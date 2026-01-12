Évek óta rogyadozó iskolából szociális bérlakásokat alakítanak ki

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
A Tisza elnöke nem találja azt az eszközt, amivel pártja kitörhetne előző évi gödréből.
Bezárt iskola átépítésével születhetnek szociális bérlakások – egy tucatnyi további suli követheti.
Bezárt iskola átépítésével születhetnek szociális bérlakások – egy tucatnyi további suli követheti – írja a Magyar Nemzet a Magyar Építők szakportálra hivatkozva. Kihasználatlanul áll évek óta az újpesti Baross utca egykori szakközépiskolája. A lepusztult épület most bérlakás program részeként kap új funkciót, európai uniós támogatással, megfizethető otthonokat teremtve a rászorulók számára.
A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat az AHA Budapest – Affordable Housing for All – Inclusive, Attractive and Sustainable Solutions for Housing and Energy Affordability projekt keretében, közvetlen európai uniós támogatással indítja el az átalakítást. A friss közbeszerzési értesítő szerint a mintegy 1,3 milliárd forintos beruházást a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. valósíthatja meg a Nartarchitects tervei alapján.
A cél nem csupán egy bérház létrehozása: Újpesten olyan teszthelyszínt szeretnének kialakítani, amely mintát adhat a fővárosi tulajdonban lévő további tíz–tizenöt, jelenleg használaton kívüli iskolaépület hasznosítására.
Nyitókép: Magyar Nemzet