„Végtelenül gusztustalannak tartom” – Navracsics Tibor is megszólalt a Lázár Jánost érő támadásokról

Hosszú interjút adott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Népszavának, amelyben beszélt a tárcájával kapcsolatos feladatokról és a közelgő választásról, amelyen Veszprém megye 3-as választókörzetében indul a kormánypártok jelöltjeként.

A Népszava arról is megkérdezte Navracsicsot, mi a véleménye Lázár János körül kirobbant botrányról.