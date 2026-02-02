Orbán Viktor teljesen felháborodott a vérlázító videót látva – mindenkit figyelmeztetett (VIDEÓ)

„Most leindulok hozzád!” – betalált a leleplező videó, máris fenyegeti Pócs Jánost a tiszás aktivista (VIDEÓ)
Csík Miklós tiszás aktivista élő videóban fenyegetőzött azzal, hogy 50 társával együtt fogja meglátogatni Pócs Jánost.
Ez már nem játék.
Orbán Viktor is megosztotta Pócs János videóját, melyben leleplezte a Lázárinfón balhézó tisza-párti bűnözőket, akik – mint kiderült – pénzért szítják a cigány-magyar ellentétet.
20.000 plusz benzinpénz. Szégyen!”
– írta a videóhoz Orbán Viktor.
„Ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon, hogy az egyik, választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába és ráküldje az ellenfelének az egyik vezető politikusára, meg az ott összegyűlt fideszesekre” – jelentette ki a miniszterelnök az általa megosztott reakció-videóban.
Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében!”
– figyelmeztetett.
