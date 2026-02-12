Orbán kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek a brüsszeli csúcs előtt: „Ön téves úton jár”
Konkrét határidőt sürget az EU-csatlakozásra az ukrán államfő.
A címszereplő, az Igazságos Izom Igor nem más, mint Ukrajna önképe.
„A címszereplő, az Igazságos Izom Igor nem más, mint Ukrajna önképe. Úgy vélik, ők arra rendeltettek, hogy az egész világon mindenkit megverjenek, aki pofázni merészel. És ők ezt igazságosnak tartják. Miközben – legyünk őszinték – egy primitív, erőszakos természetű parazita állammal van dolgunk. Hosszú évtizedek munkája lesz megfékezni, de minimum domesztikálni Ukrajnát.
Egy ilyen lead után menetrendszerűen érkeznek a felháborodott sikolyok, hogy hát értsem meg, Ukrajnát megtámadta Oroszország. Minden Putyin hibája. Ez ugyan nem teljesen így történt, de hajlandó vagyok munkahipotézisnek elfogadni. Ettől függetlenül sajnos továbbra is Ukrajna a szomszédunk, és Ukrajna akar Igazságos Izom Igorként megbüntetni mindenkit, aki nem az ő csicskája, nem fogad neki feltétlen engedelmességet és nem szolgáltatja be neki az összes vagyontárgyát.
Hogy Ukrajna mitől lett ilyen, azon megint folytathatunk tudományos igényű párbeszédet. Vajon ilyennek született, vagy a szülei kúrtak el valamit nagyon? Esetleg rossz társaságba keveredett? Vagy a 4 éve tartó erőszak miatt fordult így ki magából? Bármelyik lehet az utolsó kivételével, hiszen az ukrán állam az orosz inváziót megelőzően is kibírhatatlan f@aszfejként viselkedett mindenkivel, akit nem akart vagy tudott pénzzel lehúzni. Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét a háború előtt két évvel vádolták meg szeparatizmussal és hazaárulással, és üldözték el szülőföldjéről.”
Nyitókép: Képernyőkép