„Most leindulok hozzád!” – betalált a leleplező videó, máris fenyegeti Pócs Jánost a tiszás aktivista (VIDEÓ)

Lebukott Magyar Péter embere: pénzt kaptak a Lázárinfón provokáló bűnözők (VIDEÓ)
Nem ingyen mentek őrjöngeni.
Csík Miklós tiszás aktivista élő videóban fenyegetőzött azzal, hogy 50 társával együtt fogja meglátogatni Pócs Jánost.
Még meg sem jelent Pócs János videója, amiben leleplezte a Lázárinfón balhézó tisza-párti bűnözőket hogy pénzért szítják a cigány-magyar ellentétet, egyikük máris megfenyegette a képviselőt – derült ki a fideszes politikus legújabb videójából. A (rossz)hírbe hozott Csík Miklós ex-LMP-s politikus, jelenleg tiszás aktivista élő videóban fenyegetőzött azzal, hogy 50 társával együtt fogja meglátogatni Pócs Jánost.
„B**meg Pócs János! (...) támogatni is fogom a Tiszát, de kőkeményen! Idejössz az utcába, meg a faluba és kérdezősködtök?”
– hallható a videóban, majd a férfi kilátásba helyezte, hogy menni fog a képviselő után a kávézóba, ahol már korábban is járt, hogy felmérje a terepet. „Most leindulok hozzád!” – mondja, mire a fideszes képviselő higgadtan, egy kávé felett invitálja őket: „gyertek nyugodtan, ti »szeretetország« építők, de egy dolgot tudnotok kell: bennünket soha, senki nem fenyegethet meg.”
„Ötvenen? hát annyi kell is...”
– zárta videóját a képviselő.
Képernyőkép: Csík Miklós/ Facebook