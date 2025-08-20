Elképesztő trükkökkel verik át az embereket – az egész Tisza egy digitális szemfényvesztés? (VIDEÓ)
Miért kiugróan magasak Magyar Péter Facebook-számai? Itt a válasz.
Netán szimplán bulibárónak öltözve?
„Szavazzunk! Milyen műmagyarosch öltözetben árad majd ma a nylonmessiás, a kistérségi Willy Fog? AttilásBocskaisCifraszűrösSlimfitesBőgatyásRózsafüzéresDolmányosMentésSneakeresÜmögben? Netán szimplán bulibárónak öltözve?”
Ehhez képest Magyar Péter a Facebookon is rendszeresen kiált kígyót-békát a Mi Hazánkra.
