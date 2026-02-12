Ft
volodimir zelenszkij Európai Unió ukrajna orbán viktor

Orbán kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek a brüsszeli csúcs előtt: „Ön téves úton jár”

2026. február 12. 09:35

Konkrét határidőt sürget az EU-csatlakozásra az ukrán államfő.

2026. február 12. 09:35
null

Volodimir Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: fontos, hogy Ukrajna mindent megtegyen azért, hogy 2027-re technikailag készen álljon az EU-csatlakozásra.

Az ukrán elnök konkrét határidőt sürget, mondván: ha abban a megállapodásban, amelyet az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és Európa írna alá, nem szerepel időpont, akkor Moszkva „mindent megtesz majd a folyamat blokkolására”, méghozzá nem közvetlenül, hanem „bizonyos európai képviselőkön keresztül”.

Az államfő felidézte, hogy korábban is voltak hasonló akadályok: „Láttunk már ilyet, amikor klasztereket nem nyitottak meg. Problémák adódtak a tagjelölti státusszal. Kihívások egész sora állt előttünk, és meg kellett küzdenünk velük. Ennek ellenére megszereztük a tagjelöltséget. A klaszterek esetében azonban bonyolultabb a helyzet.” 

Hozzátette: Ukrajna számára az Európai Unió „kézzelfogható jelentőséggel bír”, mert a csatlakozás szerinte biztonsági garanciákat is jelent.

„Az aláírásom ma a 20 pontos terven – a háború lezárásának tervén – garantálja az ukránoknak, hogy lesz konkrét időpontja a csatlakozásunknak.”

Álláspontja szerint tehát a béketerv részeként rögzített határidő biztosíthatná az uniós integráció előrehaladását.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szintén az X-en reagált a bejegyzésre: 

„Tisztelt Elnök Úr! Ön téves úton jár.

Az EU-csatlakozás érdemalapú folyamat. A feltételeket a tagállamok határozzák meg – nem a tagjelölt országok.”

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Dixtroy
2026. február 12. 12:06 Szerkesztve
"Az aláírásom ma a 20 pontos terven – a háború lezárásának tervén" Ez mezei otromba hazugság. A 20 pont nem zárja le a háborút, csak egy újabb Minszk, de talán még kevesebb komoly szándékkal. Ha nem egyeztek meg a területekről, az nem béke, nem lezárás, és nem is hosszú táv. Csak egy szünet, hogy a következő újrakezdésre minket is belerángassatok. És ebbe az oroszok se fognak belemenni, úgyhogy hiába karmoltad rá marokra fogott rúcskával a nevedet, akár már most négybe is vághatod, hogy madzagra tűzve a kerti pottyantósban valami hasznos dolog is történjen vele.
google-2
2026. február 12. 12:01
Először talán a háborút kellene lezárniuk, vagy újabban ez az unióba való bekerülés feltétele, hogy hadban állj?
akkkkorki
2026. február 12. 12:00
Becsülöm, hogy ilyen hidegvérű és nyugodt. Én már küldtem volna néhány kommandóst, hogy hozzák pestre elbeszélgetésre.
andris-923
2026. február 12. 11:53
Mikor Ukrajna EU-s tag lesz mi már nem leszünk benne ! Türelem Zselékém!
