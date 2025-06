Érdekes, hogy az állítólag baloldali Karácsony Gergely „sarcnak” nevezi a szegényebb települések támogatását

„A kormány csődbe akarja lökni a fővárost, de mi nem az állami költségvetés lyukait akarjuk foltozni, hanem a budapestieket szolgáljuk” – írta Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely a szolidaritási hozzájárulás szóló vitával kapcsolatban, amely a főváros és a kormány között jött létre az elmúlt években.

Budapest főpolgármestere előszeretettel láttatja úgy a helyzetet, mintha a fővárosra kivetett „sarc” a kormánynál landolna. Egy másik bejegyzésében egyenesen úgy fogalmazott, „nem a kormány finanszírozza Budapestet, hanem Budapest finanszírozza a kormányt”. Az elvileg baloldali politikus azonban nem bontja ki az igazság minden részletét. Nem is tenne jót a szociális érzékenységet sugárzó imidzsének, ha kihangsúlyozná, hová jut valójában a főváros befizetése, melyet nem véletlenül neveznek szolidaritási hozzájárulásnak.

Alapvető feladatokra megy a segítség

Gémesi György, Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke még márciusban szólította fel Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy hozza nyilvánosságra, hová kerül a befizetett szolidaritási hozzájárulás. Gémesi azt bizonygatta közleményében, „miközben az elvonás jogcíme »szolidaritási hozzájárulás« – közel másfél ezer önkormányzat, köztük leginkább falvak, de bizony városok mégis arra panaszkodnak, hogy nem bővülnek az állami újraelosztásból sem a működési, sem a fejlesztési forrásaik”. Az viszont írásából nem derült ki, honnan vette a másfél ezres számot, amire hivatkozott. Sőt, Gémesi ennél is tovább ment, amikor azzal érvelt, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem mutatkozik meg a Magyar Falu Program keretösszegén sem, ezzel is azt sugallva, hogy a nehezebb sorsú falvak valójában nem is kapják meg az összeget.

Csakhogy válaszában a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívta a figyelmet, a Magyar Falu Programra szánt forrásokat, ahogy korábban, úgy jelenleg sem a szolidaritási hozzájárulás bevételei finanszírozzák.

A befizetett hozzájárulás teljes egészében felhasználásra kerül a 3178 települési önkormányzat kötelező feladatellátásának támogatására.

Azok az önkormányzatok, amelyek jelentős iparűzési adóbevétellel rendelkeznek – így Gödöllő is –, arányosan hozzájárulnak a kisebb bevételű települések működéséhez – mutatott rá közleményében az NGM.

„A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökének levelében felvetett kérdésekkel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszere nem elvonás, hanem egy igazságos újraelosztási mechanizmus, ami biztosítja, hogy minden önkormányzat megfelelő forrásokhoz jusson kötelező feladatainak ellátására. A befizetett összegek nem vesznek el, hanem a központi költségvetésen keresztül a helyi önkormányzatok támogatását szolgálják” – húzta alá a tárca.

Az, hogy mi egy önkormányzat kötelező feladata, az önkormányzati törvény szabályozza, de egyáltalán nem rugalmatlanul.

„Településtípustól függően rendkívül sokféle lehet a kötelező feladat,

a kisebb településeken az alapvető településüzemeltetési szolgáltatások (közvilágítás, temető fenntartása, utcák tisztán tartása), egészségügyi alapellátás biztosítása (körzeti orvosi szolgáltatás megszervezése) és még lehetne sorolni. A nagyobb települések felé haladva oktatási intézmények (például óvoda), kulturális intézmények (könyvtár, múzeum) fenntartása,

egészen a fővárosig, amelynek az önkormányzati törvény (egyetlenként) előírja a tömegközlekedés megszervezésének kötelezettségét – és ehhez szintén egyetlenként állami forrást is biztosít” – fejtette ki megkeresésünkre Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója.

Nem Karácsony Gergely bosszantására találták ki, hiszen világszerte alkalmazzák

A szolidaritási hozzájárulás célja „segíteni azokat a vidéki településeket, amelyek nem tudnak elég adóbevételt termelni, hogy alapvető közszolgáltatásokat biztosítsanak. Ez így van rendjén. A kérdés inkább az:

méltányos-e, ha a főváros vezetése öncélú politikai küzdelmet folytat egy nemzetközi gyakorlaton alapuló rendszer ellen?”

– írta néhány hete Facebook-bejegyzésében a Budapest Műhely.

A posztban arra is rámutattak, hogy a

Európában számos hasonló példa működik,

nemcsak az Európai Unió Kohéziós Alapja épül erre az elvre, de Németországban, Spanyolországban és Franciaországban is alkalmazzák a szolidaritási hozzájárulás valamilyen formáját.

Sőt, a Budapest Műhely egy ezzel kapcsolatos háttéranyagából kiderül, hogy a világ más részein is bevett gyakorlat, például Japánban, Brazíliában vagy Kanadában. A magyar változattal kapcsolatban kifejtik, hogy „2017-től vezették be az önkormányzatok közötti szolidaritási hozzájárulást, amely keretében a magas adóbevételű (jellemzően gazdagabb, iparűzési adóban erős) települések befizetnek a központi költségvetésbe, ahonnan aztán a kisebb bevételű önkormányzatok kiegészítő támogatást kapnak.”

Márpedig

Budapesten az iparűzési adóból származó bevételek soha nem látott szintre emelkedtek az elmúlt években

az elérhető adatok szerint, a növekedés mértéke meghaladta a szolidaritási hozzájárulás terhét is, amit a főváros 2023 óta részben vagy teljesen megtagadott befizetni.