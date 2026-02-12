Gulyás: Komolyan kell venni minden ukrán katonai fenyegetést! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

A Magyar Közút mindent megtesz, hogy a lehető legkisebb legyen a fennakadás.

Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámolt arról, hogy a 13 havi nyugdíjat és a 14. havi juttatás első negyedét február 13-án utalják.

Ekkor lehet béremelés a rendvédelmi igazgatásban

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, hogy a rendvédelmi igazgatási dolgozók esetében most 400 ezer forintos egyszeri juttatás volt, béremelés jövőre lehet.