Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Magyar Péter bulibáró

Szavazzunk! Milyen műmagyarosch öltözetben árad majd ma a nylonmessiás?

2025. augusztus 20. 10:19

Netán szimplán bulibárónak öltözve?

2025. augusztus 20. 10:19
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Szavazzunk! Milyen műmagyarosch öltözetben árad majd ma a nylonmessiás, a kistérségi Willy Fog? AttilásBocskaisCifraszűrösSlimfitesBőgatyásRózsafüzéresDolmányosMentésSneakeresÜmögben? Netán szimplán bulibárónak öltözve?”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Horváth Tamás

Facebook

Idézőjel

Magyar Péter megígérte, hogy kiáll vitázni Toroczkai Lászlóval, ám erre nem került sor. A Tisza elnöke megfutamodott.

Ehhez képest Magyar Péter a Facebookon is rendszeresen kiált kígyót-békát a Mi Hazánkra.

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2025. augusztus 20. 12:29
.. tűzijátékra azt hiszi rá lövöldöznek.. merénylet megint ellene..
Válasz erre
1
0
antipoloska
2025. augusztus 20. 12:11
csak előveszi a tavalyi fosos gatyát. remélem jól eltette konzerválva.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 20. 11:45
Természetesen Szent Istvánnak fog öltözni. Ma hol országkoldul, melyik megyében?
Válasz erre
4
0
altercat1
2025. augusztus 20. 11:42
Egy csatos övet odarajzoltam volna a jobb kezébe...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!