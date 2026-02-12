Orbán kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek a brüsszeli csúcs előtt: „Ön téves úton jár”

Volodimir Zelenszkij az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: fontos, hogy Ukrajna mindent megtegyen azért, hogy 2027-re technikailag készen álljon az EU-csatlakozásra.

Az ukrán elnök konkrét határidőt sürget, mondván: ha abban a megállapodásban, amelyet az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és Európa írna alá, nem szerepel időpont, akkor Moszkva „mindent megtesz majd a folyamat blokkolására”, méghozzá nem közvetlenül, hanem „bizonyos európai képviselőkön keresztül”.