Évek óta rogyadozó iskolából szociális bérlakásokat alakítanak ki

Bezárt iskola átépítésével születhetnek szociális bérlakások – egy tucatnyi további suli követheti – írja a Magyar Nemzet a Magyar Építők szakportálra hivatkozva. Kihasználatlanul áll évek óta az újpesti Baross utca egykori szakközépiskolája. A lepusztult épület most bérlakás program részeként kap új funkciót, európai uniós támogatással, megfizethető otthonokat teremtve a rászorulók számára.

A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat az AHA Budapest – Affordable Housing for All – Inclusive, Attractive and Sustainable Solutions for Housing and Energy Affordability projekt keretében, közvetlen európai uniós támogatással indítja el az átalakítást. A friss közbeszerzési értesítő szerint a mintegy 1,3 milliárd forintos beruházást a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. valósíthatja meg a Nartarchitects tervei alapján.