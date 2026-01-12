Iránban teljesen megszüntették az internetet, Trump Elon Muskkal juttatná el az emberekhez a külvilágot

Trump kőkemény választ adott: „Grönland így vagy úgy, a miénk lesz”
Az amerikai elnök a tettekben hisz, nem a szavakban.
Irán lakosai 84 órája „vakon vannak”, lényegében polgárháborús állapotok uralkodnak.
Iránban, ahol még decemberben 28-án tüntetések törtek ki, 84 órája egyáltalán nem működik a lakosági internetszolgáltatás – közölte a NetBlocks globális internetfigyelő szervezet. A NetBlocks szerint az ilyen típusú cenzúra közvetlen fenyegetést jelent az Iszlám Köztársaság polgárainak biztonságára és jólétére egy „olyan pillanatban, amely kulcsfontosságú az ország jövője szempontjából”.
Donald Trump amerikai elnök az Air One Force fedélzetén vasárnap újságíróknak arról beszélt, hogy
az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat az iráni lakosság internet-hozzáférésének helyreállítása céljából,
többek között az Elon Musk tulajdonába lévő Starlink mobil terminálokon keresztül. Donald Trump azt mondta, hogy erről egyeztet Elon Muskkal.
(MTI)
