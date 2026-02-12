Ft
02. 12.
csütörtök
háború kiképzés vélemény ukrajna

Igazságos Izom Igor és a koksz

2026. február 12. 09:52

A címszereplő, az Igazságos Izom Igor nem más, mint Ukrajna önképe.

2026. február 12. 09:52
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Pesti Srácok

„A címszereplő, az Igazságos Izom Igor nem más, mint Ukrajna önképe. Úgy vélik, ők arra rendeltettek, hogy az egész világon mindenkit megverjenek, aki pofázni merészel. És ők ezt igazságosnak tartják. Miközben – legyünk őszinték – egy primitív, erőszakos természetű parazita állammal van dolgunk. Hosszú évtizedek munkája lesz megfékezni, de minimum domesztikálni Ukrajnát.

Egy ilyen lead után menetrendszerűen érkeznek a felháborodott sikolyok, hogy hát értsem meg, Ukrajnát megtámadta Oroszország. Minden Putyin hibája. Ez ugyan nem teljesen így történt, de hajlandó vagyok munkahipotézisnek elfogadni. Ettől függetlenül sajnos továbbra is Ukrajna a szomszédunk, és Ukrajna akar Igazságos Izom Igorként megbüntetni mindenkit, aki nem az ő csicskája, nem fogad neki feltétlen engedelmességet és nem szolgáltatja be neki az összes vagyontárgyát.

Hogy Ukrajna mitől lett ilyen, azon megint folytathatunk tudományos igényű párbeszédet. Vajon ilyennek született, vagy a szülei kúrtak el valamit nagyon? Esetleg rossz társaságba keveredett? Vagy a 4 éve tartó erőszak miatt fordult így ki magából? Bármelyik lehet az utolsó kivételével, hiszen az ukrán állam az orosz inváziót megelőzően is kibírhatatlan f@aszfejként viselkedett mindenkivel, akit nem akart vagy tudott pénzzel lehúzni. Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét a háború előtt két évvel vádolták meg szeparatizmussal és hazaárulással, és üldözték el szülőföldjéről.”

Nyitókép: Képernyőkép

 

abcd2k
2026. február 12. 11:59
Az ukrán a szláv mentalitás állatorvosi lova. A többi se sokkal különb, csak megtanultak késsel, villával enni, beleértve a lengyeleket is.
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2026. február 12. 11:44
nem illik lopni, az eredeti feltüntetése nélkül: az Igazságos Izom Tibor Dolák-Saly karakter, ettől függetlenül ukrajna a történelem szemétdobjára való, az elitje, a katonái, a hozzáállása, a viselkedése, a nagy pofája miatt is. Szal legyen inkább Utálatos Ukrán Ursula az az önkép, ez nem jobb, de legalább én találtam ki
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2026. február 12. 11:43
Komoly igazságot mond ki Ambrózy kolléga. Ami ugyan tárgyszerűen korrekt, de politikailag nem. (Tudjuk azt is, hogy a politikai korrektségre hivatkozás eredetileg az NKVD/KGB eszköze volt az ideológiával szembemenő tárgyszerű vélemények elhallgattatására.)
Válasz erre
2
0
[email protected]
2026. február 12. 11:16
Erővel-erőszakkal, ököllel, veréssel, pusztító fenyegetéssel MINDEN(?!!!) elérhető és megvalósítható...az ukránok "kultúrtartalomtól és VÉRTŐL(!)" csepegő felfogása szerint...A "SZERETET" A SZABADSÁG ÉS AZ EMBERI SZIVJÓSÁG NEVÉBEN....természetesen ugyi.....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!