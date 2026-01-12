Navracsics Tibor bejelentette: újra harcba száll a tapolcai választókerületért

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
Eldőlt a kérdés: a területfejlesztési miniszter ismét megméretteti magát a Veszprém megyei körzetben. Navracsics szerint az elmúlt négy év a bizonyíték arra, hogy a politikai csatározás helyett az összefogás működik: 60 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett a térségbe.
Újraindul Navracsics Tibor tapolcai választókerületben – jelentették be a Fidesz szombati kongresszusán. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint az elmúlt négy év fejlesztései és az önkormányzatokkal kialakított együttműködés igazolták a 2022-ben tett vállalásait.
Navracsics a közösségi oldalán felidézte: 2022-ben tett egyik legfontosabb ígérete a béke, az együttműködés és a fejlődés megteremtése volt a térségben, amit az elmúlt négy év tapasztalatai szerinte visszaigazoltak. Rámutatott:
korrekt, sok esetben példamutató együttműködés alakult ki a választókerület településeivel, világnézeti különbségektől függetlenül.
Hozzátette, hogy „a közös gondolkodás és cselekvés eredményeként” az elmúlt ciklusban közel 60 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett a térségbe, amelyből közintézmények újultak meg, utak és hidak épültek, valamint új óvodák, iskolák és közösségi terek jöttek létre. A politikus szerint az eredmények azt mutatják, hogy
a pártpolitikai vitákon felülemelkedő, a közjóra koncentráló politizálás működőképes.
Navracsics megköszönte a választók bizalmát, és bejegyzésében rögzítette, hogy „a négy évvel ezelőtt megkötött szövetséget most hivatalosan” is szeretné megújítani.
„Sok megoldandó feladat vár még ránk, de az elért eredmények visszaigazolják, hogy a négy évvel ezelőtti szövetségünk hatékony és sikeres.
Természetesen mindig van, aki azt állítja, hogy jobban tudja, jobban csinálná, vagy aki az országos politikai adok-kapok csataterévé tenné a választókerület településeit is! Ne hagyjuk! Ismét bizonyítsuk be együtt, hogy a mi szövetségünk az igazi fejlődés záloga!”
