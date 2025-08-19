Ft
Tisza Párt Otthon Start Magyar Péter

Épp az ellenzék rontja a fiatalok esélyeit

2025. augusztus 19. 19:39

Az Otthon Start program körüli hangulatkeltéssel pontosan annak ágyaznak meg, amiről beszélnek.

2025. augusztus 19. 19:39
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap.hu

„Még el sem indult a fiatalok első lakáshoz jutását segítő fix 3%-os hitelprogram, a balliberális ellenzék és holdudvara – élén a Tisza Párttal és annak vezetőjével Magyar Péterrel – máris támadásba lendült. Alig, hogy bejelentették az intézkedést, a jól informált és jól képzett szakértők – akiknek egyébként az elmúlt 15 évben általában egyetlen »jóslata« sem jött be – máris arról kezdtek beszélni, hogy a programnak árfelhajtó hatása lesz. Erre csatlakoznak rá azóta is napi szinten újabb és újabb közgazdászok és politikusok, akik elmondják, hogy mennyivel drágultak máris az ingatlanok. A pontot az i-re Magyar Péter tette fel, aki szerint máris 20-40%-kal többet kérnek az eladók a lakásokért, mint korábban.

Persze amiről ezek a mindenhez is értő politikusok és mindig mindent jobban tudó megmondóemberek beszélnek, az egyelőre nettó hazugság.

Egyrészt a rendelkezésre álló adatok egyáltalán nem támasztják alá az érvelésüket. A KSH és az ingatlan.com hónapról hónapra elkészülő lakásár indexe júliusban, tehát a program bejelentésének hónapjában csupán 0,2%-os emelkedést mért. Ha annyira mindenki egyből árat szeretett volna emelni, akkor annak már ebben az adatban is látszódnia kellett volna. Ráadásul a kormány éppen ezt akarja megelőzni azzal, hogy árkorlátot épített be, vagyis a megvásárolni kívánt ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot, összértéke pedig lakás esetén a 100, ház esetén a 150 millió forintot.”

Nyitókép: Youtube/Képernyőkép

