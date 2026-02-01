Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
tiszás pócs jános lázárinfón csík miklós

„Most leindulok hozzád!” – betalált a leleplező videó, máris fenyegeti Pócs Jánost a tiszás aktivista (VIDEÓ)

2026. február 01. 21:21

Csík Miklós tiszás aktivista élő videóban fenyegetőzött azzal, hogy 50 társával együtt fogja meglátogatni Pócs Jánost.

2026. február 01. 21:21
null

Még meg sem jelent Pócs János videója, amiben leleplezte a Lázárinfón balhézó tisza-párti bűnözőket hogy pénzért szítják a cigány-magyar ellentétet, egyikük máris megfenyegette a képviselőt – derült ki a fideszes politikus legújabb videójából. A (rossz)hírbe hozott Csík Miklós ex-LMP-s politikus, jelenleg tiszás aktivista élő videóban fenyegetőzött azzal, hogy 50 társával együtt fogja meglátogatni Pócs Jánost.

„B**meg Pócs János! (...) támogatni is fogom a Tiszát, de kőkeményen! Idejössz az utcába, meg a faluba és kérdezősködtök?” 

– hallható a videóban, majd a férfi kilátásba helyezte, hogy menni fog a képviselő után a kávézóba, ahol már korábban is járt, hogy felmérje a terepet. „Most leindulok hozzád!” – mondja, mire a fideszes képviselő higgadtan, egy kávé felett invitálja őket: „gyertek nyugodtan, ti »szeretetország« építők, de egy dolgot tudnotok kell: bennünket soha, senki nem fenyegethet meg.”

„Ötvenen? hát annyi kell is...”

 – zárta videóját a képviselő.

Képernyőkép: Csík Miklós/ Facebook

