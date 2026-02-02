Orbán Viktor teljesen felháborodott a vérlázító videót látva – mindenkit figyelmeztetett (VIDEÓ)

– írta a videóhoz Orbán Viktor.

„Ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon, hogy az egyik, választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába és ráküldje az ellenfelének az egyik vezető politikusára, meg az ott összegyűlt fideszesekre” – jelentette ki a miniszterelnök az általa megosztott reakció-videóban.

Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében!”

– figyelmeztetett.

