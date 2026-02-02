„Végtelenül gusztustalannak tartom” – Navracsics Tibor is megszólalt a Lázár Jánost érő támadásokról

Orbán Viktor teljesen felháborodott a vérlázító videót látva – mindenkit figyelmeztetett (VIDEÓ)
Ez már nem játék.
Lázár János az egyik legsikeresebb romaintegrációs és oktatási programot hajtotta végre – mutatott rá Navracsics Tibor, akinek lesújtó véleménye van a miniszter társa ellen folytatott politikai hecckampányról. Közben egyre terebélyesedik a Lázár fórumát megzavaró provokátorok botránya.
Hosszú interjút adott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Népszavának, amelyben beszélt a tárcájával kapcsolatos feladatokról és a közelgő választásról, amelyen Veszprém megye 3-as választókörzetében indul a kormánypártok jelöltjeként.
A Népszava arról is megkérdezte Navracsicsot, mi a véleménye Lázár János körül kirobbant botrányról.
A miniszter először is aláhúzta, Lázár János „nem csak elnézést, hanem bocsánatot is kért” szavaiért.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint „ha valaki bocsánatot kér a másiktól, azt nem lehet visszautasítani. A bocsánatkérés az egyik legőszintébb és legelemibb gesztus a másiktól. Ő azt mondta rosszul fogalmazott, bocsánatot kért.”
Egyben azt is leszögezte:
Lázár János hódmezővásárhelyi polgármesterként az egyik legsikeresebb romaintegrációs oktatási programot hajtotta végre 20 évvel ezelőtt.
Nincs okunk rá, hogy ne vegyük komolyan.”
Mint fogalmazott,
én ismerem Jánost. Ő egyáltalán nem cigányellenes, semmi olyan nincs benne, ami a rasszizmus vagy az emberek lenézésének leghalványabb vonásait mutatná.”
Navracsics Tibor szerint ellenfeleinek is meg kellene bocsátaniuk Lázárnak.
Végtelenül gusztustalannak tartom, hogy miközben ő bocsánatot kért, ugyanúgy folytatják ellene a politikai hecckampányt, mintha nem tette volna meg. Ugyanúgy lerasszistázzák, demonstrálnak ellene satöbbi.
Akkor mire való a bocsánatkérés a politikában?” – fogalmazott.
Ahogy arról korábban írtunk, Pócs János fideszes országgyűlési képviselő nemrég azt állította,
a tiszások pénzért szerveztek embereket, hogy megzavarják Lázár János gyöngyösi fórumát.
A Fidesz pedig
egy videót tett közzé, amelyben felsorolják az eseményen tomboló, büntetett előéletű provokátorok bűnlajstromát.
Arról is beszámoltunk, hogy Pócs Jánost, miután utánajárt a provokátorok beszervezésének, az a Csík Miklós tiszás aktivista videóüzenetben fenyegette meg, aki a Lázár fórumát megzavarók között is ott volt. Nem sokkal később a fideszes képviselő arról számolt be:
Rátámadtak és megverték a tegnapi videómban nyilatkozó roma honfitársunkat. Az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak”.
A történtekről Orbán Viktor is elmondta a véleményét. A miniszterelnök megosztotta Pócs János videóját, melyben leleplezte a Lázárinfón balhézó tiszás bűnözőket
20.000 plusz benzinpénz. Szégyen!”
– írta a videóhoz Orbán Viktor.
„Ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon, hogy az egyik, választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába és ráküldje az ellenfelének az egyik vezető politikusára, meg az ott összegyűlt fideszesekre” – jelentette ki a miniszterelnök az általa megosztott reakció-videóban.
Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében!”
– figyelmeztetett.
Ezt már soha nem mossák le magukról.
Nem ingyen mentek őrjöngeni.
Csík Miklós tiszás aktivista élő videóban fenyegetőzött azzal, hogy 50 társával együtt fogja meglátogatni Pócs Jánost.
Hosszú a bűnlajstroma a provokátoroknak.
