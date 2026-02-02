Ft
Tisza Párt Pócs János Lázár János Orbán Viktor

Orbán Viktor teljesen felháborodott a vérlázító videót látva – mindenkit figyelmeztetett (VIDEÓ)

2026. február 02. 11:58

Ez már nem játék.

2026. február 02. 11:58
null

Orbán Viktor is megosztotta Pócs János videóját, melyben leleplezte a Lázárinfón balhézó tisza-párti bűnözőket, akik – mint kiderült – pénzért szítják a cigány-magyar ellentétet.

 

20.000 plusz benzinpénz. Szégyen!”

– írta a videóhoz Orbán Viktor.

„Ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon, hogy az egyik, választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába és ráküldje az ellenfelének az egyik vezető politikusára, meg az ott összegyűlt fideszesekre” – jelentette ki a miniszterelnök az általa megosztott reakció-videóban.

Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében!”

– figyelmeztetett.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

egonsamu-2
2026. február 02. 13:18
Bünözö cigányok? Cigánybünözés? Ilyesmi egyáltalán nem létezik.
jump-ing
2026. február 02. 13:12 Szerkesztve
Nem a következő, hanem az első és legfontosabb lépés volna...(veled együtt) "pénzért szítják a cigány-magyar ellentétet." Nem kell azt szítani... a cigányok elintézik azt maguk is... ( pont úgy ahogy te is)
patikus-3
2026. február 02. 13:06
Orbán és a Mandi igencsak sunnyognak a nemzetközi zsidó pedofil hálózatot leleplező Epstein-akták ügyében. Reménykednek, hogy majd Trump lerendezi a botrányt. De nem tudja, mert nyakig bennevan. Az egész Internet rajta röhög. A sajtóban egyre nagyobb hullámokat vetnek a pedofil akták. Döbbenetesek a megnyilvánulások, amik Trump ifjúkorát jellemezték. Az egykori tv-s celeb, az amerikai szépségversenyek igazgatótanácsának elnöke, azért járkált oda, mert kilógott a nyelve a fiatal női seggekért. Saját feleségéről, Melániáról, aki szintén az Epstein körökből jött, csináltatott egy filmet, amiről jobb nem beszelni. A film rendezője is vastagon Epstein-listás. Üres termek előtt mennek a vetítések. Trump ezt a botrányt nem fogja túlélni sertétlenül.
Vasalo
2026. február 02. 13:03
Ezt csinálták a covid ota Szlovákiában is. Bünözöket (volt köztük olyan is, akire 25 év dutyi vár), hogy hamis tanuvallomásokat ( amit a förendör fogalmazott meg) tegyenek az akkori ellenzék ( FICO Smer nevü) pártjára. Ilyen „vallomások“ alapján még a rendörfönököt is börtönbe csukták és ott „véletlenül“ meghalt. De hát mit lehet várni egy államügyésztöl, aki a zebrán elütött egy idös asszonyt, aki belehalt a balesetbe, erre föl az elnöknö a tettest föügyésszé nevezte ki. Ez az ilyen csöcselék alapfilozofiája.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!