02. 12.
csütörtök
árrésstop gulyás gergely nagy márton

Döntött a kormány: a profitnál fontosabb a magyar emberek érdeke – marad az árrésstop

2026. február 12. 11:16

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, marad az árréscsökkentési intézkedés.

2026. február 12. 11:16
null

Az inflációs adatokat vizsgálva könnyű lenne azt mondani, hogy eljött az árrésstop kivezetésének ideje – mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Molnár Dániel. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője annak kapcsán nyilatkozta ezt, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter többször is utalt rá: rövid távon nem várható az árréscsökkentés kivezetése, azonban bizonyos finomhangolást nem zárt ki.

A korábban bejelentett intézkedés február 28-ig van érvényben, 

egyes kiskereskedelmi szereplők pedig e határidő felé közeledve ismételten az árréscsökkentés kivezetése mellett érvelnek, mondván, hogy visszaesett a fogyasztás.

Molnár Dániel leszögezte: az árréscsökkentés kivezetése azonnal érdemi áremelkedést hozna az érintett termékek esetében, attól függetlenül, hogy a kereskedők a kiesett profitot megpróbálnák-e visszanyerni vagy sem. 

Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát idézve a Magyar Nemzet azt írja: a szakértő hasonlóan látja a pozitív hatásokat, emlékeztetett egyúttal, hogy

 a kormányzat és néhány szolgáltató szektor szereplőinek megállapodásaként több ágazatban „önkéntes” árkorlátozás lépett életbe, 

melyek az idei év közepéig vannak érvényben. 

Gulyás Gergely: Marad az árrésstop

Marad az árréscsökkentési intézkedés – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Úgy fogalmazott: 

természetes, hogy megjelennek ilyenkor profitérdekek, de ezzel szemben az árak féken tartása a magyar emberek érdeke.

Nyitókép (illusztráció): TIMOTHY A. CLARY / AFP

 

Döntött a kormány: a magyar emberek életénél fontosabb a külföldi cégek profitja – marad az akkumulátor biznisz.
