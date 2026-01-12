Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
baross utca iskola fővárosi önkormányzat

Évek óta rogyadozó iskolából szociális bérlakásokat alakítanak ki

2026. január 12. 09:29

Bezárt iskola átépítésével születhetnek szociális bérlakások – egy tucatnyi további suli követheti.

2026. január 12. 09:29
null

Bezárt iskola átépítésével születhetnek szociális bérlakások – egy tucatnyi további suli követheti – írja a Magyar NemzetMagyar Építők szakportálra hivatkozva. Kihasználatlanul áll évek óta az újpesti Baross utca egykori szakközépiskolája. A lepusztult épület most bérlakás program részeként kap új funkciót, európai uniós támogatással, megfizethető otthonokat teremtve a rászorulók számára. 

A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat az AHA Budapest – Affordable Housing for All – Inclusive, Attractive and Sustainable Solutions for Housing and Energy Affordability projekt keretében, közvetlen európai uniós támogatással indítja el az átalakítást. A friss közbeszerzési értesítő szerint a mintegy 1,3 milliárd forintos beruházást a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. valósíthatja meg a Nartarchitects tervei alapján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

A cél nem csupán egy bérház létrehozása: Újpesten olyan teszthelyszínt szeretnének kialakítani, amely mintát adhat a fővárosi tulajdonban lévő további tíz–tizenöt, jelenleg használaton kívüli iskolaépület hasznosítására.

Nyitókép: Magyar Nemzet

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
andover
2026. január 12. 10:19
Vasúti kerekeket kell szerelni a kiválasztott üres iskolák alá, hogy el lehessen gurítani őket Rákosrendezőre, ahol úgyis szociális bérlakásokat rendezett a főváros. Elsőre meredeknek tűnhet, de valójában ez a legreálisabb terv arra, hogy valaha bármit is építsen ott a főváros.
Válasz erre
1
0
Ernest01
2026. január 12. 10:03
Térjünk vissza a ciklus végén.
Válasz erre
0
0
pulsarito
2026. január 12. 09:50
Gelgely az első ciklusában is ígért nagyszabású bérlakás építést sőt neki is álltak, eltapsoltak valami 600 millát, de hogy lett-e belőle valami azt nem tudom.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. január 12. 09:38
Eddig mi akadályozta meg a rikkancsot? Mondjuk régebben a városházára is ígért hajléktalan szállót.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!