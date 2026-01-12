Ft
tisza párt magyar péter borsod

Azok vitték be a megrendítő balegyenest Magyar Péternek, akikre álmában sem gondolt volna! (VIDEÓ)

2026. január 12. 08:52

A Tisza első embere azt hazudta, hogy a jelöltjeik már december elsejétől készen állnak, miközben máig nincs 106 jelöltje.

2026. január 12. 08:52
null

„Íme a TISZA egyéni képviselőjelöltjei. Már december 1-től készen állnak és a választókerületekben dolgoznak” – írta Magyar Péter közösségi oldalán január 10-én. De már egy hónappal ezt megelőzően is azt fújta a Tisza Párt első embere, hogy pártja „maradéktalanul teljesítette” a 106 egyéni jelölt állítását. 

 

Nem így látják mindezt a türelmetlenül tipródó borsodi tiszások. Egyikük, a dél-borsodi Czipa Zoltán András közösségi oldalán az alábbi sorok olvashatók: „Bár a fotó nyáron készült és a hőmérséklet jócskán visszaesett, ám a dél- borsodi tiszások lelkesedése, tenni akarása nem. 

Türelmetlenül várjuk itt is (Borsod 07.vk.) a demokratikus kiválasztási folyamatok lebonyolítását (a szigettagok szavazását, majd az online véleményeket)”.

Vagyis Magyar Péter már decemberben, és azóta többször is hazudott azzal kapcsolatosan, hogy „maradéktalanul” teljesítette pártja a jelöltállítást. A Tisza első emberénél a valóság hajlítgatása nem példanélküli, csak a szombati Fidesz-kongresszus kapcsán négyszer is sikerült hazudnia

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP
 



 

 

dzsini75
2026. január 12. 10:19
Mondjuk a jelenleg a Tiszában hívő ellenzéki szavazók következetesek…… Abban, hogy bárki csak Orbán ne….. Most pl egy az előző választás megnyerésekor a Bálnában a tenyerét hólyagosra tapsoló és táncikáló zavart elméjű mellett teszik le a voksukat…… 🤷🏻‍♂️😂😂🤷🏻‍♂️
Robert-N
2026. január 12. 10:18
Bastyaelvtarsiphone-13 2026. január 12. 10:13 Tavaly óta erről beszélsz a lepattant öreg iPhone 13-odban - Te hány éve vicsorogsz?
Robert-N
2026. január 12. 10:18
kalmanok 2026. január 12. 10:06 A Pufi meg azt hazudta, hogy utolérjük Ausztriát, többek között ---- Miért nem így van ? Balfasz. Sokkal kisebb a különbség mint 1992-ben.
Robert-N
2026. január 12. 10:16
BastyaelvtarsDoktor Doktorovics 2026. január 12. 10:09 Pl a sajtóbol?:)) Kubatov, a partigazgato is hivatalosan ezt jelentette be. Azért mert vmi a mandinerben nem jelenik meg attól meg létezik:) ---- Te barom a sajtó ismeri?
