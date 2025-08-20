A Mi Hazánk elnökének dorogi akciója után a tiszás közvélemény azzal vádolja Toroczkai Lászlót, hogy a Fidesz kottájából játszik, hiszen – mint mondják – ha valódi ellenzéki lenne, akkor nem Magyar Péter fórumán jelent volna meg, hanem valamely kormánypárti politikus rendezvényén. Ezt a narratívát vette át a balliberális-globalista sajtó is – ismételten azt hangsúlyozva, hogy a Mi Hazánk a Fidesz szatellitpártja.

Aki tisztában van Toroczkai látogatásának előzményeivel, valamint figyelemmel kíséri a Mi Hazánk munkásságát, képviselőinek a Fideszétől a legtöbb esetben eltérő szavazatait a Parlamentben és az önkormányzatokban, az tudja, hogy Magyar Péter és az őt fetisizáló balliberális nyilvánosság egész egyszerűen hazudik.

Toroczkai azért ment el – néhány héttel korábban tett nyilvános ígéretét betartva – Magyar Péter országjárásának egyik állomására, hogy lehetősége nyíljon közvetlenül, szemtől szemben reagálni a Mi Hazánk Mozgalmat ért rágalmakra.

S hogy miért volt szükség a személyes jelenlétre? több okból is:

– A Tisza Párt elnöke még tavaly megígérte Békéscsabán, hogy kiáll vitázni Toroczkai Lászlóval, ám erre azóta sem került sor, Magyar Péter egész egyszerűen megfutamodott. Pedig igenis fontos lenne, hogy közéletünk nívóját emeljük konstruktív disputákkal, melyek során politikusok ütköztetik véleményeiket és programjaikat, megosztják az ország jövőjével kapcsolatos vízióikat.

– Magyar Péter a Facebookon is rendszeresen kiált kígyót-békát a Mi Hazánkra, Toroczkai László azonban itt nem tud válaszolni a rágalmakra. Ennek oka, hogy a nemzeti ellenzéki párt elnöke le van tiltva a Meta platformjairól, a globális nagyvállalat szerint veszélyes személynek minősül. Toroczkai hiába kérte a tiszás EP-képviselő Dávid Dórát, a Meta volt jogtanácsosát, hogy járjon közbe az ügyében, a globalista politikus a füle botját sem mozdította.

– A Tisza Párt jelenleg nem tagja a magyar Országgyűlésnek, ami azt jelenti, hogy Toroczkai egyelőre nem tud a Parlamentben vitatkozni Magyar Péterrel.

S hogy miért nem Orbán rendezvényére látogatott el Toroczkai?

– Nem a Fidesz rágalmazza szakmányban a Mi Hazánkat immáron másfél éve, és terjeszt róla aljas hazugságokat.

– Orbán Viktorral tud (és szokott is) keményen vitázni Toroczkai László a Parlamentben.

– A Fidesz (hibákkal teli) programja, politikája már ismert a széles társadalom számára, arról azonban egyelőre semmit sem tudni, hogy a kormányzásra készülő Tisza Párt mit gondol Magyarország jövőjéről, milyen alternatívát tud felmutatni a NER-rel szemben. Egy nyilvános vita Magyar Péterrel tisztázná ezeket a kérdéseket, vagy ha nem, akkor legalább kiderülne, hogy a király meztelen.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***