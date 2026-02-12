Orbán kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek a brüsszeli csúcs előtt: „Ön téves úton jár”

Brüsszelben kimondták: szándékosan hallgat mindenki, mert ha elmondanák, mire készülnek, azzal Orbán Viktor kampányát erősítenék (VIDEÓ)
Konkrét határidőt sürget az EU-csatlakozásra az ukrán államfő.
Volodimir Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: fontos, hogy Ukrajna mindent megtegyen azért, hogy 2027-re technikailag készen álljon az EU-csatlakozásra.
Az ukrán elnök konkrét határidőt sürget, mondván: ha abban a megállapodásban, amelyet az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és Európa írna alá, nem szerepel időpont, akkor Moszkva „mindent megtesz majd a folyamat blokkolására”, méghozzá nem közvetlenül, hanem „bizonyos európai képviselőkön keresztül”.
Az államfő felidézte, hogy korábban is voltak hasonló akadályok: „Láttunk már ilyet, amikor klasztereket nem nyitottak meg. Problémák adódtak a tagjelölti státusszal. Kihívások egész sora állt előttünk, és meg kellett küzdenünk velük. Ennek ellenére megszereztük a tagjelöltséget. A klaszterek esetében azonban bonyolultabb a helyzet.”
Hozzátette: Ukrajna számára az Európai Unió „kézzelfogható jelentőséggel bír”, mert a csatlakozás szerinte biztonsági garanciákat is jelent.
„Az aláírásom ma a 20 pontos terven – a háború lezárásának tervén – garantálja az ukránoknak, hogy lesz konkrét időpontja a csatlakozásunknak.”
Álláspontja szerint tehát a béketerv részeként rögzített határidő biztosíthatná az uniós integráció előrehaladását.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök szintén az X-en reagált a bejegyzésre:
„Tisztelt Elnök Úr! Ön téves úton jár.
Az EU-csatlakozás érdemalapú folyamat. A feltételeket a tagállamok határozzák meg – nem a tagjelölt országok.”
