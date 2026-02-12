Forr a levegő Romániában: betelt a pohár a székelyeknél

Márpedig a helyi – ingatlanok és gépjárművek után fizetendő – adók emelése januárban lépett életbe, ami 50-70, de egyes kategóriákban 200-300 százalékkal is megnövelte a fizetnivalót. Mindezt a kormányfő azzal indokolta, hogy Európában másutt nagyobb részt szednek be a helyi adókból az önkormányzatok, és kevésbé szorulnak kormányzati forrásokra, de a politológus szerint ez senkit nem érdekel, ha most hirtelen kell kicsengetnie több ezer lejt, ráadásul a korábbi megszorításokat is kezdi megérezni.

És miért Sepsiben vetett lobot a szikra? Mert a helyi önkormányzat most akarta rendbe rakni az önkormányzati területre tákolt magángarázsok kommunizmusból öröklött ügyét, mondván, a tulajdonosok vagy felújítják, vagy elbontják, vagy a korábbi 200-300 lej (15-22 ezer forint) akár tízszeresét kell fizetniük bérleti díjként.

És mindez együtt már soknak bizonyult. Antal Árpád polgármester lakossági fórumon igyekezett csillapítani a kedélyeket, még népszavazást is belengetett az adók lehetséges minimálisra csökkentéséről – majd ezt anélkül is megtette. Ezután több városban vérszemet kaptak az emberek, mert azt látták, hogy határozott kiállással eredményt lehet elérni.

Korábban Pászkán Zsolt politikai elemző lapunknak azt mondta, hogy a megszorítások a legkiszolgáltatottabbakat vették célba, és népszerűtlenségükhöz mérten csekély költségvetési megtakarítást eredményeztek. Illyés Gergely megerősíti: még a helyi költségvetésnek is kicsiny részét, néhány százalékát adja az ingatlan- és a gépjárműadó – a fejlesztések a bukaresti visszautalások mellett főleg európai uniós pénzekből zajlanak –, és a megszorítások aránytalanul sújtják a szegényebbeket, például a fogyatékkal élőknek vagy a régi építésű, tehát magasabb rezsijű otthonok birtokosainak adott kedvezmények eltörlésével. Hogy ez mennyire volt szándékos, arról viták zajlanak. A rendeletet december utolsó munkanapjaiban nyomták át, és Illyés szerint nem számoltak azzal, hogy ennyire megnöveli a terheket, s ekkora lesz a felháborodás a megszorítás mértéke és hirtelensége miatt.