Navracsics Tibor bejelentette: újra harcba száll a tapolcai választókerületért

Újraindul Navracsics Tibor tapolcai választókerületben – jelentették be a Fidesz szombati kongresszusán. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint az elmúlt négy év fejlesztései és az önkormányzatokkal kialakított együttműködés igazolták a 2022-ben tett vállalásait.

Navracsics a közösségi oldalán felidézte: 2022-ben tett egyik legfontosabb ígérete a béke, az együttműködés és a fejlődés megteremtése volt a térségben, amit az elmúlt négy év tapasztalatai szerinte visszaigazoltak. Rámutatott: