Magyarországról érkezett, annak ellenére, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő korábban az export leállításával fenyegettek – írja az Unian.

A két ország a Barátság kőolajvezeték orosz támadása miatti tranzitleállásért Ukrajnát hibáztatja.

Az energetikai szakértő, Gennagyij Rjabcev szerint azonban az export esetleges tiltása visszaüthetne Magyarországra is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. február 27. 10:29
A főnök röhög a markába. Ukrajnában nem tudjuk megvédeni a távvezeték oszlopokat, transzformátorállomásokat. :(
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 27. 10:27
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen !
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. február 27. 10:25
Kiállt Orsolya a magyarok mellett.... Akkor jönne a kőolaj.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. február 27. 10:22
névtelen senkik kocsmai szintű véleményét nem kellene szemlézni
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!