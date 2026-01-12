Azok vitték be a megrendítő balegyenest Magyar Péternek, akikre álmában sem gondolt volna! (VIDEÓ)

Türelmetlenül várjuk itt is (Borsod 07.vk.) a demokratikus kiválasztási folyamatok lebonyolítását (a szigettagok szavazását, majd az online véleményeket)”.

Vagyis Magyar Péter már decemberben, és azóta többször is hazudott azzal kapcsolatosan, hogy „maradéktalanul” teljesítette pártja a jelöltállítást. A Tisza első emberénél a valóság hajlítgatása nem példanélküli, csak a szombati Fidesz-kongresszus kapcsán négyszer is sikerült hazudnia.

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP







