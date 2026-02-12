„A címszereplő, az Igazságos Izom Igor nem más, mint Ukrajna önképe. Úgy vélik, ők arra rendeltettek, hogy az egész világon mindenkit megverjenek, aki pofázni merészel. És ők ezt igazságosnak tartják. Miközben – legyünk őszinték – egy primitív, erőszakos természetű parazita állammal van dolgunk. Hosszú évtizedek munkája lesz megfékezni, de minimum domesztikálni Ukrajnát.

Egy ilyen lead után menetrendszerűen érkeznek a felháborodott sikolyok, hogy hát értsem meg, Ukrajnát megtámadta Oroszország. Minden Putyin hibája. Ez ugyan nem teljesen így történt, de hajlandó vagyok munkahipotézisnek elfogadni. Ettől függetlenül sajnos továbbra is Ukrajna a szomszédunk, és Ukrajna akar Igazságos Izom Igorként megbüntetni mindenkit, aki nem az ő csicskája, nem fogad neki feltétlen engedelmességet és nem szolgáltatja be neki az összes vagyontárgyát.