Azok vitték be a megrendítő balegyenest Magyar Péternek, akikre álmában sem gondolt volna! (VIDEÓ)

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
A Tisza elnöke nem találja azt az eszközt, amivel pártja kitörhetne előző évi gödréből.
A Tisza első embere azt hazudta, hogy a jelöltjeik már december elsejétől készen állnak, miközben máig nincs 106 jelöltje.
„Íme a TISZA egyéni képviselőjelöltjei. Már december 1-től készen állnak és a választókerületekben dolgoznak” – írta Magyar Péter közösségi oldalán január 10-én. De már egy hónappal ezt megelőzően is azt fújta a Tisza Párt első embere, hogy pártja „maradéktalanul teljesítette” a 106 egyéni jelölt állítását.
Nem így látják mindezt a türelmetlenül tipródó borsodi tiszások. Egyikük, a dél-borsodi Czipa Zoltán András közösségi oldalán az alábbi sorok olvashatók: „Bár a fotó nyáron készült és a hőmérséklet jócskán visszaesett, ám a dél- borsodi tiszások lelkesedése, tenni akarása nem.
Türelmetlenül várjuk itt is (Borsod 07.vk.) a demokratikus kiválasztási folyamatok lebonyolítását (a szigettagok szavazását, majd az online véleményeket)”.
Vagyis Magyar Péter már decemberben, és azóta többször is hazudott azzal kapcsolatosan, hogy „maradéktalanul” teljesítette pártja a jelöltállítást. A Tisza első emberénél a valóság hajlítgatása nem példanélküli, csak a szombati Fidesz-kongresszus kapcsán négyszer is sikerült hazudnia.
Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP