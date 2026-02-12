Döntött a kormány: a profitnál fontosabb a magyar emberek érdeke – marad az árrésstop

Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát idézve a Magyar Nemzet azt írja: a szakértő hasonlóan látja a pozitív hatásokat, emlékeztetett egyúttal, hogy

a kormányzat és néhány szolgáltató szektor szereplőinek megállapodásaként több ágazatban „önkéntes” árkorlátozás lépett életbe,

melyek az idei év közepéig vannak érvényben.

Gulyás Gergely: Marad az árrésstop

Marad az árréscsökkentési intézkedés – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Úgy fogalmazott: