Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
elon musk internet starlink egyesült államok donald trump iszlám

Iránban teljesen megszüntették az internetet, Trump Elon Muskkal juttatná el az emberekhez a külvilágot

2026. január 12. 07:33

Irán lakosai 84 órája „vakon vannak”, lényegében polgárháborús állapotok uralkodnak.

2026. január 12. 07:33
null

Iránban, ahol még decemberben 28-án tüntetések törtek ki, 84 órája egyáltalán nem működik a lakosági internetszolgáltatás – közölte a NetBlocks globális internetfigyelő szervezet. A NetBlocks szerint az ilyen típusú cenzúra közvetlen fenyegetést jelent az Iszlám Köztársaság polgárainak biztonságára és jólétére egy „olyan pillanatban, amely kulcsfontosságú az ország jövője szempontjából”.

Donald Trump amerikai elnök az Air One Force fedélzetén vasárnap újságíróknak arról beszélt, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat az iráni lakosság internet-hozzáférésének helyreállítása céljából,

 többek között az Elon Musk tulajdonába lévő Starlink mobil terminálokon keresztül. Donald Trump azt mondta, hogy erről egyeztet Elon Muskkal.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2026. január 12. 10:10
Így igaz az internetet beszüntették . Iránban palesztin cigányok világ minden tájáról kapott adományokból élnek . Az adományokat kezelők cigányokból családnak látszó csoportokat alakítanak , ezekkel videókat készítenek yotubra felrakják . Pénz kezelő nevére épül a ház , ebben az építő ál-családok csak bérlők bármikor kirakhatók . Szóval a rászoruló iráni cigányok csak eszközök nekik küldött adományokból mások nagy emeletes házakat építettnek a rászorulókkal . Rászoruló családoknak látszók naponta kártyára annyi pénzt kapnak amivel magukat eltudják látni . . Nekem feltűnt ezek a családok nem járnak dolgozni mégis naponta kártyával vásárolnak , igen ám a háztulajdonosa a pénzt kezelő naponta kártyára csorgatja a pénzt . Most hogy polgárháború van a pénz kezelő eltűnt a videók folytatása megállt , a családnak látszó cigányok hegyekbe visszavonultak , új szépen berendezett ház lakatlan. youtube.com/watch?v=ZQgajXWf6Tk
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. január 12. 09:14
Csak be kell nekik mutatni, hogy élnek a szaúdiak az olajvagyon tetején. Talán elgondolkodnak kinek köszönhetik a nyomorukat.
Válasz erre
0
0
Interista
2026. január 12. 09:00
Ha csak a fele igaz annak Iránról, amit a média közöl, akkor ott sos rendszerváltásra van szükség. Mivel nem Iránban élek, így nem is tudom, hogy mi az igazság velük kapcsolatban. A média sem igazmondásáról híres. Gondolok itt Orbán Viktor és Magyarország nyugat európai lejáratásáról, rágalmazásáról. Telex és társai
Válasz erre
2
1
tasijani22000
•••
2026. január 12. 08:51 Szerkesztve
És még egy érdekesség, amiről itt nem fognak cikket megjelentetni: A 2001 szeptember 11.-ei ön merénylet urán az USÁ-ban törvénybe foglalták, hogy TILOS beperelni Szaudi-Arábiát a terrorakció 2997 áldozata családtagjai részéről! Ezt IS azért tették, mert bár a feltételezett 19 merénylő közül 15 volt szaúdi állampolgár, - úgyhogy a követelés abszolut JOGOS lett volna - de!!!! A PEREK FOLYAMÁN KIDERÜLHETETT VOLNA AZ IGAZSÁG! Ezért a rühes férgek egy new yorki bírósággal kimondatták, hogy IRÁN A FELELŐS 9/11-ért és Irán zárolt vagyonából kártalanították az áldozatokat! Szóval a rühes férgek megteremtették a casus bellit SAJÁT NÉPÜK LEMÉSZÁRLÁSÁVAL, és az áldozatokat azon ellenségük vagyonából kárpótolták, akiket a "válaszcsapásban" IS el AKARNAK PUSZTÍTANI!!!!!!! Hát így működik a cionáci világuralom a gyakorlatban!!! youtube.com/watch?v=TY2DKzastu8 youtube.com/watch?v=7ARtGrSrvCA
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!