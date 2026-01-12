Ft
navracsics tibor választókerület Tapolca

Navracsics Tibor bejelentette: újra harcba száll a tapolcai választókerületért

2026. január 12. 08:18

Eldőlt a kérdés: a területfejlesztési miniszter ismét megméretteti magát a Veszprém megyei körzetben. Navracsics szerint az elmúlt négy év a bizonyíték arra, hogy a politikai csatározás helyett az összefogás működik: 60 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett a térségbe.

2026. január 12. 08:18
null

Újraindul Navracsics Tibor tapolcai választókerületben – jelentették be a Fidesz szombati kongresszusán. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint az elmúlt négy év fejlesztései és az önkormányzatokkal kialakított együttműködés igazolták a 2022-ben tett vállalásait.

Navracsics a közösségi oldalán felidézte: 2022-ben tett egyik legfontosabb ígérete a béke, az együttműködés és a fejlődés megteremtése volt a térségben, amit az elmúlt négy év tapasztalatai szerinte visszaigazoltak. Rámutatott: 

korrekt, sok esetben példamutató együttműködés alakult ki a választókerület településeivel, világnézeti különbségektől függetlenül. 

Hozzátette, hogy „a közös gondolkodás és cselekvés eredményeként” az elmúlt ciklusban közel 60 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett a térségbe, amelyből közintézmények újultak meg, utak és hidak épültek, valamint új óvodák, iskolák és közösségi terek jöttek létre. A politikus szerint az eredmények azt mutatják, hogy 

a pártpolitikai vitákon felülemelkedő, a közjóra koncentráló politizálás működőképes.

Navracsics megköszönte a választók bizalmát, és bejegyzésében rögzítette, hogy „a négy évvel ezelőtt megkötött szövetséget most hivatalosan” is szeretné megújítani. 

„Sok megoldandó feladat vár még ránk, de az elért eredmények visszaigazolják, hogy a négy évvel ezelőtti szövetségünk hatékony és sikeres. 

Természetesen mindig van, aki azt állítja, hogy jobban tudja, jobban csinálná, vagy aki az országos politikai adok-kapok csataterévé tenné a választókerület településeit is! Ne hagyjuk! Ismét bizonyítsuk be együtt, hogy a mi szövetségünk az igazi fejlődés záloga!”

Nyitókép: Navracsics Tibor közösségi oldala

 

 

 

..--..
2026. január 12. 09:55
-zsoltkom- "Újraindul Navracsics Tibor tapolcai választókerületben" A felesége lesz az első, aki ellene szavaz. "Szeretném megismételni egy korábban eltüntetett hozzászólásom tartalmát. Továbbra is meggyőződésem, hogy a kereszténységet, a kereszténydemokrácia eszméjét nem szabad eszközként használni, és visszaélni vele. Őszintén szeretnénk, ha újra méltóvá válhatnál arra, hogy a keresztény értékek hiteles képviselőjeként vehess részt a közéletben. Ezen az úton a gyerekek is, és én is nagy szeretettel fogunk támogatni" forrás: ttps://n9.cl/aj0yz A másik, hogy egy figyelmeztetés is a Fidesznek, hogy polgármester akar lenni Navracsics, vagy esetleg Navracsicsnak, hogy valakik ezt akarják. Ugye, mindenkinek megvan, hogy őkelme nem hozta haza az uniós pénzeket, pedig ígérete pofátlanul. Úgy tűnik, a biztos választás nem a Fidesz. :))
Héja
2026. január 12. 09:26
Navrát Veszprémban meg is választják. Pont.
oberennsinnen49
•••
2026. január 12. 09:07 Szerkesztve
Magyarországnak most - lásd világhelyzet, a Trump jelentette bizonytalansági faktor - éppen egy Navracsics Tibor minőségű miniszterelnökre van (lenne) szüksége. Trump bukása - amely reálisabb, mint bárki gondolná, méghozzá idő előtt!!! - Orbán Viktor politikai tragédiáját és vele az országét is jelentené. Ne legyen így, de 50-50%. Ilyen esetekben kell nem a holnapra, de a holnaputánra is gondoln. Mindezt Horthy és Kádár is elmulasztotta. ÓRIÁSI HIBA! Magyarország - külpiacra termelő gazdasági helyzete, ásványkincsek hiánya miatt - mindkét esetben óriási vagyont, potenciált, gazdagságot veszített, nagyon rövid idő alatt. Mert nem volt B-terv. Mi van, ha a németek veszítenek? Mi van, ha az oroszok veszítenek és a magyar export-kereskedelem nehéz helyzetbe kerül? És rengeteg embert a frontokon és az 56-os kivándorláskor. A legjobbakat. Ma sem tudjuk pótolni. Egy harmadik katasztrófa megoldhatatlanná válna. Bal-lib, Tisza országlásnál: dupla, végleges katasztrófa. Ezért: Navracsics.
states-2
2026. január 12. 08:42
Na akkor a pszichopata pojáca jelöltje legjobb, ha már a választás előtt bedobja a törölközőt.
